消委會｜髮膜評測13款獲5星推介　咩髮質啱用4大貼士要知！

消委會最新評測抽取市面50款沖洗式護髮膜進行測試，其中多款驗出可致敏物質含量超標，包括防腐劑CMIT/MIT混合物，以及歐盟禁用的香料物質。消委會解釋，若經常使用含可致敏物質產品及長時間接觸皮膚，有機會增加皮膚出現過敏反應的風險，例如痕癢、灼熱，甚至有脫髮情況，提醒消費者慎選適合自己的產品。



消委會今次分別從百貨公司、個人護理用品店、超級市場、美容用品連鎖店、化妝品專櫃和網店，選購50款沖洗式髮膜樣本進行測試，每款售價由$14至$680不等。結果顯示逾8成樣本均驗出含香料物質，當中亦有數款驗出含其他可致敏物質。

▼消委會髮膜：含CMIT/MIT混合物、游離甲醛（按圖👇👇👇）

所有樣本中，「amika - Lifesaver Treatment Mask」，其CMIT/MIT混合物總量為0.00315%，超出內地和歐盟允許的使用濃度上限（0.0015%），亦是所有樣本中可致敏防腐劑含量最高，但其包裝並無標示相關防腐劑成分。另外，「Leonor Greyl - 茉馨精華焗油」則緊隨其後，錄得0.00146%，其含量雖無超標，但十分接近濃度上限。

以上2款的使用說明均建議可每星期甚至每天使用，若以最頻密方式的每天使用，有機會令皮膚長時間接觸可致敏性物質，導致增加頭皮及附近皮膚例如背脊、耳背、額頭等出現過敏反應的風險，例如痕癢、灼熱，甚至有脫髮情況，需多加留意。

至於「PANTENE」、「 BOTANIST」 和 「澳寶」的沖洗式髮膜，則分別檢出CMIT，含量介乎0.00055%至0.00083%，由於上述三款品牌均沒有檢出MIT，故此，其CMIT/MIT混合物總量均符合內地和歐盟規定，惟「BOTANIST」和「澳寶」均無以中文或英文詳細標示產品的成分資料。

2款檢出游離甲醛 其中1款標榜天然

在多款產品中，「 屈 臣 氏 」 和「Naturals by watsons」則檢出游離甲醛，檢出量各為0.021%和0.020%，（相等於210ppm和200ppm），全部符合內地總量的上限規定。至於「Naturals by watsons」的樣本強調產品含獲有機認證的成分，亦標榜「溫和無憂」及沒有添加多種化學成分，惟樣本仍然檢出少量游離甲醛。

歐盟SCCS意見書引述有研究指，對於一般膚質（normal skin）而言，經由接觸可釋出甲醛成分所釋出的甲醛（以游離甲醛計）濃度達到130ppm至370ppm，已足以令對甲醛過敏人士引發過敏性接觸性皮膚炎（allergic contact dermatitis），若按樣本建議使用產品，或令部分人士增加出現皮膚過敏的機會。

4髮膜含禁用高致敏性香料物質

不少沖洗式髮膜均含有香味，但其來源亦值得留意。消委會發現，有4款樣本檢出內地和歐盟禁用的高致敏性香料物質，其中「澳寶 - 一分鐘焗油」檢出「新羚蘭醛HICC」，含量為0.009%。另外「KOSE Je L'aime」、「TSUBAKI」和「THANN」則檢出微量「羚蘭醛BMHCA」，含量介乎0.0012%至0.0047%，均未能符合歐盟最新規定。

▼消委會髮膜：含禁用高致敏性香料物質（按圖👇👇👇）

逾半數樣本檢驗出多種香料致敏物，當中多達27款樣本檢出三種或以上香料致敏物質，更有8款檢出6至9種，大部份香料致敏物質均屬「苯甲醇」。若以檢出濃度超過0.01%的香料致敏物質而言，「CHRISTOPHE ROBIN」、「ORIBE」、「john masters organics」、「 OUAI」、「 阿原 」、「JimmBENNY 和「JOSERISTINE」都檢出3至4種含量較高的香料致敏物。

13款獲5星推介要知！

消委會今次評測當中，有13款獲評分5星，其中「Mise en scène」、「ACCA KAPPA」、「La Biosthetique」未有驗出致敏性香料物質、CMIT/MIT混合物、游離甲醛，較少機會導致皮膚致敏。

▼消委會髮膜：5星推介（按圖👇👇👇）

使用貼士Q&A

▼使用髮膜前知多啲（按圖👇👇👇）

為何頭髮會有損傷？



日常梳理和磨擦動作對頭髮亦會造成或多或少的傷害，經常使用強烈清潔劑清洗頭髮、過度吹乾、曝曬、染燙及造型等化學及加熱處理程序，都會影響髮絲表面天然油脂保護層，影響其疏水功能，最終令髮絲表面顯得粗糙和暗淡無光澤。

髮膜有何功效？



適當使用護髮或潤髮產品，讓護髮或潤髮成分吸附在髮絲表面，提高頭髮的疏水性，可以減低頭髮的靜電及磨擦，因此令頭髮較易梳理、柔順、有光澤，亦可減低因梳理而造成的傷害。

甚麼人適合使用髮膜？



普遍適用於極度乾燥和受損的頭髮，尤其在接受染燙等處理程序後使用。對於經過染燙等化學處理的髮絲，適當使用護髮或潤髮產品可以改善頭髮的狀況及健康。

對於沒有經過特別化學處理的頭髮，以 及髮絲較幼細人士而言，重覆地頻密使用深層修護的髮膜產品，有機會因為潤髮成分在髮絲上累積，而令頭髮看起來黏膩，反而更難梳理。

至於對頭髮嚴重受損（例如剛經過漂染）人士，則適合使用深層修護的產品，從而減低髮絲進一步受損的機會，亦可令髮色較持久。

如何使用髮膜？



即時性護髮產品的使用時間較短，一般在沖洗前只要等待約5分鐘，較適合頭髮損傷問題不大的人士使用。至於深層護理的護髮產品理論上含較高濃度的有效成分，建議停留在濕髮上的時間亦較長（可長至30分鐘）。

▼同場加映：紅茶染髮知多啲？（按圖看清👇👇👇）