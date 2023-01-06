林夏薇代言iPRO by修身堂逆齡NMN分享心得 大騷香肩長腿少女味

香港首家上市的美容集團修身堂 於早前（1月5日）於香港瑰麗酒店舉行新一任代言人暨新產品發佈會，品牌誠邀林夏薇（薇薇）強勢加盟，傾情演繹全新品牌宣言「Aging Gracefully」。同時，集團營運總監公布首款由旗下的醫學美容品牌 iPro 打造的高成效逆齡配方「NMN Deluxe 3-in-1」抗衰老保健產品，希望為每一位客人打造由內到外的美態。

香港首家上市的美容集團 修身堂 於1月5日在香港瑰麗酒店舉行新一任代言人暨新產品發佈會。

林夏薇分享「Aging Gracefully」—活出由內散發的健康優雅美

發佈會上，除了宣布林夏薇成為修身堂全新星級代言人之外，亦首度播出兩條她為品牌拍攝的廣告；片段中，薇薇以性感泳裝上陣大曬「養眼」身材，不單露出白滑長腿，更大方展現腰間完美的馬甲線。而身為視后級演員的她，也表示自己對美的態度與品牌宣言的精神高度契合。

林夏薇擔任全新代言人，為修身堂拍攝廣告硬照。

女生一定要自信、自強，去努力創造自己的價值。年齡只是一個數字，無法改變。但我們可以做的，就是在悠長的日子裡，為自己的美錦上添花，因為就算老去，氣質仍在。 林夏薇

對於Aging Gracefully，薇薇覺得「不少女性都會避諱談及年齡，十八廿二當然是青春無敵，但就算步入三十，歲月增長亦不會影響美的價值；豐富的閱曆更能體現由內散發的持久知性美。」

而薇薇亦有分享自己最大逆齡保養方法，秘訣莫過於均衡飲食及做運動，進食營養品和保持知足心態同樣是不可或缺。她表示，「拍劇時經常捱夜會傷身，試食3樽品牌的NMN產品後，明顯會覺得整個人較為精神、睡眠質素提高，肌膚狀態亦有變好。」

（圖左：修身堂CEO關菲英、圖右：修身堂全新代言人林夏薇）

修身堂CEO關菲英博士 : 希望將優雅的美分享到每一位客人身上

憑著CEO關菲英對美的執著，修身堂及 iPro 一直保持初心，堅持提供最佳的美容服務。修身堂以生活美容、修身纖體為主，而iPro則專注於專業醫美療程。兩大品牌穩步成長，亦不斷引進各式各樣美容科技及嶄新療程，除了獲得多個國際性獎項和認可之外，同時贏到眾多顧客的口碑，奠定美容業界領導地位。

關菲英於致辭時亦有提到，「坊間普遍會將年紀與美麗掛勾，但歲月並不會令美的價值下降，反而能沉澱出優雅的態度，培養出自信；修身堂的品牌宣言『Aging Gracefully』正正表達出這個訊息，並希望鼓勵女士們要欣賞不同階段的自己。」

首個由美容集團打造的NMN：iPRO NMN Deluxe 3-in-1—為客人達至全方位逆齡

修身堂旗下醫美集團iPRO Medical Skincare擁有超過10年全方位醫學美容經驗，致力為有要求人士提供專業化美容及健康管理方案，為客人打造由內而外的美態及優雅氣質。

為滿足不同客人對美的追求，iPRO不斷「升級」，專業團隊經歷數年時間挑選最合適珍貴成分，配合日本最新萃取技術及製作工藝，推出首款由自家醫美集團品牌打造的 高成效逆齡配方【iPRO NMN極致三合一 18800+】，為客人呈獻最能代表品牌的全新NMN產品。配方除了超高純度的「NMN」外，更加入因難以提取而極之珍貴的 氧化還原輔因子「PQQ」及市場上推薦的強力抗氧化因子「白藜蘆醇」，三種成分相輔相成，三重成效提升身體NAD+水平，三重抗老，瞬間逆齡。同時增強腦部功能及喚醒體內深層細胞，使身體從內回復健康體態達至全方位逆齡效果。

【iPRO NMN極致三合一】18800+獨特之處：

首款由醫美集團打造的高成效逆齡保健產品



日本技術萃取三大矜貴成分，純度高達99%

➤逆齡NMN 治癒衰老的必要成分

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日本製造，信心之選

