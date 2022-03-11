風濕是老人病？類風濕關節炎壯年高危　及早診治減關節變形

不少人或以為風濕是老人病，誤以為只有老人家才會患上關節炎，但其實類風濕關節炎的發病年齡以30至50歲最為普遍，男女比例約為1：3，因此年輕女性亦有相當高的患病風險。到底類風濕關節炎與一般關節炎有何不同？如何有效治療，又是否無法斷尾？以下風濕科專科醫生王德龍將為大家拆解4個關於類風濕關節炎的常見迷思！

攝影：黃寶瑩



何謂類風濕關節炎？

類風濕關節炎是一種自身免疫系統失調引起的慢性關節炎症，常見症狀包括關節疼痛、腫脹與僵硬。類風濕關節炎更可引致關節受損、永久變形以及喪失功能，亦有機會影響身體其他器官，增加患上肺纖維化、表層鞏膜炎、心血管疾病等風險。所以絕對要趁早診治，千萬不要掉以輕心。

風濕科專科醫生王德龍將為大家拆解4個關於類風濕關節炎的常見迷思。

迷思一：大眾普遍認為關節炎是老人病，年輕就不用擔心患上風濕？

風濕是一個廣泛的統稱。在華人社會，一般刮風下雨時的關節痛都被稱之為風濕。但其實不同類型的關節炎都可能隨著濕度氣壓變化而有所影響。大眾一般認為老人家關節痛等於風濕，但其實退化性關節炎與類風濕關節炎存在很大差異。王醫生指，退化性關節炎主要因勞損而造成，痛楚一般會隨著活動而加劇，隨著休息徵狀會有所改善。

相反，類風濕關節炎的痛楚由免疫系統攻擊關節導致發炎而產生，患處經過休息，例如起牀後，關節痛楚一般會較嚴重，經過活動後反而會有所舒緩。類風濕關節炎通常影響手部兩邊小關節，例如近端指關節及掌指關節，但其他大關節如手腕、手踭、膊頭、膝蓋等也可以受影響。患者亦會出現「晨僵」現象，早上起床時關節僵硬疼痛持續30分鐘以上，經活動後才逐漸緩解。如果徵狀持續六星期或以上，就應該諮詢風濕病科醫生作診斷。類風濕關節炎其實不算罕見，每100人就會有1人患上，以女性較常見，多發於30至50歲，絕對不是老人病。

迷思二：類風濕關節炎是自體免疫疾病，只要多進補、多吃健康食品便能提升免疫力？

王醫生表示，患者不應透過進補刺激免疫系統，原因是類風濕關節炎由免疫系統失調引起，並非因為免疫力不足。「利用補品提升免疫力有可能造成反效果，影響病情，而市面上部分補品涉及某些中成藥成分，有機會影響肝功能，有可能影響患者的藥物選擇。」

王醫生建議患者盡早利用藥物抑壓發炎，除了舒緩徵狀外，更重要的是減低對關節的結構性破壞及永久變形。藥物方面，類固醇能短時間內有效減輕急性發炎症狀，但因潛在副作用盡可能不長期使用。另外，傳統抗風濕藥如甲氨喋呤亦有效減低免疫系統活躍度，控制病情。而隨著醫學進步，近年面世的生物製劑和口服標靶藥等新一代藥物更能有效控制病情。兩者同樣透過抑制特定的細胞因子來控制關節發炎，能夠舒緩症狀及防止關節繼續受損，出現抗藥性反應的可能性較低，從而提供更穩定的治療效果。前者需要定期注射，後者則可隨時隨地服用，可以因應個人需要與醫生商討治療藥物選擇。

王醫生指，目前自體免疫疾病並沒有徹底根治的方法，但近年面世的生物製劑和口服標靶藥等新一代藥物有效控制關節發炎，有助持久穩定病情。

迷思三：類風濕關節炎不能斷尾？

目前自體免疫疾病並沒有徹底根治的方法，但能夠用藥物將病情活躍性減到最低，治療目標在於令患者長期病情處於緩解的狀況，減低對日常生活造成的影響。王醫生提醒，「患者即使關節不痛亦不建議自行停藥，需與醫生共同制定控制病情的方案，切忌操之過急，應按情況逐步減藥。」

迷思四：患有類風濕關節炎不適合做運動？

治療類風濕關節炎除了依靠藥物，亦可利用物理治療與水療舒緩症狀。王醫生建議患者視乎自己情況進行適量以及適合自己的運動。「靜態的運動如瑜珈能改善關節協調性，是類風濕關節炎患者的一個好選擇。在病情許可下，患者也可以嘗試較高強度運動如游泳或踏單車運動，這類運動可以在減低體重負荷下保持一定程度的活動，幫助改善病情。但出現急性發炎時就最好暫停，直至病情舒緩才逐漸回復運動。」

（資料由王德龍醫生提供）

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