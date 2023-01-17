潮濕｜相對濕度達100% 風濕關節痛易惡化 中醫教你治標又治本

快進入春季，天氣潮濕又冷，天文台更預測香港下週相對濕度高達 85~100%。潮濕天氣十分麻煩，除了容易令人覺得疲倦，對有風濕及關節痛的人更是苦不堪言。過往醫師Easy就曾邀請中醫師黃偉君醫師分享潮濕氣候如何影響關節、形成「風濕」，並建議合適的飲食及養生之道。

天文台未來9天的天氣預報（天文台官網截圖）

風濕由內外因素所致 治療宜先治標後治本

對於風濕，中醫的正式術語是「痹證」，由內外兩個因素所引致。「內在因素」指個人體質，與正氣虛實有關，例如過度勞累、作息失宜導致精氣虧損；年老體虛、大病或產後所引致氣血不足，又或因關節曾受傷，令局部關節氣血不暢、邪氣滯留。當自身正氣虛弱，較易受天氣這種「外在因素」影響。

當天地之氣的反常變化，超出人體適應和抗禦能力，邪氣入侵人體並引致的六種病症，是為之「六邪」。而痹證是由當中的風、寒、濕及熱四種外邪所引致。「正氣先虛，故外邪易於侵犯。」邪氣入侵虛弱的人體，令經絡受阻，氣血運行不暢，因而令關節酸痛、 麻木、屈伸不利，甚至腫痛灼熱。

天氣無常、季節轉換等外在因素，容易令邪氣乘虛而入，誘發風濕及關節痛。（圖片：health.gvm）

要處理關節腫痛問題，黃醫師指中醫會以「標本兼顧」為原則，並以「急則治標，緩則治本」為方案，即是先處理痛楚及邪毒，長遠再改善及強化體質。「治標用藥方面，一般會處方『忘痛湯』和『芳香化濕藥』，前者有止痛通絡作用，後者則有散寒解表、祛暑除濕功效。」

解決完眼下的疼痛問題，就需處理深層的成因─脾腎陽虛，因此需要滋補肝腎、益氣養血。黃醫師表示，他會在這個階段建議病人使用「獨活寄生湯」和「腎四味」，前者專治風濕痹痛，並有益肝腎、補氣血功效；後者用作滋補肝腎。然而黃醫師亦提醒風濕患者需經醫師準確診斷才服藥，會有更佳治療效果。

風濕問題成因複雜，中醫會以「標本兼顧」為原則，先處理痛症，再強化體質。（圖片：nownews）

維持良好生活習慣 保存正氣對抗濕邪

俗語「千寒易去，一濕難除」一語道出風濕病有多難纏。黃醫師強調「善醫不如善養」，因此風濕病者平日應注重保健養生，在穀雨前後更應多下功夫。「在日常飲食方面，應以清淡為主，有助維持正氣；也可多吃溫補脾腎、利水祛濕的食物，促進保健效果；要紓緩風濕病，最重要是『勿貪口腹之慾』，緊記忌食寒涼，慎食煎炸及「三少」原則（即少油、少鹽、少糖），並避免加工以及刺激性食物，以防寒濕之邪或炎症惡化。」

黃醫師同時推介風濕患者可透過中式理療方法，例如艾灸、針灸、刮痧、拔罐、放血和推拿，以疏通氣血、袪除風濕寒邪。「艾灸和針灸這些理療，能調動關節穴位的氣血，有助回復氣血暢通。要注意不同療法適合不同人士，療法或會引發不同的身體反應，例如刮痧會在皮膚表面留下瘀斑，亦會引致短暫頭暈。因此在決定採用特定療法前，同樣應先詳細諮詢中醫師意見。」

日常習慣方面，除了不宜過勞及多接觸陽光外，黃醫師亦建議如遇潮濕天氣或家居長期濕氣重（例如向海），可多用抽濕機，以保持室內濕度平衡。「緊記正氣存內，邪不可乾；總之氣血運行通暢，何痛之有哉！」總括而言，適當調理及防範，再配合飲食和運動，自然能協調陰陽，保持健康，達至長壽。

艾灸以溫熱通穴位氣血，而艾草本身能袪除風濕寒邪，因此對治風濕療效顯著。（圖片：tvbs）

黃偉君醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）