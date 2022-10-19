「健康Easy」作為香港一個主流健康頻道，致力為關注健康人士提供最新的保健養生資訊，鼓勵大眾活出健康生活態度。為提高大家對自身健康的了解和關注，「健康Easy」將聯同「醫師Easy」及「醫美Easy」於10月21日至23日期間，在「第15屆健康博覽」中設立攤位。

一連三日的健康博覽，將透過健康生活為題的講座、工作坊、互動活動、疾病資訊、現場檢查及諮詢等，配合健康產品和服務展銷，讓大眾吸收正確健康資訊，選擇合適產品及服務，繼續優質健康生活。

今屆健康博覽的主題是「關心自己、照顧父母，健康第一」。

健康博覽即場讚好Facebook及IG 送豐富迎新禮品

日期及時間：10月21日至23日上午11時至晚上8時



攤位編號：香港會議展覽中心展覽廳3FG 攤位 C18



是次迎新送禮活動僅限首次讚好的用戶，並需於現場讚好健康Easy、醫師Easy、醫美Easy、01空間、01網購Facebook 專頁及醫美EasyInstagram帳戶，即有機會獲得以下其中一份禮品，先到先得，送完即止。

1. IAP 成人醫用口罩(特別版)/女士醫用口罩(彩虹版) 及 IAP 75%酒精消毒搓手液

2. MOONWELL®️ 五指毛桃海底椰素湯

3. Ozen生活館茶包

4. Future Salad 高纖新沙律(薑味) 2條裝

5. 怡寶純淨水及 HIMALAYA SALT 薄荷糖

屆時將有工作人員在場提供協助，如以上禮物派發完畢，主辦單位將以其他禮物取代。禮物出門，恕不退換。如有任何爭議，將以主辦單位之決定為準。