每到秋天，柿子與螃蟹總被傳出不能一起吃，甚至可能中毒。台灣營養師高敏敏指出，兩種食物一起吃並不會因此產生毒素，但柿子中的單寧可能與蛋白質結合，造成消化不適，腸胃較敏感者建議分開享用，並留意食用份量。



高敏敏表示，柿子與螃蟹同樣是秋季常見食材，卻因為這項傳聞，多年來被認為彼此不合。事實上，並不會因為兩種食物一起吃就產生毒素，不過，柿子中的單寧可能與蛋白質結合，腸胃比較敏感的人，仍建議將兩者分開食用，也不要一次吃太多。

秋季吃柿指南，配螃蟹吃會中毒嗎？（高敏敏 營養師）

除了與螃蟹搭配的迷思，柿子本身也有不少營養亮點。高敏敏分享，不同品種的柿子各有營養特色，以每100公克計算，甜柿的維生素C含量為75.9毫克；四周柿的膳食纖維含量為4.4公克，β-胡蘿蔔素則有676微克。若在意熱量，甜柿與富有甜柿每100公克皆為55大卡。

高敏敏提醒，柿子吃起來香甜可口，但水果仍要注意食用份量，不能因為有營養就毫無節制地吃。挑選時，建議選擇成熟且已完成脫澀的柿子，食用時也應避免空腹一次吃太多，以免造成不適。

對於需要控制血糖的人，高敏敏提醒，吃柿子時要將它納入每日水果份量計算，留意整體攝取量。有腎臟病且需要限鉀的人，則應依照個人飲食建議調整柿子的攝取量，並非所有腎臟病患者都一律不能吃。

高敏敏表示，秋季是享用柿子的時節，大家不必因為柿子與螃蟹一起吃會中毒的傳聞而過度擔心，但仍要考量自身腸胃狀況、健康需求與食用份量。選擇成熟、完成脫澀的柿子，適量享用，才能安心品嘗秋季美味。

相關文章：秋天養生｜2大群體食秋蟹易出事 中醫師教這樣煮可中和寒性👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

「這2種鍋一起吃」惹禍！他吃完鍋竟吐血！醫照驚見：胃整片出血

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

