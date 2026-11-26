備受矚目的《俠盜獵車手6》（GTA 6）一經上市，引發全球玩家熱烈迴響，不少遊戲愛好者甚至特地請假以便第一時間投入遊戲。然而長時間沉浸於遊戲世界中，眼睛疲勞問題隨之而來。



台灣營養師高敏敏特別針對此現象，分享6大護眼營養素及日常飲食搭配方式，提醒玩家在盡情享受遊戲之餘，也需重視眼睛健康。

《GTA 6》玩到停不下來？營養師曝6大護眼食。（《GTA 6》截圖）

高敏敏指出，談及護眼飲食時，許多人往往第一時間想到葉黃素，但實際上日常三餐就能攝取多種與眼睛健康相關的營養素。

她點名6大護眼營養素供玩家參考。其中，葉黃素與玉米黃質可從菠菜、芥藍、羽衣甘藍等深綠色蔬菜取得，午餐便當時可多選一格深綠色蔬菜；玉米黃質亦常見於玉米、蛋黃、黃甜椒等食材，早餐吃顆蛋、午餐沙拉加入玉米即能輕鬆補充。 海鮮類食材同樣富含護眼成分。

高敏敏表示，鮭魚、蝦子及螃蟹都含有蝦紅素，海鮮可輪流搭配以增加飲食多樣性。此外，鮭魚、鯖魚、秋刀魚含有EPA與DHA，植物性來源則包括亞麻仁籽、奇亞籽和核桃所提供的ALA。

紅蘿蔔、南瓜、地瓜（番薯）等含有β-胡蘿蔔素，可在體內轉換為維生素A（維他命A），幫助維持正常視覺功能；杏仁、葵花籽等堅果類食材則富含維生素E，下午嘴饞時可選擇少量原味堅果作為零食。

除均衡飲食外，高敏敏也推薦「20-20-20法則」作為護眼方法。每近距離用眼20分鐘，應看向約6公尺外的地方至少20秒，藉此幫助減輕眼睛疲勞。她特別提醒，長時間玩遊戲容易減少眨眼次數，建議玩家定時離開螢幕、補充水分，睡前也應盡量提早放下手機與遊戲手把，以維護眼睛健康。

相關文章：護眼｜熬夜玩手機易致眼過勞、乾眼症！4招視力保健遠離傷眼危機👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

枸杞泡水喝錯了？營養師：搭油脂炒菜護眼更有效

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

