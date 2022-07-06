不只是牛皮癬？超聲波助診斷牛皮癬關節炎　及早治療改善生活

牛皮癬，又稱銀屑病，患者身體不同部位出現紅疹，經常被誤解為具傳染性而遭歧視。其實銀屑病由自體免疫系統失調引起，患者皮膚更新周期比一般人快，增新的皮膚細胞形成紅腫斑塊，並被銀白色皮屑所覆蓋，導致外觀受到影響。然而，患者體內免疫細胞不只攻擊皮膚，也有機會攻擊關節以致銀屑病關節炎，若延誤治療，會造成無法逆轉的關節受損。風濕科專科醫生陳珮珊表示，一部分銀屑病關節炎患者會先出現皮膚症狀，及早發現及治療，有效減少對生活的影響、降低併發症出現的機會。而隨著醫學的進步，銀屑病關節炎的新型診斷與治療方法有助醫生更掌握患者情況，並達到更有效的治療效果，令患者的生活回復正常。

攝影：歐家樂



銀屑病關節炎易被忽視 延誤治療的最佳時機

銀屑病發病的高峰期為20至30歲，或50歲以上，患者皮膚出現類似癬的紅疹及鱗屑，常見於手踭、頭皮、耳後等位置，指甲亦會出現坑紋、厚化或變形等情況，常被人誤會患上灰甲。陳醫生指，約60%銀屑病關節炎患者會先出現銀屑病病徵；另有20%同時出現關節炎與銀屑病；餘下20%病人初期只有關節炎沒有銀屑病徵狀。所以，當病人被診斷患有銀屑病時，需注意有否出現關節問題。而一般風濕科專科醫生於處理關節痛求診時，亦會特別留意病人病史及檢查其皮膚，留意是否患有銀屑病。

手指和腳趾腫脹、腰背痛等關節問題，有可能反映病人患上銀屑病關節炎。

不過，銀屑病的早期症狀不明顯，容易被誤診，令患者往往未能得到及時的醫治。陳醫生分享，一位20多歲的銀屑病關節炎患者被普通科醫生診斷患上皮膚病，處以消炎藥膏，使用後情況未見好轉，手指更開始腫脹，經她診斷後發現患有銀屑病關節炎。「若病人以為只是皮膚問題，令病情隨着時間變差，對關節損害亦愈深，嚴重可導致關節永久變形。」她續指，銀屑病關節炎是一種全身性炎症，容易誘發高血糖、高血壓及高血脂，增加患上中風、冠心病、腎衰竭等嚴重疾病的危機，絕對不容忽視。

（左）關節炎造成整隻手指腫張，不能正常活動，影響日常生活。（右）一部分銀屑病關節炎患者會先出現皮膚症狀，增新的皮膚細胞形成紅腫斑塊。

超聲波檢查助患者即時了解關節狀態 有助正視病情

銀屑病關節炎患者的關節無法靈活活動，出現紅腫、發炎、晨僵等徵狀，與類風濕關節炎相似，常見於手、腳、中軸關節，嚴重會令關節永久變型。除了抽血檢測發炎指數，超聲波檢查亦有助醫生更清晰判斷關節、肌腱發炎與骨頭侵蝕的程度，同時令銀屑病關節炎患者即時了解關節受損狀態，及早察覺病情的嚴重性，有助鼓勵他們及早醫治，減低發生併發症的風險。「未必每位銀屑病關節炎患者也會出現關節腫痛的問題，惟超聲波檢查下發現炎症嚴重。這類患者容易因身體無不適反應而忽略病情的嚴重性，令併發症無聲無息地出現。而超聲波檢查助病人獲得第一手病情資訊，同時令醫生更了解用藥方向。」

超聲波檢查非入侵性而且安全可靠，有助醫生清晰判斷關節發炎與骨頭侵蝕的程度，同時令銀屑病關節炎患者即時了解關節狀態。

配以適當治療 定時跟進有助重拾正常生活

銀屑病關節炎雖然無法斷尾，但近年已有較新的治療方案，明顯有效控制病情，令患者的生活重回正軌。除了傳統抗風濕藥如甲氨蝶呤，生物製劑與及近年面世的口服標靶藥物「JAK抑制劑」被視為更有效控制病情的新一代藥物，有效紓緩症狀及防止關節繼續受損，一般用藥後2至4星期便會見效。陳醫生鼓勵患者正面看待病情，「銀屑病關節炎就如一般慢性疾病，不妨視為高膽固醇、高血壓，只要及早求醫、定時跟進，與醫生商討有關治療方案，重拾正常生活的目標非遙不可及。」

*本文內容僅供參考，如有疑問請向醫生查詢。

以上資料由風濕科專科醫生陳珮珊提供