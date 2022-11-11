護膚｜冬日保濕水感肌終極合集！ 附贈01限時優惠送舒壓頭療！

冬日的保濕是保護肌膚的首要任務

冬天悄然而至，伴隨着的是冰冷的溫度以及乾燥的空氣，濕度的轉變讓不同膚質的女性措手不及，如果沒有全面的保濕保養，水分就會從肌膚不斷溜走，反而使乾燥刺癢、細紋暗啞、泛紅脫皮等問題漸漸浮起。所以冬日的保濕是保護肌膚的首要任務，到底如何正確保濕，讓肌膚乾燥的ＮＧ行為是什麼？小編會為大家在下文一一拆解，並推薦現時大熱的冬天保濕護膚成分，以及健康Easy重點保濕美容療程，購買更附贈舒壓頭療！

冬天皮膚乾燥NG行為

冬天皮膚乾燥NG行為



．沒有做防曬措施

．過度清潔臉部

．使用過熱的水來長時間洗澡

．沒有補充足夠水份

．仍使用強調清爽的夏季保養品，補濕度不足

進行保濕之前，要先判斷肌膚是否缺水

肌膚七大缺水警號



在進行保濕之前，要先判斷肌膚是否缺水，可以從以下七大狀況的出現來大約判斷：

．臉頰出現細紋

．皮膚出現持續性的崩緊感，摸着感到粗糙

．肌膚難以上妝，並出現浮粉的狀況

．長暗瘡

．臉色暗黃

．塗保養品時皮膚會刺痛感

．毛孔粗大，並會常常起皮、泛紅（嚴重程度）

４大有效保濕成分

４大有效保濕成分



透明質酸 （濕潤性保濕劑）

透明質酸又稱為玻尿酸，透明質酸是存在於人體皮膚真皮細胞間質、肌肉、眼睛、關節等等的天然物質，它的粘附特性能與不同物質分子結合產生支撐及彈性的效果，因而具有不同的生理機能，例可協助傷口癒合，潤滑關節，舒緩乾眼症等等，更重要的是它的強大保濕作用，因為存在於皮膚的透明質酸的透明質分子能吸收高於自身數百倍水分，它的吸引以及儲水的能力可以為肌膚提供濕潤性保濕，並使肌膚變得光滑，淡化細紋，舒緩皮膚乾燥的狀況。而透明質酸會因為年齡以及新陳代謝的變化而逐漸減少，到30歲的時候皮膚中的透明質酸的含量已下降至原有約65%左右，而一旦受紫外線的侵害則會加快對透明質酸的破壞，使肌膚變得粗糙，以及變得失去彈性。而透明質酸根據它的體積大約分則為大，中，小分子。大分子負責在皮膚形成保護層，防止水分流失；而中分子則可持續為皮膚提供水分；而小分子則能夠滲入真皮層並提升皮膚彈性。

透明質酸產品推介



L'OREAL活力緊致透明質酸安瓶太空霜 (50ml) $259

．真空保鮮 安瓶能量，強效保濕減淡6大細紋。使用1 小時後，全臉水潤度提升達99%！獨特真空泵頭設計，幫助封存配方，防止污染；輕盈奶凍質地乳霜，快速吸收，清爽不油膩！



彩豐行 透明質酸高效保濕面膜套裝(6片) $56

．升級絲質網托，精華更吸收、面膜更貼面！質感柔滑，完美貼合面部輪廓，注入Ecocert認證的天然透明質酸保濕成分，源源不斷地為肌膚補充水分，有助減少肌膚乾燥缺水而出現的乾紋細紋，提升肌膚對後續護膚品的吸收力，令肌膚回復細膩緊緻。



彩豐行 低敏呵護無添加保濕乳霜50ml $135.8

．蘊含多種來自韓國的植物精華以及強效保濕成分，如有機摩洛哥純堅果油、可可巴油、透明質酸、海甘藍籽油，充分發揮舒敏作用，修護受環境侵害的肌膚，在肌膚表面形成保護膜，阻隔外界病菌、毒素等有害物質進入，同時具有滋潤、營養、殺菌、止癢等功能，讓肌膚保持健康狀態。同時為肌膚注入水分，改善因缺水而出現的乾紋、暗啞及敏感等肌膚問題，煥發肌膚活力，使其如絲般水潤柔滑。



彩豐行 深層潔淨補濕面膜100ml $31.3

．深層潔淨補濕面膜蘊含多種天然植物精華，能溫和地清潔毛孔深處的污垢、角質、塵埃，改善油脂分泌過多之問題，為肌膚補濕，同時收緊已擴張的毛孔，減少黑頭粉刺，提升肌膚光澤感，讓肌膚回復潔淨柔滑，感覺清潤舒爽。



神經酰胺 （封閉性保濕劑）

神經酰胺主要存在於人體皮膚的角質層中，是角質層細胞間脂質重要成分，佔了約一半的比例，是人體肌膚最外層的天然的脂質，所以具備同時親油及親水的特點，與脂肪酸以及膽固醇在皮膚角質層形成保護屏障，避免外來物滲入皮膚同時，亦鎖住水分防止水分透過表層流失，同時亦有助修復皮膚的皮脂膜。如果失去神經酰胺的保護，就會掀高肌膚患上炎症的機會，使皮膚變得乾燥和乾燥。神經酰胺是所有膚質都適合使用的保濕成分，而神經酰胺亦會隨年紀增長而逐漸流失，市面上亦有外服和外用的類型，不過神經酰胺亦可細分為不同類型，可參考不同產品蘊含的成分所針對的功效。

神經酰胺產品推薦



Qivaro 神經酰胺護膚保濕膠囊 $435

．Qivaro神經酰胺護膚保濕膠囊是最新一代保濕補充營養，100％全天然安全素食膠囊。神經酰胺是一種天然存在於皮膚裡的脂質，在皮膚表面形成了一層防水的屏障，不僅能幫助皮膚鎖住水分，還能促進皮膚屏障自我修複及調控皮膚細胞。皮膚中神經酰胺的分泌會隨著年齡增長而減少，進而引起皮膚乾燥，皺紋以及一些皮膚炎症。每日服用Qivaro神經酰胺護膚保濕膠囊，活性成份能很快滲透進皮膚，和角質層中的水結合，形成一種網狀結構，快速鎖住水分，令肌膚更緊緻，可幫助減少皺紋、細紋、老年斑和魚尾紋，促進膠原蛋白生成，並補充必需的維生素和抗氧化劑，有利再生皮膚細胞生成。



Suu Balm 速效舒敏保濕乳 ( 75ml / 350 ml ) [包郵] $109.7(優惠期11月11日至11月17日)

．Suu Balm 由新加坡國家皮膚中心研發，主要針對敏感、乾燥、痕癢&濕疹肌膚人士而研發的品牌。產品結合止癢保濕功效，以低敏和天然配方緩解肌膚。所有產品不含香料、類固醇、防腐劑、皂鹼、SLS及SLES。此產品專為乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚而開發的神經酰胺保濕乳，由新加坡國家皮膚中心研發，天然薄荷醇 (Menthol) 可迅速止癢（5分鐘內），蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)， 顯著修復皮膚屏障及保濕，輕巧不粘膩，可經常使用。



Suu Balm 速效舒敏頭皮保濕噴霧 100ml [包郵] $211.7(優惠期11月11日至11月17日)

．專為乾燥、發癢、敏感和濕疹頭皮而開發的的止癢、去頭皮和乾燥頭皮噴霧，由新加坡國家皮膚中心研發，蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)、亞麻油酸 & 次亞麻油酸 (Linoleic & Linolenic Acid)，顯著修復及滋潤頭皮。蘊含羥吡酮 (Piroctone Olamine)，減少頭皮屑產生。不含類固醇、防腐劑、香料。



膠原蛋白 （濕潤性保濕劑）

膠原蛋白是蛋白質的一種，身體大約有16%左右的蛋白質，而膠原蛋白佔所有的蛋白質的三成左右，對於人體來說就像是支架的角色，與彈力蛋白一樣可以為皮膚及肌肉提供支撐力。膠原蛋白分為多種類型，並分佈於身體不同組織中，例如皮膚、骨骼、牙齒、關節等等，當中以膠原蛋白第一型與美顏最相關， 因為皮膚當中存在最多膠原蛋白類型就是膠原蛋白第一型。而膠原蛋白對於人體來說不可缺少的蛋白質，由於膠原蛋白儲在於皮膚下的真皮層內，而肌膚內約有七成是膠原蛋白，給皮膚提供皮膚及肌肉的支撐力，並有助皮膚保濕鎖水，當每天身體製造足夠的膠原蛋白，就可以使肌膚光滑有彈性，還可以改善橙皮紋，支援皮膚組織的修復。隨着年齡增長，倘若流失膠原蛋白加劇的話，肌膚就會變得失去彈性及澎彈感，並出現下垂以及皺紋等問題。

膠原蛋白產品精選



Faeries Genie膠原蛋白粉 $350

．《Genie膠原蛋白粉》每天只需一分鐘輕鬆護膚，極速補充膠原蛋白！結合五大專利成份，具多項張臨床實驗認可，安全有效。採用德國百年大廠GELITA的膠原專利水解技術，分子細小，人體吸收率達98%，功效迅速顯著。



TM Wellness 皇牌美肌膠原蛋白多肽 $196.80

．皇牌美肌膠原蛋白多肽含有來自不同來源的全譜膠原蛋白肽，更易於身體吸收。白金升級版美肌膠原蛋白多肽可幫助肌膚恢復緊致與彈性，並改善肌膚乾燥等問題，同時有助有助於紓緩關節痛楚、促進心臟健康、防止肌肉流失等問題。



玫瑰由古至今已一直被用作美容的材料

玫瑰花水

玫瑰由古至今已一直被用作美容的材料，除了它醉人的香氣，它蘊含的多種保濕因子可以滲透肌膚並補充水份，由於是純植物的材料，所以是皮膚天然的保濕劑，適合大部份膚質的人士。玫瑰花水除了可以為肌膚提供水分之外，它具有美白以及提升肌膚光澤度的效果，而且亦含抗氧化物可幫助抗皺以及抗老。而眾多玫瑰品種之中，保加利亞玫瑰是在世界最為着名之一，保加利亞玫瑰谷得天獨厚的氣候和土壤，生產出世界級品質的玫瑰產品。

玫瑰花護膚品必備



Fergio® Bellaro 保加利亞天然玫瑰爽膚水 1000ml $650

．94%成份天然！保加利亞玫瑰水可舒緩並鎖住肌膚水分，保持皮膚柔軟光滑，使膚色煥發光彩，使皮膚感覺純淨、清爽和光滑。活性成分會增加維生素，從而使膚色煥發光彩



彩豐行 有機保加利亞玫瑰水凝亮肌面膜套裝(6片) $56.9

．特別添加有機保加利亞玫瑰花水及玫瑰香薰精油，深層滋潤乾燥肌膚，保持肌膚水潤柔滑，改善膚色暗沉，提升肌膚光感，煥發光采。再配合益生元、積雪草精華等多種益膚成分，強化肌膚屏障，改善乾燥缺水、乾紋細紋等肌膚問題，使肌膚回復水凝飽滿，重煥緊緻嫩滑肌膚。



冬天如此乾燥的天氣，除了日常的護膚程序之外，其實亦需要加強對肌膚的美容保養

冬日加強保濕療程合集

在冬天如此乾燥的天氣，除了日常的護膚程序之外，其實亦需要加強對肌膚的美容保養。坊間有不同種類的保濕的療程，例如水光槍、超聲波、植物精華等等，小編為大家搜羅了保濕主題的美容療程，使用01積分 最多可扣減達半價，為大家帶來性價比高的美肌體驗！

Angel Beauty 【逆轉肌齡】無針保濕水光槍 送【解痛舒壓頭療】(15分鐘) 乙次 $488

．Angel Beauty天使美容由1979年創立至今，42年來堅持秉承「以客為心，以客為本」的經營理念。無針保濕水光槍以納米晶片促滲技術，無創打開皮膚表皮層毛孔通道，讓精華養分直送至皮膚深層組織，比日常使用精華更倍速有效被吸收，瞬間打造水感光肌！療程功效包括美白亮膚、收細毛孔、改善細紋、緊緻提升、細胞再生、水潤保濕等等，適合擁有乾燥肌膚、毛孔粗大、暗沉膚色等等皮膚問題的人士。



COSMED 醫療中心 變頻超聲波嫩膚保濕療程 $480

．COSMED 醫療中心除備有最先進的醫學美容儀器和設備，深受顅客支持。分店位於中環及尖沙咀核心地帶，兩分店均佔據整座樓層，地方寬敞設計時尚！ Stellar Duo以變頻超聲波針對肌膚乾燥過敏問題，深層導入嫩膚精華素，令肌膚徹底吸收養份，同時重新排列肌膚細胞，修復及喚醒肌膚，改善多重肌膚問題，令肌膚飽滿光澤，重新排列肌膚細胞，修復及喚醒肌膚，滋養保濕。



Yanis Beauty Epionce 補濕 Faical $688

．「Yanis Beauty」於2015年成立，一直與美國權威激光脫毛科技醫療級別大型供應商 Candela合作。Epionce獨特的輸送配方揉合了不同的活性植物精華，深入滲透皮膚底層，令保護層變得強壯健康，對抗肌膚老化，更能預防破壊性的皮膚炎症，提供全面防護功效，舒緩缺水乾燥、改善泛紅肌膚、快速補充水份，特別適合剛接受光學美容後的脆弱泛紅肌膚，強化皮膚保護層，加快復元速度、平衡皮膚PH值。療程可改善嚴重缺水情況、面部泛紅、減少皮膚角質等問題。



Le Blanche 納米水嫩光肌療程

．「Le Blanche 」高端的科研技術 ，融合量身定制的美容方案，為客人提供無壓力空間，滋養身心；洗滌疲憊心靈。水嫩嬰肌槍係韓國嶄新微注射療程，與傳統單針注射不同，以一槍五針概念儀器，採用超微滲透技術，通過精準定位，可以對治療部位加以密集覆蓋治療，將透明質酸注入淺層肌膚，而且獨有嘅壓縮注射手法會於淺層皮下注射，藉以補充真皮層水分，令肌膚即時水嫩富光澤，仲有去印、緊緻、平滑肌膚作用，對於暗沉、細紋、收毛孔、改善凹凸洞等瑕疵膚質，都有明顯改善。



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