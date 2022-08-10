三高體檢｜拆解5個常見Q&A 可致糖尿中風心臟病? 點預防最好?

【三高體檢｜身體檢查｜高血壓｜高血脂｜高血糖｜心血管疾病】三高是港人常見的毛病之一，但由於症狀不明顯，患者往往要在患上其他因三高引發的嚴重疾病，才驚覺自己原來一直有三高問題。本文將為各位拆解5個有關三高的常見Q&A，好讓大家能及早作出預防措施。



本文將為各位拆解5個有關三高的常見Q&A，好讓大家能及早作出預防措施。（圖片：specialty）

【三高體檢｜身體檢查】三高是什麼？

三高是指高血壓、高血脂及高血糖，可透過不同指標反映。

高血壓：上壓超過140mmHg，下壓超過90mmHg



高血脂：低密度膽固醇超過4.1mmol/L，三酸甘油脂超過2.2mmol/L，總膽固醇超過6.2mmol/L



高血糖：當空腹血糖高於5.6mmol/L，即視為血糖值偏高；超過7mmol/L即會被診斷為糖尿病



【三高體檢｜身體檢查】三高症狀有哪些？

一般而言，早期的三高患者並不會有明顯症狀；但當情況持續惡化，身體狀況有機會頓時變差，繼而出現以下症狀，例如視力模糊、頭痛、耳鳴、噁心、嘔吐、心跳急速、呼吸困難、小腿抽筋、頭暈嗜睡、尿液出現異常等。一旦頻繁地出現這些症狀，就應盡早尋找專業意見，及早發現身體潛在的健康風險。

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【三高體檢｜身體檢查】哪些人會比較容易患上三高？

隨著年紀增長，患上三高的機率亦會隨之增加。另外，由於現代人生活模式有所轉變，三高亦開始變得年輕化，不健康的生活習慣，如吸煙、缺乏運動、暴飲暴食及肥胖人士，會使患上三高的機率大大提高。

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【三高體檢｜身體檢查】三高可引發哪些嚴重疾病？

高血壓、高血脂患者的血管容易出現阻塞，繼而令患上腎病及心血管疾病，如中風、心臟衰竭、動脈粥樣硬化、心肌梗塞等；而高血糖人士則較易引發視網膜病變、神經系統病變等嚴重疾病。

不少香港人都是「三高」的隱形患者，卻因為沒有定期進行身體檢查而一直蒙在鼓裏。（圖片：newstm）

【三高體檢｜身體檢查】如何預防三高？

要有效預防三高，必須先從日常飲食習慣著手，少食含糖、高脂、高鈉、高熱量的食物，多攝取含豐富纖維及營養素的食物，如各種蔬菜、水果、全穀主糧等；同時亦應每星期最少進行5次運動，每次30分鐘或以上。

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日常採取健康生活模式固然重要，但亦必須定期進行詳細身體檢查，監測健康狀況；倘若身體任何健康問題，及早發現即可盡早接受治療。莊柏醫療特此制定了40項精選三高健康檢查，有助了解自身的身體狀況，並及早預防慢性病的風險。

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