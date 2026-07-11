護眼｜視力急劇退化太可怕　中醫強推3大救星食材　拯救眼睛疲勞

隨著智慧型手機與電腦普及，長時間使用3C產品已成常態，用眼過度問題日益嚴重，讓視力健康面臨挑戰。中醫師建議，日常保健可透過3種食材，以食療與茶飲的方式，由內而外調養，守護靈魂之窗。



台灣安南醫院中醫部部長朱世盟中醫師表示，近年，因為眼睛疲勞、乾澀不適等就醫的人數明顯增加，不僅乾眼症、飛蚊症呈年輕化趨勢，黃斑部病變、青光眼及白內障等眼疾也提早發生。

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中醫認為：「眼為肝之竅」，眼睛健康與氣血運行及臟腑功能密切相關。長時間用眼、作息不規律與壓力累積，易導致氣血失衡，影響視力與眼睛舒適度，因此，護眼應從體質與生活習慣整體調理著手。

朱世盟建議，在日常保健上，中醫強調「藥食同源」，建議可透過食療與茶飲由內而外調養。並透過攢竹穴、睛明穴、太陽穴等穴位按摩，促進眼周循環；依個人體質辨證搭配針灸施治，亦可輔助改善不適。

枸杞：每日取約15至20粒以溫水沖泡，或加入湯品、粥品中食用。

菊花：取5至10朵沖泡成茶，有助清肝明目。

決明子：炒香後沖泡飲用，適合長時間用眼族群作為日常保養選擇。



面對視力問題普遍化，民眾應有正確用眼觀念，從生活中落實護眼行動，延緩視力退化。遵循「20-20-20」原則：每使用3C產品20分鐘，遠眺20呎（609.6公分、約6.1公尺）外物體20秒。

朱世盟提醒，除此之外，更應維持規律作息，有助維持視力健康。「護眼不是等看不見才開始」，當眼睛出現乾澀、疲勞等警訊時，就是身體提醒該好好照顧自己的時刻。

透過中醫整體調理與生活習慣調整，提供從日常保健到醫療介入的一條龍照護模式，讓民眾在面對視力問題時，不僅能獲得即時協助，更能建立長期穩定的護眼習慣，才能真正讓視力健康走得更長遠。

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