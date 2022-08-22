消費券｜善用消費券投資視力　SMILE微笑矯視無痛解決近視及散光

近視和散光需配戴眼鏡，除了影響外表，也為生活、工作以至運動帶來諸多不便；隱形眼鏡充其量只是個治標不治本的方法。不過，隨著各種激光矯視技術成熟，「四眼人士」終於可以擺脫眼鏡的束縛。比起傳統的LASIK激光矯視，SMILE微笑矯視的出現大大提升矯視手術的質素、安全和方便程度，成為不少人矯視首選。趁著第二輪消費券到手，將金錢投放在眼睛健康上，長遠解決視力問題，解放雙眼的束縛。



SMILE微笑矯視的出現大大提升矯視手術的質素、安全和方便程度，成為不少人矯視首選。（圖片：Shutterstock）

微創手術過程無痛 康復期短只需數天

自SMILE微笑矯視面世以來，全球已有超過500萬宗成功個案。臨床實驗證實，術後視力改善滿意度接近100%，而且效果穩定，是目前最先進的矯視技術之一。

SMILE微笑矯視的正式名稱是「小切口透鏡切除術（Small Incision Lenticule Extraction, 簡稱SMILE），可矯正最高1000度的近視及最高500度的散光。醫生會透過飛秒激光系統（Carl Zeiss VisuMax）切割角膜中層部分，令角膜弧度改變，再從2至4毫米的小切口把膜片取出，以達到視力矯正的效果。整個矯視過程屬微創手術，不論是手術時間或康復期都較傳統的LASIK激光矯視短，適合生活忙碌的香港人。

SMILE微笑矯視技術透過飛秒激光系統（Carl Zeiss VisuMax）切割角膜中層部分，令角膜弧度改變，再從2至4毫米的小切口把膜片取出，以達到視力矯正的效果。（圖片：清晰微笑激光矯視中心）

傷口少於2毫米 多方面勝於傳統激光矯視

與傳統的LASIK激光矯視相比，SMILE微笑矯視技術在質素、安全、速度和方便程度等各方面都更為可取。由於LASIK激光矯視牽涉打磨眼角膜，需要割開一片角膜瓣，以激光打磨角膜基質層，藉此改變角膜弧度，整個過程需時約20分鐘。不但會帶來輕微痛感，亦會發出燒焦味及造成約20毫米的傷口。相較之下，SMILE微笑矯視毋需揭開角膜瓣，不會帶來痛感，手術時間快至4至5分鐘，傷口亦只有約2-4毫米，減少達80%的損傷，有助術後傷口更快癒合。

術後康復和後遺症方面，LASIK激光矯視的康復期較長，需時約一個月；SMILE微笑矯視的康復期則短至數天，角膜在術後會自然癒合，即使之後進行劇烈運動、水上活動等亦無問題；加上由於傷口極細，出現細菌感染的機會極低，角膜瓣亦不會因撞擊而出現移位，相對安全。

LASIK激光矯視的康復期較長，需時約一個月；SMILE微笑矯視的康復期則短至數天，角膜在術後會自然癒合，之後進行劇烈運動、水上活動等亦無問題。（圖片：hkshare）

專業矯視服務全面照顧視力 手術前後包括檢查及覆診

清晰微笑激光矯視中心是不少人進行SMILE微笑矯視手術的首選。中心成立超過16年，前身為「香港矯視中心」，是香港數一數二的矯視手術中心。醫療團隊超過100人，由眼科專科醫生、註冊眼科視光師及前線醫護人員組成。

中心毗鄰旺角及中環地鐵站，面積超過15,000多呎，配備專業眼科手術及檢查儀器，並設有五間符合標準的無菌眼科手術室、兩間獨立休息室，環境寬敞而舒適。

清晰微笑激光矯視中心的SMILE微笑矯視手術專業而全面，除了矯視手術還包括術前眼睛檢查及數次術後覆診，確保視力得到全方位照顧。如果術後一年內近視和散光再次加深，中心更會提供免費增進手術。

清晰微笑激光矯視中心的SMILE微笑矯視手術專業而全面，除了矯視手術本身，還包括術前眼睛檢查及數次術後覆診，確保視力得到全方位照顧。（圖片：清晰微笑激光矯視中心）

眼科醫生講座解答疑問 消費券優惠用幾多減幾多

對矯視手術有基本認識有助術前準備及術後康復，因此清晰微笑激光矯視中心定期舉辦免費講座，讓客人更清楚了解SMILE微笑矯視手術。眼科專科醫生會解釋手術過程及注意事項、即場解答疑問，並為參加者進行初步評估。客人在術前完成講座的話，更可享手術費折扣，致電3188 9000或到中心網站即可預約。

清晰微笑激光矯視中心定期舉辦免費講座，讓客人更清楚了解SMILE微笑矯視手術。眼科專科醫生會於講座中解釋手術過程及注意事項、即場解答疑問，並為參加者進行初步評估。（圖片：52112）

在政府發放第二輪消費券之際，中心亦推出優惠。由即日起至9月30日，使用消費券進行矯視手術，可享有同等金額的折扣，上限為$1,000，即如果使用$1,000消費券，便可即時獲得額外$1,000折扣。客人可在中心使用Tap&Go、AliPay、BoC Pay及Wechat Pay付款消費券，而手術費餘額亦可用信用卡付款，指定銀行信用卡更可享免息分期。

只要善用消費券便可輕鬆解決視力問題，免除不少日常生活和工作中的不便，同時讓喜歡運動的人士能夠更盡情發揮表現，享受運動樂趣。矯正視力令外表和生活質素都得以提升，可謂對身心健康的明智投資。