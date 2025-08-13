癌症｜43歲男腹脹不適一查確診直腸癌！排便習慣改變需及早檢查

一名43歲趙姓男子因左腹疼痛及腹脹不適就醫，經檢查竟確診為直腸癌第三期。



醫師指出，年輕型大腸癌病例有增加趨勢，籲請民眾若有排便習慣改變應及早就醫檢查。

趙姓男子原本自認為單純消化不良，因無血便、便秘或腹瀉症狀，加上家族中並無大腸癌病史，一度輕忽症狀。台灣高雄阮綜合醫院大腸直腸外科醫師蔡達基表示，經大腸鏡檢查後，發現患者直腸內有一顆約5公分大的腫瘤，透過正子攝影檢查顯示，腫瘤位於距離肛門口約5至8公分處。

醫療團隊採用3D影像與4K高畫質放大的經肛門腹腔鏡微創手術方式，成功切除腫瘤。台灣高雄阮綜合醫院大腸直腸外科醫生蔡達基解釋：「為降低腸道縫合處滲漏風險，術後為患者設置暫時性腸造口，待吻合傷口完全癒合後再進行關閉。」

針對大腸癌症狀，蔡達基說明，症狀會因腫瘤位置而有所不同。「右側大腸的腫瘤初期常無明顯症狀，可能以慢性貧血、體重減輕為主，容易被誤認為胃腸問題；左側大腸的腫瘤則常見排便習慣改變、大便變細、裡急後重等情況，但也容易被誤判為痔瘡或腸躁症。」

就本案例而言，蔡達基指出，趙先生屬於症狀不典型的代表個案，除了有吸煙習慣及略高的血壓、血脂與膽固醇外，平時也常有宵夜及飲酒習慣。醫師強調，年輕型大腸癌病患逐年上升的現象，與現代人的飲食及生活習慣息息相關，特別是過度攝取含糖飲料、精緻糖類、油炸燒烤等食物，以及蔬果纖維攝取不足所致。

台灣衛生福利部已將大腸癌篩檢年齡下修至40歲，蔡醫師呼籲40歲以上民眾應定期接受糞便潛血檢查或大腸鏡檢查。他特別強調，即使沒有家族病史，一旦出現排便習慣改變、腹脹、腹痛等不適症狀，都應提高警覺，及早就醫檢查。

