芒種｜雨季天氣易致脾虛濕困 中醫推四神湯唔止袪濕仲健脾開胃

芒種後雨量開始增多，空氣濕度逐漸增大，有中醫師指濕邪開始入侵人體，氣血運行不暢，易引起身體困重、肌肉關節痠痛等，飲食方面應選擇一些具有祛濕作用的食物，或是湯水例如四神湯。



註冊中醫師關應指解釋，濕重，又或濕氣重，應指濕邪多的意思。脾主運化，即脾其中一個功能是提取食物中的水穀精微，通過肺的作用，運輸全身，同時不要的水液則下到腎和膀胱排出體外。脾虛即脾的功能欠佳，沒用的水火能排出體外，形成水濕停聚，這些污水常停留脾的位置，即人體中間部分，又稱脾虛濕困。



關醫師推介飲用四神湯，它是平補的藥膳，主要材料使用「芡實、蓮子、淮山、茯苓」，適合脾虛濕盛者，不論虛寒體質或燥熱體質都可以適量服用，但若正處於急性感染期或急性腸胃炎而引起的泄痢不建議服用。而4大材料各有功效。

▼四神湯材料功效（按圖👇👇👇）

+ 11

芡實



味甘，性平。能補脾止瀉，除濕止帶，常用於遺精滑瀉。

蓮子



味甘微澀，性平，入心、脾、腎經。能養心安神，補益肺腎。

淮山



味甘，性平，入脾、肺、腎經。能益氣養陰，固精止帶，孕婦也適合食用。鮮淮山補陰生津，乾淮山則健脾益氣止瀉，常用於煲湯材料。

茯苓



性平、味甘淡，入心、脾、肺經。能利水滲濕，健脾安神，用於泌尿消化道與水腫問題及因脾虛造成身體不適的症狀。

四神湯做法

材料：茯苓20 克、芡實20 克、蓮子40 克、山藥20 克、薏仁40 克、瘦肉片半斤、鹽適量、米酒適量



做法：薏仁、芡實、蓮子先浸泡約半小時；瘦肉片燙熟備用。將茯苓、芡實、山藥、薏仁、蓮子放入水中，加米酒燉煮 1 個小時。起鍋前10 分鐘放進瘦肉再滾過、加適量的鹽調味。



食用之前，如果有當歸米酒（自製方法：一片當歸浸泡150毫升 米酒），淋上一些風味更佳。



除此之外，關醫師指，雨季天氣開始回暖，切勿貪涼吃喝生冷，例如魚生容易有寄生蟲，而且未經煮熟，屬寒涼食物，多吃傷脾。脾虛則造成濕困，除了周身肌肉痠軟，更會造成玻璃肚，容易腹痛腹瀉。另外，她亦推薦2款袪濕湯水。

▼2大袪濕湯水食譜（按圖👇👇👇）

+ 6

赤小豆粉葛湯



功效：著重健脾祛濕、強健身體，較適合年輕或濕熱人士。材料：粉葛半斤、赤小豆 1兩、扁豆 1兩、瘦肉 4兩 、陳皮 1片做法：瘦肉洗淨切塊，其餘材料洗乾淨。 加2000毫升水煲滾後，轉中火煲2小時，加鹽調味即可。

合掌瓜合桃黃豆瘦肉湯



功效：合掌瓜性涼、味甘，入肺、胃、脾經，能理氣和中，健脾開胃。合桃性溫、味甘，入腎、肺經，有補腎溫肺的作用，腰痛腳弱人士也適合。黃豆味甘、性平，入脾、大腸經，具有健脾利濕、益氣養血、補虛、解毒的功效材料：合掌瓜2個、合桃1兩、黃豆1兩、生薑2片、蜜棗2粒、瘦肉半斤

做法：黃豆浸洗30分鐘，合掌瓜去皮切塊。所有材料加2000毫升水，大火煲滾後改細火再煲2小時，最後加少許天然鹽。

▼同場加映：中醫師推介7大袪濕食物（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：防濕疹｜菠菜秋葵補充4類營養戒堅果 12生活貼士沖涼快4位置勿漏👇👇👇