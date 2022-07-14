頭油｜夏天易致頭皮臭 過份洗頭仲傷 醫生教5大洗髮貼士除臭

來到天氣炎熱的夏季，出街數分鐘已汗流浹背、頭皮油，不少人也天天洗頭令頭皮乾爽、秀髮亮麗。不過日本皮膚科醫師提醒，若過度洗頭反會造成頭皮飄出異味，甚至產生頭皮屑、痕癢、發炎等症狀。



日本皮膚科醫生吉木伸子解釋，頭皮異味是因流汗後與皮脂、汙垢混和，再被細菌分解，加上皮脂氧化而發出異味，另一原因是細菌繁殖所致。

她續解釋，頭皮不會完全沒有味道，它是人體皮脂最多的地方，即使是非油性肌膚的民眾，肌膚上也都覆蓋著皮脂。如用洗頭水洗去皮脂，一般在6小時後就會再次累積，因此在接近頭皮用鼻聞，或是用手指搓揉頭皮而沾有異味，也是相當普遍的狀況。

除非沒洗頭多天致頭髮黏在一起才會令其他人聞到臭味，否則因擔心異味而神經質地過度清潔、洗髮，反而會造成頭皮乾燥、搔癢，甚至產生頭皮屑。

防頭皮臭5大貼士要知

吉木醫生續建議，為了不要讓頭皮產生異味，同時又不會過度清潔，洗頭時的護理以及洗後也有需要注意的貼士。

洗頭前梳髮



在用洗頭水前輕輕梳髮，讓頭髮與頭皮的汙垢向上浮起，在洗髮時便能有效率地去除污坷。

洗頭時按摩



而洗髮時則是用有如按摩般的手法清洗，並仔細地把洗頭水沖乾淨，若要使用護髮素則留意不要觸碰到頭皮，塗抹髮尾即可。

洗髮後必須吹頭



洗髮後不使用風筒吹乾，在氣溫與濕度高的季節例如夏天，容易令頭皮滋生細菌而產生臭味。建議可先用毛巾將水分吸至7、8成乾，接著再使用風筒。

勿近距離吹頭



由於近距離接觸熱風會傷害頭皮、頭髮傷害，吹乾頭髮時一手持風筒，並應距離頭皮約30cm吹向髮根，另一手將頭髮向上提起，廣範使用風筒吹風，加速乾燥速度。

避免紫外線照射頭皮



由於紫外線長時間照射會導致頭皮環境惡化，帶給頭皮負擔，也可能導致臭味產生，因此在紫外線多的5至7月，特別是每日上午10時至下午2時等紫外線高峰，若要長時間在戶外，可戴上帽子將紫外線傷害抑制到最小。

▼頭皮屑掉不停的常見三大原因（按圖了解👇👇👇）

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