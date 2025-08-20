患癌後不宜「躺平」？研究揭運動有益癌症患者降低死亡率延長壽命

近期發表於國際醫學期刊《GeroScience》的一篇分析研究，為癌症患者帶來新的希望。



台灣復健科醫師王思恒以該研究為例指出，該分析納入151篇具代表性的文獻，涵蓋近150萬名癌症患者的資料，結果顯示：規律運動與癌症患者整體死亡風險顯著降低有關。且研究指出，運動不僅對康復者有益，對正接受治療中的病患也可能發揮重要作用。

4大常見癌症 運動助降低死亡率

台灣王思恒醫師表示，研究進一步指出，在特定癌症類別中，運動對於降低死亡風險的幫助特別明顯。

- 乳癌患者：死亡風險降低達31%。

- 前列腺癌患者：風險下降27%。

- 大腸癌患者：風險降低29%。

- 肺癌患者：風險也可減少24%。



這些統計數據強化了「癌後生活型態調整」的重要性，特別是針對常見的實體腫瘤病患。

運動4大面向 幫助癌症患者增加存活率

根據研究團隊的推論，運動對癌後健康的幫助，主要來自以下幾個層面：

1. 降低慢性炎症與氧化壓力：運動可調節體內發炎因子與自由基，降低腫瘤增生的環境壓力。

2. 增強免疫監控功能：有助於提升自然殺手細胞與T細胞功能，促進身體識別並對抗癌細胞。

3. 穩定粒線體與基因表現：運動能提升細胞代謝效能，減少癌細胞突變風險。

4. 減緩治療副作用：如疲勞、肌肉流失與情緒不穩等症狀，皆可透過適當運動改善。



研究尚無定論 運動方式與頻率待確認

台灣王思恒醫師提醒，雖然這項統合分析結果令人鼓舞，但也須注意其研究性質屬於觀察性資料分析，還無法確認「因果關係」或「最佳運動量」。目前仍無明確證據說明：什麼樣的運動、運動時長、運動的強度最適合癌症患者。不過整體趨勢明確顯示，運動與存活率提升有正向關聯。

從躺床靜養到積極復原 運動應納入癌後生活規劃

醫學觀點已逐漸轉向「癌後不宜完全靜養」，而應循序漸進恢復活動能力。台灣王思恒醫師建議，對體力尚未恢復者，即使只是輕微的散步、拉筋伸展，或低強度的居家運動，也能為整體健康打下良好基礎。

此外，若家中有癌症患者，也建議與主治醫師、復健師或癌症照護團隊討論，將運動納入整體治療計劃，並配合個人體能狀況進行調整。

每一步皆有助轉變 持續運動改善癌後生活

總結來說，這項統合分析提供了一個明確訊息：癌症治療過程中，運動是一項具潛力的輔助手段。王思恒醫師表示，不論是預防復發、延長壽命，或改善生活品質，運動都能發揮關鍵作用。對癌症患者及其家人而言，與其等待完全康復才開始運動，不如盡早開始，從一個簡單的動作、一段輕鬆的散步開始，循序漸進，尋找最適合自己的運動類型。

