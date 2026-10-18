食蟹宜忌｜瀕死蟹煮半小時毒素仍在？6類人食蟹要適量　慎食生醃

秋風起，蟹腳癢，又到了食蟹的好時節。此時螃蟹膏滿黃肥、肉質鮮嫩，是餐桌上的熱門美味。



但每年這個時候，醫院急診科都會接診不少因吃蟹而「中招」的人，從輕微過敏到食物中毒，小小的螃蟹，如果吃不對，也可能帶來不小的健康隱患。食蟹正當時，如何兼顧美味與健康？

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這些網傳關於螃蟹的說法是真的嗎？

1. 螃蟹只要還沒死就能吃？

眾所周知，死了的螃蟹不能吃，那網傳「螃蟹只要還能動彈就能吃」是真的嗎？專家表示，奄奄一息的螃蟹體內或許已經產生一些有害物質了，不建議食用。

螃蟹自身帶有細菌，螃蟹瀕臨死亡時，自身免疫系統失效，會大量繁殖細菌，分解蟹肉蛋白，產生組胺、屍胺等生物胺。

組胺和屍胺都屬於耐熱物質，100℃加熱30分鐘，組胺的破壞率僅為10%至15%，屍胺則完全沒有被破壞。人食用不新鮮的螃蟹後，可能引發食物中毒，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，嚴重時還可能導致頭暈、呼吸困難，對身體危害很大。

2. 螃蟹煮熟後能長期冷藏或冷凍保存？

趁着螃蟹還活着的時候先蒸熟了，再放在冰箱裏存放，可行嗎？專家表示，煮熟的螃蟹不能放在室溫環境下冷卻，要儘快冷藏存儲，不給組胺類物質產生的機會。冷藏時間最好不超過48小時，冷凍時間不超過2個月。

特別提醒，冷藏、冷凍後的螃蟹再次食用時，必須徹底加熱。



3. 螃蟹和柿子一起食用會中毒？

食蟹禁忌傳聞眾多，比如螃蟹與柿子不能同食的說法流傳甚廣。

專家闢謠，不存在食物相剋。拋開劑量談毒性，都是危言聳聽。這些傳聞風險根源在柿子裏的鞣酸，如果空腹、一次性大量吃柿子，鞣酸容易在胃裏形成硬塊，會引發腸胃不適。

4. 螃蟹腹部黑膜含重金屬？

這種說法並不靠譜，蟹黃外面的黑膜主要成分是膠原蛋白，相當於螃蟹體內一層包裹內臟的結締組織，沒有毒性。如果覺得口感不好，可以撕掉，但和「有毒」沒有關係。

螃蟹高蛋白、高嘌呤，這些人群食用要適量

專家介紹，螃蟹屬於高蛋白、高嘌呤含量食物，在食用的時候最好搭配一些主食和蔬菜，少量溫黃酒、紅茶、熟普洱等也是不錯的選擇。另外，以下人群要適量食用螃蟹。

1. 痛風和高尿酸人群

每100克螃蟹含嘌呤80～150毫克，食用後血尿酸會明顯升高。痛風和高尿酸人群在急性發作期禁食螃蟹，在緩解期每周食用蟹肉不要超過50克。

2. 高膽固醇人群

蟹黃每100克含膽固醇400～600毫克，成人每日推薦膽固醇攝入量為300毫克，高膽固醇人群每周食用螃蟹不要超過1隻，且最好不要吃蟹黃和蟹膏。

3. 肝腎功能不全者

螃蟹屬於高蛋白質食物，對於肝腎不全患者來說，會加重器官負擔，需在醫生指導下食用，每次食用量不超過50克。

4. 過敏體質者

蟹肉含特定異體蛋白，易觸發過敏反應，過敏體質者不宜食用蟹肉，並且要避免接觸蟹殼碎屑，以免引發皮膚過敏。

5. 孕婦

螃蟹體內可能攜帶肺吸蟲囊蚴，蟹鉗蟹爪含微量前列腺素，有可能刺激子宮收縮。因此，孕婦吃螃蟹的時候一定要徹底煮熟，每次不超過1只，不吃蟹鉗蟹爪。

6. 嬰幼兒

嬰幼兒因消化系統未發育完全，應慎食螃蟹，即使食用也一定要少量。

專家提醒：慎食生醃，寄生蟲潛伏期可達幾十年

專家提醒，生醃螃蟹，體內可能存在寄生蟲，進入人體後，導致的健康問題可能會潛伏幾十年。

專家介紹，即便是75%的醫用消毒酒精，也不能把所有病菌都殺滅，比如諾如病毒、乙肝病毒等就對75%的酒精有一定的抵抗力。生醃螃蟹還可能存在副溶血性弧菌、創傷弧菌、沙門氏菌等致病菌，這些細菌進入人體後可能導致腹瀉、腹脹、嘔吐、噁心等症狀，甚至出現嚴重的菌血症，危及生命。

另外，生醃螃蟹中還有可能存在寄生蟲。北京友誼醫院北京熱帶醫學研究所主任醫師李小麗介紹，螃蟹最常見的寄生蟲為肺吸蟲。肺吸蟲侵入人體會損傷肺部，破壞肺泡結構並形成空洞，還可以遷移至其他臟器，若侵入腦部，甚至會引發腦出血。

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