「第四高」易遺漏 痛風以外影響心腎

談到高尿酸對身體的影響，眾所周知會引起急性關節炎，稱為痛風症。但原來，高尿酸並非只會引起關節炎，和腎病，甚至心血管病都有關，醫學界開始呼籲關注這個在三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）以外的「第四高」。



心臟科專科醫生蕭頌華指，一些大型統計顯示，高尿酸人士很多時都會連帶有高血壓。箇中機理是高尿酸會影響內皮細胞和血管，導致高血壓，而高血壓是主要的心血管病風險因素。而當尿酸很高時，也會影響腎小球功能，有機會導致急性腎衰竭。

當尿酸很高時，也會影響腎小球功能，有機會導致急性腎衰竭。（資料圖片）

尿酸的「理想水平」？

心臟科專科醫生蕭頌華表示，驗尿酸過程簡單，只需抽血檢查即可得知。尿酸指數有不同單位表達，一般接受0.4-0.5mmol/l以下，屬於安全水平。若病人經診斷需用藥控制尿酸，理想水平為少於0.36mmol/l（或6mg/dL）。

他指出，高尿酸是一個經常被遺漏的心血管病因素，事實是：

1. 高尿酸可增加血管發炎的機會。



2. 高尿酸可令血管內壞膽固醇氧化，而壞膽固醇氧化就會更容易黏附在血管壁，引致粥樣硬化，繼而造成血管栓塞。



3. 高尿酸可影響微細血管，引致內皮細胞功能障礙。 內皮細胞一般非常活躍，幫助血管放鬆和收縮，若出現功能障礙就會增加心血管病風險。



蕭頌華醫生指出，兩大高危群組容易高尿酸。

1. 家族性遺傳

2. 「識飲識食」人士。即使本身沒有家族傾向，但若在飲食上較多高嘌呤（Purine）的食物，也會容易引致高尿酸。

注意：高嘌呤食物不一定是肥膩多油，一些常見好像比較健康的食物，也屬於高嘌呤：紅肉、內臟、菇類、果仁、蘆筍、酒精類飲品等。

高尿酸可令血管內壞膽固醇氧化，而壞膽固醇氧化就會更容易黏附在血管壁，引致粥樣硬化，繼而造成血管栓塞。（資料圖片）

治療高尿酸：先透過生活控制，下一步用藥

蕭醫生指出，當痛風病人驗出高尿酸，醫生會先嘗試找出原因，看看是否因為藥物影響(例如去水丸)或過量進食高嘌呤食物，調整一段時間後再檢測尿酸，看看是否降至理想水平，若效果不理想就應考慮服藥控制。

他續解釋，現時的降尿酸藥一般都很有效。但傳統降尿酸藥較容易產生過敏反應，所以可能需要先做基因測試，確定沒有相關過敏基因才適合服食。較新一代的降尿酸藥則不會引起過敏反應，所以在使用上相對簡單。若痛風情況嚴重，例如一年內有兩次或以上大發作，也可考慮長期服藥預防復發。但無論藥物多有效，飲食和生活上的配合都是需要的。

蕭醫生續提醒，當急性痛風發作時，有些人會服食非類固醇消炎止痛藥（NSAID）減痛，但這類藥容易增加出血風險，尤其對正服用心臟病藥物阿士匹靈、抗血小板或薄血藥病人的風險更大，所以選擇藥物時需十分小心。

蕭醫生指出，當痛風病人驗出高尿酸，醫生會先嘗試找出原因，看看是否因為藥物影響(例如去水丸)或過量進食高嘌呤食物。（資料圖片）

中藥降尿酸可行嗎？

蕭醫生表示，中醫中藥治療痛風有一定功效，但要注意兩點。第一，大部分情況下高尿酸病人本身未必有感覺，所以服食中藥或補充劑後感覺良好，不一定代表尿酸下降，需要驗血確定。

第二，曾有一些小型研究，以中藥加針灸對控制痛風症有一定效用，但這些研究大多針對痛風症發作時對關節炎的控制，而不是針對降尿酸，「減輕痛風還是降尿酸是兩個不同的概念，關節發炎時針灸有助止痛，並不代表能降尿酸，所以無論任何治療方法，最終仍需要驗血確定降尿酸的效果。」