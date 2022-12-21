血管鈣化屬心臟病警號　光學斷層掃瞄助醫生針對治療

血管鈣化是心臟病警號，到底哪些人屬高危族群，現時醫學上有何方法可處理？其實現時有血管內腔影像技術利用光學斷層掃瞄，可讓醫生清楚看到血管壁厚度、鈣化程度及周邊組織的情況，以了解血管變得狹窄的成因，作針對性治療。立即交由心臟科專科張誠謙醫生詳細講解這項技術的原理和功效，以及血管鈣化的成因和影響。



血管鈣化與心臟病息息相關，張醫生解釋：「當鈣進入人體而不能完全排走，或鈣攝取量過多，均會增加鈣化物於身體組織及血管沉澱的機會。若心臟血管鈣化太嚴重，會增加血管壁厚度，令血管應有的彈性消失、變得狹窄，因而增加患上心臟病的風險。」

利用光學斷層掃瞄 清楚檢查血管鈣化程度 輔助制定治療方案

針對處理血管鈣化的問題，現時有光學斷層掃瞄（Optical Coherence Tomography，OCT）可供選擇。張醫生解釋，OCT為一種血管內腔影像技術，利用生物組織的光學折射原理，以拍照的方式讓我們清楚看到血管內的影像，用作檢查病人血管壁內相關組織，及鈣化物沉積的程度，以了解引致血管狹窄的成因。

張醫生續補充，OCT用於需進行俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術的病人身上，有助提升手術的安全性及成功率。「一般而言，當心臟科醫生為病人進行心導管檢查時，會先注射顯影劑，於X光機下檢查哪一部分的血管變得狹窄，並評估其嚴重性。當決定需要做「通波仔」手術後，便會選擇OCT輔助我們了解血管狹窄的成因，以及觀察周邊相關組織。」

相比另一種常用的方法為血管內超聲波（Intravascular Ultrasound，IVUS），張醫生指對嚴重血管鈣化的患者來說，OCT能更清晰顯示血管壁情況，如其厚度、深度及長度，輔助醫生選擇合適的儀器破開鈣化物，繼而按變窄了的血管長短、大小配合相應的支架。

年紀大、三高及不良生活習慣 增血管鈣化危機

雖然年紀愈大，出現血管鈣化的機率就愈高，但張醫生提醒，年齡非唯一致病因素，因不良飲食、生活習慣及其他病史，都有機會導致血管鈣化。如三高（高血壓、高血脂、高血糖），其他慢性病如腎衰竭，或缺乏運動、吸煙等。預防勝於治療，保持健康的生活習慣、定期檢查，對保障心臟健康有一定幫助。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。