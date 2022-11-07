中風後抑鬱程度越高 再度中風及心血管病風險越高

不少人聚焦於中風為患者身體帶來的後遺症，但容易忽略中風為患者帶來的情緒問題。本港有研究發現，三成患者中風後出現中度至嚴重程度的抑鬱症；而抑鬱程度越高，出現再中風及心血管病的風險亦越高，反映精神狀態與生理狀態息息相關，兩者皆不容忽視。



香港中風學會主席、腦神經科專科李梓強醫生解釋，由於中風通常發生得非常突然，患者在接受緊急治療後的復康路上，有機會因為中風出現的後遺症而需要在生活上作出不同程度的轉變，重新適應新生活，更有可能需要他人協助日常的起居生活，甚至影響工作，以至有長期經濟壓力。除此以外，中風後大腦內與情緒有關的神經傳遞物質也有機會因中風而受損，增加患抑鬱症的風險。

中風康復者患上抑鬱症除影響精神健康，情況嚴重的患者再度中風的風險、死亡率亦有機會因而上升，更會較易出現心肌梗塞、急性冠心病、心律不正等心血管相關毛病，對患者的身、心健康與日常生活均構成不同程度的影響。「正因如此，中風患者及照顧者應多留意有否出現抑鬱徵狀，如持續感到不快樂、焦慮或空虛、失眠、食慾或體重出現變化、對周遭事物失去興趣、疲勞，甚至有自殺念頭或傾向。一旦有所懷疑，就應盡快求醫。」李醫生提醒。

研究：三成中風康復者中度至嚴重抑鬱

為更了解中風後抑鬱症（Post-stroke depression, PSD）與再度中風及主要不良心血管事件（MACE）之間的關係，香港大學秀圃老年研究中心「風起航：中風家庭支援行動」計劃就此進行相關研究，香港大學醫學院應屆醫科畢業生連潁軒先生引述研究結果指，近七成人受抑鬱症狀困擾，當中有三成人達中度至嚴重程度抑鬱，情況不容早輕視。「在約四年的跟進評估中，近一成受訪者再度中風、兩成人出現MACE，兩者均與抑鬱症有密切關係。」

香港大學醫學院中風研究组更發現，抑鬱程度越高，患者再度中風的風險越高、出現MACE的風險同樣越高；如患者抑鬱程度達中度至嚴重程度，再中風風險近兩成、MACE風險則達三成，非常值得關注。

10月29日為世界中風關注日，香港中風學會特意舉辦「避風英雄音樂祭」，並出動宣傳車巡遊全港，希望提升大眾對中風的認識。

籲大眾多了解中風 多關懷患者

有見及此，香港中風學會呼籲中風患者多留意精神健康，如懷疑情緒受果，應盡快接受相關診斷及治療。李醫生同時希望公眾可多了解中風，以黃先生為例，2017年與妻子通話後不久暈倒，被太太及時發現並召救護車送院，期間，因黃太太保持冷靜留意身邊環境及先生狀況，如發現先生面部表情有異，歪向一邊，抵院時立即告知護士，並冷靜清晰地為檢查的醫生提供充足而有用的環境資訊，得以協助醫生作出診斷和適合治療。

李醫生指，大眾亦可如黃太般多留意身邊人的異樣，如面部表情歪向一邊、口齒不清，均有機會是中風現象，及時告知醫護人員將有助下一步的診治。如身邊親友中風，亦希望大眾可多加關懷、鼓勵和支援，協助他們跨越難關。

註：MACE（Major Adverse Cardiovascular Events），即主要不良心血管事件，包括再次中風、急性冠狀動脈綜合症、新發性週邊血管疾病、因有病徵而需接受血管造形或血管重建術，和因心血管疾病而導致的死亡。