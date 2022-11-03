養兒子老得更快 美國研究：有兒子比有女兒的父母 大腦衰退越嚴重

生兒子好還是生女兒好，可能不少人都會自己的喜好。最近有一項外國研究指出，養育兒子比養育女兒辛苦，並且父母生得越多兒子，大腦衰退情形會越嚴重。



有兒子的人比有女兒的人衰老得快

根據外國媒體Mirror報道，美國哥倫比亞大學（ Columbia University in New York）一項研究指出，有兒子的人比有女兒的人衰老得快，他們隨著年齡的增長，大腦處理能力下降得更快。並且兒子越多，傷害會越嚴重。有研究人員指出，大腦衰退是因爲男孩沒有女孩那麼關心，這有機會導致父母健康狀況較差。

該項研究邀請美國 13,222 名 50 歲或以上的父母，進行了 長達18 年的智力測試。參加者需要解決一些數學問題，並且記著大聲朗讀給他們的單詞列表。在研究開始時，男孩父母的智力水平與女孩父母沒有大不同。然而，隨著孩子年齡增長，男孩父母的智力水平被發現較低，他們在測試中的得分低於同齡女孩的父母。

示意圖

女兒比兒子提供更多的社會和情感支持

紐約哥倫比亞大學的研究員 Katrin Wolfova 表示「與沒有兒子的父母相比，有多一個兒子的父母認知能力退化速度會更快。」她也在精神病學研究雜誌（Journal of Psychiatric Research）上指出，「女兒比兒子提供更多的社會和情感支持，並且經常成為非正式的照顧者。女兒對健康和抑鬱症的益處可能有助於降低患癡呆症的風險。」