美容業｜iPRO堅持專業醫美　疫情下站穩與現代女性同步創新

疫情自2019年爆發至今，各行各業均受到衝擊，當中美容業更被逼停業4次。面對艱難的環境，iPRO + Medical Skin Care Centre（星悅醫學美容）創立十年來陪伴顧客渡過高山低谷，共同追尋專屬每個人的「美麗」，為顧客量身訂造醫美塑身方案。適逢近月美容業全面復業，本文將帶讀者一同了解iPRO的成功經營之道，如何在過去十年贏得顧客的長期支持和信賴。



縱然疫情令美容院多次停業，iPRO + Medical Skin Care Centre（星悅醫學美容）依然巍然聳立，更迎來10週年里程碑。（圖片：iPRO）

iPRO由醫生主理採用正廠正貨 堅持「良心品質」

iPRO成立於2012年，創始人及常務董事關菲英博士（Dr. Ice Kwan）憑著不忘初心的態度經營iPRO，令品牌穩步成長。「我覺得將興趣變成事業是一件很幸運和幸福的事，希望能將這美麗事業一直延續下去。」2015年iPRO與修身堂控股進行策略性合併後， 她出任修身堂行政總裁，帶領品牌正式成為香港美容品牌龍頭之一。

關博士表示：「兩大品牌合併後，各自定位仍然清晰，堅持優勢同時互補不足。修身堂側重生活美容，以塑身纖體為主；iPRO則專注於專業醫美療程，主打高能量儀器、針劑、埋線等，當中最受歡迎的Botox緊緻輪廓、Profhilo時光逆齡針、Thermage熱瑪吉全面護理等醫美療程，贏得眾多顧客口碑。」

iPRO專注於專業醫美療程，其中皇牌的Thermage 熱瑪吉全面護理，深受顧客歡迎。（圖片：醫師Easy拍攝）

「而令我最自豪的是iPRO的療程均由經驗豐富的醫生團隊主理，並採用國際品牌的正廠正貨，對客人的安全和健康負責任，真正做到童叟無欺。醫生團隊當中更有醫美儀器的香港區導師坐鎮，資歷深厚、技術無庸置疑，令客人更放心。iPRO多年來深受顧客信任，與我們堅持提供的專業療程息息相關。」

iPRO選用產品和儀器經過精挑細選，確保品質和安全性才推向市場，將顧客的安全和健康放在首位。（圖片：醫師Easy拍攝）

近年香港的醫美市場發展急速，市場上開始出現良莠不齊的服務質素，負面新聞更時有所聞。面對激烈的良性和惡性競爭，iPRO秉承專業態度，專注提升品牌的醫美科技、產品及服務質素，繼續堅持使用正廠正貨，以「良心品質」取得顧客信任及認同。「集團在經營過程中做到了堅持和誠信，也讓我從中感到滿意及快樂。」

iPRO榮獲N-FINDERS PDO埋線系列香港卓越銷量大獎。（圖片：iPRO）

iPRO堅持使用正廠正貨，以「良心品質」取得顧客信任及認同。圖為Botox正貨認可醫療中心證書。（圖片：iPRO）

圖為Juvederm向iPRO頒發的正貨認可醫療中心證書，以證明iPRO採用原廠正貨，助客人追求立體豐盈的輪廓。（圖片：iPRO）

突顯現代女性獨立自主美 公司內外氣氛親切真誠

「香港的女性獨立自主，愈來愈多女性更了解及勇於堅持自己，不再活在外界的眼光下。我們也相信美麗沒有既定公式，所以iPRO的美容顧問會細心聽取客人的需要，在充分溝通下才共同制定美容方案。我們追求的是自然精致的『雕琢』，而不是『改頭換面』，將心比心，讓顧客覺得最自在、最合適的方案才是最好的方案。」

iPRO的環境整潔敞亮，員工的態度真誠，讓顧客從進門的一刻已感如沐春風。（圖片：iPRO）

在訪問期間，團隊亦親身體會到關博士提及的iPRO待客之道。iPRO的環境整潔敞亮，員工的態度親切真誠，讓顧客身心得以在舒適的環境下放鬆。觀乎美容顧問與顧客熱切愉快地交流，不難想像他們的關係有多深厚，而這份信賴無疑是建基於iPRO 多年來的「真心待客」的服務宗旨。

iPRO美容顧問以誠待人，服務態度親切，與很多長期顧客的關係猶如朋友。（圖片：iPRO）

「除了門店，公司內部的員工關係和工作氛圍亦相當積極正面，我希望給予員工更大的自由度和發揮空間，鼓勵大家積極發表意見，且在工作中少有苛責亦無分階級，管理層與全體全員並肩作戰，向前邁進。」由此可見，iPRO充滿活力及快樂的服務是真正由內至外點滴凝聚而成。

iPRO充滿活力及快樂的服務，令集團取得「商界展關懷」獎項，肯定集團一直對關懷社區，關懷員工及關懷環境的承擔。（圖片：iPRO）

獨家NFT畫展 10週年慶祝活動答謝顧客

為答謝顧客在過去10年的支持和信任，iPRO特別推出一系列慶祝活動，其中重頭戲是「iPRO十週年 X Hong Kong Beauties NFT」活動，誠邀iPRO尊貴客戶及指定NFT持有者參與。

iPRO的員工關係及工作氛圍相當積極和諧，顧客也可感受到iPRO充滿活力的正能量。（圖片：醫師Easy拍攝）

「Hong Kong Beauties NFT以優雅女神柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)為靈感創作，是香港首間美容集團推出的NFT系列，帶領顧客投入全新領域。每個NFT都有不可替代、可被驗證、永久紀錄等特性，正如『美麗』是每人獨有的韻味，我們相信每位女士都有其獨特氣質，應該發掘專屬自己的美麗，並勇於展現人前；另外，NFT極具升值潛力，更附帶不同實體會員權利，藉以回饋一直支持的顧客，以維繫雙方長遠及互相信賴的關係。」

Hong Kong Beauties NFT以優雅女神柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)為靈感創作。（圖片：iPRO）

這次慶祝活動除了展示NFT畫作，更讓iPRO與客戶一同回顧過去的旅程及分享未來的規劃和盼望。誠如關博士所言，iPRO將繼續秉承專業醫美理念，以安全、先進的科技美容方案，成就每位顧客的美麗人生，邁向璀璨的下個十年。

iPRO官網：www.ipro-medical.com

官方E-SHOP：ssteshop.com

Opensea -HONG KONG BEAUTIES NFT：opensea.io/collection/hong-kong-beauties

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