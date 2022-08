膽固醇過高｜醫生教你監控膽固醇指數 降膽固醇有法 預防心臟病

心臟危機可大可小,膽固醇過高更隨時引致心臟病?要控制膽固醇指數,就要先了解膽固醇!心臟科專科醫生陳麒尹指出膽固醇指數因人而異,更教大家如何看懂膽固醇指數,並講解降膽固醇的方法,分析膽固醇藥物副作用及禁忌,幫助預防心臟病,遠離心臟危機。



一般膽固醇指數主要由高密度膽固醇(俗稱:好膽固醇/HDL-C)、低密度膽固醇(俗稱:壞膽固醇/LDL-C)及三酸甘油酯影響¹。心臟科專科醫生陳麒尹表示膽固醇過高是引發心臟病的其中一個風險因素²:「膽固醇過高泛指壞膽固醇或三酸甘油酯的含量過高,或兩者同時過高。」當膽固醇指數過高時,壞膽固醇或三酸甘油酯較容易積聚於體內任何血管³,包括腦血管、頸動脈血管及心臟冠狀血管²'³'⁴。「初階段壞膽固醇會結成斑塊,久而久之堆積成動脈粥樣硬化,令血管慢慢收窄,血液流動緩慢,甚至造成血管阻塞,引發心臟病²。當心臟冠狀動脈血管堵塞,會形成冠心病,引致慢性心臟疾病,或是急性心肌梗塞,有機會引致心臟病發。萬一腦血管阻塞,就會形成中風²。」

膽固醇指數過高危機:

﹒壞膽固醇或三酸甘油酯較易積聚於腦血管、頸動脈血管及心臟冠狀血管³

壞膽固醇過高的影響²:

﹒初階段壞膽固醇會結成斑塊

﹒久而久之堆積成動脈粥樣硬化

﹒導致血管收窄,容易造成血管阻塞,引發心臟病

心臟科專科醫生陳麒尹表示膽固醇過高是引發心臟病的其中一個風險因素²。

壞膽固醇指數愈低愈好

預防膽固醇過高,首先要訂立膽固醇指數標準,「一般人的好膽固醇指數應盡量保持達標,基於不同國家地區會有不同標準,大概維持在1.1 mmol/L至1.5 mmol/L左右。壞膽固醇指數則愈低愈好,一般人應控制壞膽固醇水平低於2.6 mmol/L,三酸甘油酯則約1.7mmol/L以下¹'⁵'⁶。」

陳醫生解釋控制膽固醇指數其實因人而異,亦根據不同情況而有不同標準:「如患者沒有主要器官的血管閉塞問題,屬初級預防,壞膽固醇水平控制在2.6 mmol/L左右就足夠;而對有三高人士 ,即有高血壓、高血糖及高膽固醇情況或具備已知心臟疾病風險因素,壞膽固醇水平同樣應控制在1.8 mmol/L以下;如患者有任何心血管疾病,例如曾經中風或「通波仔」、曾經進行搭橋手術、曾心臟病發或已知患有心血管阻塞問題的高風險患者,就要採取較嚴謹的預防方法,壞膽固醇水平需盡量控制於1.4 mmol/L以下⁷。」

三高人士注意:

﹒三高人士定義:患有高血壓、高血糖及高膽固醇,或具備已知心臟疾病風險因素

﹒壞膽固醇水平:控制在1.8 mmol/L以下

﹒藥物治療建議:先服用口服藥物控制膽固醇,適時調較藥物劑量

高風險患者注意:

﹒高風險患者定義:曾經中風、「通波仔」、進行搭橋手術、心臟病發或已知患有心血管阻塞問題的病人

﹒壞膽固醇水平:控制在1.4 mmol/L以下⁷

﹒藥物治療建議:服用口服藥物外,或需配合降膽固醇藥物 PCSK9抑制劑,盡快將膽固醇水平降低至安全指標

三高人士需用藥物降膽固醇

除了膽固醇指數的標準因人而異,陳醫生指出如風險因素不同,控制膽固醇的用藥劑量及方法亦有所不同,「屬於初步預防的患者可以考慮改善生活、運動及飲食習慣,以幫助控制膽固醇水平。但對於患有已知風險疾病的患者,例如『三高』人士,建議先用口服藥物控制膽固醇,如他汀類藥物,令膽固醇先回落至正常水平,再調較藥物的劑量⁶'⁷。」

至於有心臟病史的高風險患者,陳醫生表示要採用較進取的方式控制,除了需要處方口服藥物,並可能配合皮下注射降膽固醇藥物 PCSK9抑制劑的注射,以盡快將膽固醇水平降低至安全指標⁷。「對比傳統口服降膽固醇藥物,PCSK9抑制劑是透過皮下注射的方式,幫助減少PCSK9蛋白與肝臟上低密度膽固醇受體之結合,從而增加肝臟上低密度膽固醇受體的數量,更有效地分解低密度膽固醇⁷。」

陳醫生分享兩個案例關於使用PCSK9抑制劑的療效,「有患者在服用口服藥物及PCSK9抑制劑的雙重治療下,壞膽固醇降幅顯著。曾經有一位80歲男士,患有尿酸過高及糖尿問題,但因急性腦中風入院,發現他的壞膽固醇指數達5.5 mmol/L,總膽固醇高達8 mmol/L。我即時處方口服他汀類藥物,但因口服他汀類藥物需要8至12個星期才見效,所以我選擇同時配合注射PCSK9抑制劑,經過2星期治療後,壞膽固醇指數下降了54%,效果顯著;亦有另一位外籍人士因急性心臟病發入院,他有一條冠狀血管嚴重阻塞,需立即進行『通波仔』手術,經檢查後發現他的壞膽固醇指數高達6 mmol/L,而三酸甘油酯約3 mmol/L,因而導致血管閉塞。在處方口服他汀類藥物配合PCSK9抑制劑的治療下,壞膽固醇指數在一個月後下降了62%,情況令人滿意。」

口服降膽固醇藥物副作用 普遍出現「他汀類藥物不耐受性」

膽固醇患者需要長期服藥,少不免擔心副作用問題,陳醫生指出他汀類藥物的常見副作用包括肝酵素及肌肉酵素上升、肌肉炎,嚴重會出現肝衰竭⁷'⁸。當中肌肉炎的問題更為普遍,患者因出現「他汀類藥物不耐受性」,引致他們不能長時間服用他汀類藥物⁹'¹⁰,陳醫生坦言在香港每10個患者就有1個會出現此副作用。但患者可透過血液檢查,以診斷肌肉炎¹¹,從而考慮是否需要改用PCSK9抑制劑控制膽固醇。陳醫生又分享案例:「曾經有一位患者患有冠心病同時有兩條血管閉塞,在『通波仔』前安排他服食他汀類藥物,但結果出現他汀類藥物不耐受性,服食藥物後隨即出現肌肉炎,經檢查後發現他的肌肉酵素達800 U/L,然而正常情況下大概是30 U/L。病人於『通波仔』後,亦因肌肉炎而不能打網球,只好停用他汀類藥物,改用PCSK9抑制劑。」

不少高膽固醇患者服用降膽固醇藥後,發現膽固醇指數回復理想水平就想停藥,陳醫生強調不建議患者自行停藥:「如屬較低風險患者,可與醫生商討停藥。但較高風險患者則切忌自行停藥,因停藥後血管健康會變得不穩定或膽固醇水平反彈,有機會引發心臟病發或中風¹²'¹³'¹⁴,所以他們需要繼續長期服藥。」陳醫生提醒不論低風險或高風險的患者,都必須維持良好生活及飲食習慣,飲食要「3低1高」—低鹽、低糖、低油、高纖維,常做帶氧運動,幫助預防疾病之餘,可令復康過程更順利²'⁶'¹⁵。

陳醫生提醒維持良好生活及飲食習慣,常做帶氧運動,幫助預防疾病之餘,可令復康過程更順利。

*本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,詳情請向專業醫護人員查詢。

(資料及相片由客戶提供)

MAT-HK-2200014-1.0-07/2022

This article is supported by Sanofi Hong Kong Limited

參考資料:

1. 醫院管理局;節制膽固醇;available athttps://www3.ha.org.hk/dic/gn_04_03.html. (Accessed: July 2022).

2. Mayo Clinic. High Cholesterol – symptoms & causes. Available athttps://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/symptoms-causes/syc-20350800. (Accessed: July 2022).

3. British Heart Foundation. High Cholesterol - Causes, Symptoms & Treatments. Available athttps://www.bhf.org.uk/informationsupport/risk-factors/high-cholesterol. (Accessed: July 2022).

4. American Association of Neurological Surgeons. Cerebrovascular Disease. Available athttps://www.aans.org/en/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Cerebrovascular-Disease. (Accessed: July 2022).

5. Centre for Health Protection. Be Cholesterol Smart. Available athttps://www.chp.gov.hk/files/pdf/ncd_watch_sep2011.pdf. (Accessed: July 2022).

6. Mayo Clinic. High cholesterol – diagnosis & treatment. Available athttps://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/diagnosis-treatment/drc-20350806. (Accessed: July 2022).

7. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. Eur Heart J. 2020;41:111-188.

8. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. J Am Coll Cardiol. 2019;73:3168-3209.

9. Ward NC, Watts GF, Eckel RH. Circ Res. 2019;124:328-350.

10. Bitzur R, Cohen H, Kamari Y, et al. Diabetes Care. 2013;36 Suppl 2:S325-S330.

11. Heart UK. Questions about statins. Available athttps://www.heartuk.org.uk/getting-treatment/questions-about-statins. (Accessed: July 2022).

12. Vinogradova Y, Coupland C, Brindle P, et al. BMJ Open. 2015;5:e008701.

13. Arboix A, García-Eroles L, Oliveres M, et al. BMC Neurol. 2010;10:47.

14. British Heart Foundation. Statins: Common questions answered. Available athttps://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/drug-cabinet/statins. (Accessed: July 2022).

15. American Heart Association. Prevention and Treatment of High Cholesterol (Hyperlipidemia). Available athttps://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/prevention-and-treatment-of-high-cholesterol-hyperlipidemia. (Accessed: July 2022).