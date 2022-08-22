減肥｜壓力影響4因素造成肥胖！營養師推6大營養素9招對抗壓力肥

長期處於壓力狀態，會提高肥胖機率！營養師表示，長期高壓就像吃類固醇，會導致脂肪容易儲存，壓力荷爾蒙也會導致肌肉流失、降低身體活動代謝，讓體脂堆積。



而日常生活中有些方法可以避免壓力肥，還有6種營養素有助擺脫「壓力肥」。

6種營養素避免壓力肥（按圖看清👇👇👇）

+ 7

壓力影響4因素造成肥胖

1. 影響「自律神經系統」

台灣營養師高敏敏表示，壓力會造成自律神經失調，導致無法調節食慾的中樞神經，甚至變成想一直吃東西，此外，高壓也會使交感神經興奮、抑制副交感神經作用，影響消化代謝與身心。

2. 影響「內分泌系統」

身體處於極大壓力時，會分泌一種壓力荷爾蒙「腎上腺皮質醇」，也就是類固醇，會刺激食慾增加，並容易在腹部及臀部囤積脂肪。

3. 「神經胜肽Y」的分泌增加

長期處於壓力下，體內會分泌神經胜Y，導致食慾增加，對高油、高熱量食物的渴望、提高脂肪囤積率，尤其是腹部。

4. 「痩體素抗性」增加

長期壓力持續刺激，會增加瘦體素的抗性，進而導致壓力肥、增加食慾、堆積脂肪。

▼11個飲食習慣自我測試「壓力肥」（按圖看清👇👇👇）

+ 7

相關閲讀：減肥｜增磅兇手原來係壓力大？11個飲食習慣測試就知有冇中招

想要避免壓力肥 6種營養素不能少

高敏敏表示，擺脫壓力肥用吃的方式最簡單，日常注意鈣、鎂、維他命C和膳食纖維等營養素的攝取，就能避免壓力肥。

1. 礦物質鈣

能穩定神經，調節代謝。推薦食物有牛奶、豆製品、芝麻、小魚乾等。

2. 礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，可以放鬆心情、穩定情緒並提升睡眠品質。推薦食物有燕麥、藻類、堅果、香蕉等。

3. 維他命C

可以協助製造抗壓荷爾蒙。推薦食物有番石榴、奇異果、車厘茄、柑橘類等。

4. 膳食纖維

能促進腸道蠕動、改善卡卡不順。推薦食物有綠色蔬菜、番茄、西蘭花、椒類等。

5. 維他命B雜

可維持神經系統運作，也是幫助「快樂荷爾蒙」血清素合成的輔助因子。推薦食物有燕麥、薯仔、南瓜、番薯等。

6. 色胺酸

製造「快樂荷爾蒙」血清素的原料，可以幫助改善大腦壓力。推薦食物有牛奶、芝士、豆製品、香蕉等。

6大減脂穴道有助改善代謝（按圖）👇👇👇

+ 8

相關文章：減肥｜苦惱如何減肚腩？6大減脂穴道促氣血循環、改善代謝

生活中避免壓力肥的方法

除了攝取正確食物之外，高敏敏也提出9招生活中避免壓力肥的方法。

1. 維持三餐正常，固定三餐進食時間，不要吃零食或宵夜，保持正常作息。

2. 注意進食順序：先喝水或湯→吃蔬菜→豆魚蛋肉類→主食類。

3. 多喝水，能減緩飢餓感，維持身體新陳代謝，水量可由「體重X30」提高到「體重X35～40」

4. 適量攝取好油脂，可從三文魚、堅果、牛油果、植物油中補充。

5. 避免高熱量、重口味食物，也要少吃甜點、飲料，減少精緻糖攝取。

6. 找出壓力來源，壓力的來源可能不只一種，也可能多種互相影響，例如人際關係、經濟、工作等，建議靜下心和自己對話，找出真正的壓力來源。

7. 善待自己，試著處理及改善壓力，若無法改善，就學習放寬心，盡量不被壓力影響心情，善待自己。

8. 運動，可以幫助腦內啡及快樂荷爾蒙形成，紓緩壓力荷爾蒙讓人感到開心。

9. 每天睡足7小時，睡眠不足會使新陳代謝下降，盡量不要熬夜。



延伸閲讀：

最近特別想吃高油、高糖食物？「壓力性肥胖」自我檢測法、做5件事對抗壓力肥

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」