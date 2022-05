膽固醇超標｜醫生講解疫下膽固醇迷思　拆解新冠口服藥禁忌

第5波疫情爆發,觸動不少市民的神經,尤其膽固醇患者的擔憂更甚,更出現患者為避疫而不求醫的情況。雖然近期新冠口服藥於本港面世,但面對新藥,市民難免會產生疑惑,心臟科專科郭俊傑醫生為大家講解疫症下的膽固醇迷思,拆解新冠口服藥的禁忌。

本港最新引入2款治療新冠肺炎的處方口服藥,分別是莫納皮拉韋(Molnupiravir)及組合藥物奈瑪特韋 + 利托那韋(Nirmatrelvir + ritonavir)。¹郭俊傑醫生指出新冠口服藥有機會對降膽固醇藥產生相互作用²:「組合藥物奈瑪特韋 + 利托那韋具超過80%有效率³,藥效雖然強,有助減低併發症的發病率,但對藥物的相互作用較多,例如抗血小板藥及膽固醇藥²'⁴。然而奈瑪特韋 + 利托那韋對高血壓藥及糖尿病藥物較少相沖,但心臟病患者大多需要服用膽固醇藥,薄血藥或抗血小板藥⁵,大部分情況下都不適合同時服用,需要停藥方可服用奈瑪特韋 + 利托那韋。加上心臟病患者大多有『三高』問題,揭示除了患者有心臟問題外,腎臟或肝臟都有可能出現問題,亦不適合服用奈瑪特韋 + 利托那韋。而莫納皮拉韋對較少藥物發生相互作用,不過有效率相對較低,只有50%至60%⁶。」

新冠口服抗病毒藥物屬新面世的藥物,目前數據不多,郭俊傑醫生表示增加治療膽固醇患者的困難:「新冠口服抗病毒藥物的出現會增加處方膽固醇藥的考慮因素,即使患者本身已長期服用膽固醇藥,亦要考慮與新冠口服抗病毒藥物相沖的問題。」

郭俊傑醫生表示正服用膽固醇藥, 薄血藥或抗血小板藥的心臟病患者,需要注意新冠口服藥的相互作用。

膽固醇超標不會出現症狀

在每日逾千宗確診的環境下,慢性病患者出現為避疫而不求醫的情況,郭俊傑醫生作出以下建議:「對於慢性病患者,如病情穩定沒有不適,並已長期服藥,患者可不用特意前往診所覆診或配藥,建議找家人代為配藥,當疫情回落再前往覆診。但對於病情未受控制的慢性病患者,因屬未穩定階段,建議在做足防疫措施下前往診所覆診。現時不少診所都提供電話應診或網上應診,以查詢病情及症狀,幫助患者在家抗疫期間,依然能夠得到適切的醫療諮詢。」

高膽固醇是常見的慢性病之一,郭俊傑醫生表示超過60%至70%患者有膽固醇過高問題亦不自知⁷:「因為大部分膽固醇超標患者是不會出現任何症狀,主要透過抽血檢驗才得知問題。亦有患者是出現併發症後,包括中風、心臟病發,才發現膽固醇超標問題⁸。而家族性遺傳的膽固醇問題,更有機會令患者的皮膚或眼角出現斑塊⁹。」

治療膽固醇3大方向 功效及副作用各異

至於現時治療膽固醇普遍會處方口服藥,而所有藥物都有機會產生副作用,市民難免會擔心,郭俊傑醫生解釋:「口服膽固醇藥分2大類,第1線藥物屬他汀類藥物,藥理是令肝臟減少製造壞膽固醇,從而降低膽固醇水平¹⁰,有效降低40%至50%膽固醇¹¹,但取決於劑量。劑量愈高,降膽固醇功效愈高,同時出現副作用的機會率亦愈高。常見副作用有肝酵素升高,輕微者只需調整用藥分量,嚴重者則要停藥。另一副作用會影響肌肉,導致酸痛,最嚴重會令肌肉壞死¹⁰,但機會率很低。只要透過驗血就可以監察副作用,有效控制藥物對患者的安全性,只要停藥,副作用就會消失¹⁰。」第2線藥物屬膽固醇吸收抑制劑,郭俊傑醫生表示採用另一機制降膽固醇,副作用較少:「膽固醇吸收抑制劑有效降低20%至30%膽固醇¹²,雖然未及他汀類藥物有效,但副作用會較少。主要副作用是令咽喉或上呼吸道感染症狀,如同時服用他汀類藥物,有可能令肝臟及肌肉出現問題¹³。」

對比傳統口服降膽固醇藥物,近年亦有其他治療高膽固醇的方法成為患者的新選擇,郭俊傑醫生表示:「當病人因服用口服降膽固醇藥物的副作用太大、就算服用第1線及第2線口服降膽固醇藥物仍未能有效控制膽固醇水平,遺傳性膽固醇問題嚴重,令口服降膽固醇藥物未能發揮作用,我們就會考慮第3線藥物¹⁴。」

第3線藥物是降膽固醇藥物PCSK-9抑制劑,藥理與第1線和第2線藥物不同,郭俊傑醫生說明:「PCSK-9抑制劑是透過皮下注射的針藥,增加肝臟回收壞膽固醇的效率¹⁵。研究發現PCSK-9抑制劑安全而有效地降低膽固醇之餘,如加上傳統口服降膽固醇藥物,可比用藥前降低70%至80%膽固醇¹⁶,常見的副作用為注射部位不適¹⁵。但需要根據不同需要及心臟問題,建議分別每2星期或4星期打一次。而最近亦有另一針藥可減少PCSK-9的產生並降低膽固醇,能每半年打一次,醫學界仍在等待該藥更長期的安全性及臨床數據研究結果¹⁵」

郭俊傑醫生分享臨床案例,指出患者只要及早發現問題並結合傳統及新型治療方案下,有助解救健康危機:「曾經有一個20歲初的年輕患者有遺傳性高膽固醇問題而不自知,因年約50歲的媽媽因心臟病發猝死,發現媽媽身前患有高膽固醇問題後,年輕患者才進行檢查,得知自己的膽固醇嚴重超標,而且心臟血管已出現堵塞問題,需要即時進行通波仔手術。由於每個人的正常膽固醇水平都不同,高危及曾經完成通波仔手術的患者對用藥要求會更高。這個案例中的患者單靠口服藥物未能有效將膽固醇降低至合理水平,需要使用較強效的膽固醇針劑控制,結合傳統及新型治療。」

郭俊傑醫生解釋現時治療膽固醇的3大方法。

膽固醇迷思1:單靠控制飲食就可降低膽固醇?

郭俊傑醫生:「膽固醇約50%至60%由肝臟製造⁷,單靠控制飲食加上運動,只可降低約20%至30%壞膽固醇¹⁷。」

膽固醇迷思2:家中的降膽固醇藥物已經食完,可自行停藥嗎?

郭俊傑醫生:「好多病人會誤解,以為食完一個療程的藥物就可自行停藥,我一般會開一個月藥,食完藥再驗血,監察膽固醇水平及副作用。膽固醇藥物並非食一次就有效,需要一直繼續服用,才有效降低壞膽固醇,發揮保護作用,所以不建議自行停藥。一旦停藥,膽固醇水平又會上升,失去保護作用¹⁸。」

膽固醇迷思3:只要體重正常,膽固醇就不會超標?

郭俊傑醫生:「體重只是其中一個影響血管病的因素,與膽固醇水平不成正比¹⁹,體形纖瘦的人士未必代表膽固醇水平正常,肥胖人士的膽固醇又未必會超標。需要透過驗血才可得知膽固醇有否超標。」

膽固醇迷思4:如計劃注射Covid-19疫苗,需要事先暫停服用降膽固醇藥物?

郭俊傑醫生:「香港現在採用的兩款Covid-19疫苗,都不需在注射前先暫停服用降膽固醇藥物²⁰。反而在確診新冠肺炎後,需要尋求醫生意見,決定服用新冠口服抗病毒藥物的需要,並考慮是否需要暫時停服降膽固醇藥物。」

