體質｜手腳冰冷未必是寒底　即睇4種類型進補建議　補錯或更熱氣

天氣涼的日子，有些人會感到手腳冷冰冰，晚上睡覺就算穿厚襪、蓋棉被許久都不能暖和起來，嚴重還會影響到自身與枕邊人的睡眠品質。



大多數人會認為自己是因為寒性體質，開始進補薑母鴨或麻油雞等食材，但來自台灣的中醫賴睿昕指出，並不是每一個人都屬於寒性體質，若屬於熱性或是鬱性體質，吃再多補也不會改善手腳冰冷，反而會導致長痘痘或是嘴破等上火情形。

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陰陽兩氣不相接 手腳冰冷有四大類型

中醫將手腳冰冷的現象稱為「厥逆」，認為主要和陰陽二氣不相接有關，又可細分為寒厥、熱厥、氣鬱及痰厥四大類型。賴睿昕中醫說明，第一種寒厥比較接近一般人所認為的陽虛，通常還會伴隨着面色蒼白、腰膝冷痛，容易腹瀉等症狀，其手腳冰冷的範圍也會較大，不只是手掌腳掌，冷感還可能會往上延伸至手肘跟膝蓋，像這類型的就很適合進補溫熱的藥物及食材，或使用腹部和足部艾灸，補充體內陽氣。

熱厥、痰厥及氣鬱這三類屬於實症而非虛症，主要是由於邪氣積累體內阻礙氣機的分布，導致陽氣無法順利地溫煦末梢肢體，會感覺到軀幹燥熱但四肢冰冷這樣特別的情況。除了手腳冰冷，熱厥型還會伴隨着口乾眼乾、胸腹灼熱，便秘等熱象的表現；痰厥型則會有食慾低落、咽喉卡痰、胸悶等症狀；而氣鬱型也是現代人最為常見的類型，這類型的人通常久坐跟龐大的情緒壓力，同時會有頭痛、胸悶腹痛、心悸等不適表徵。臨床對於後面三種類型的患者處理方式要個別以清熱、祛痰及理氣為優先，否則一味的進補只是會使得氣機阻塞的更厲害，越補越上火、越煩躁，可能長痘痘及嘴破，還可能進一步導致嚴重便秘和口臭。

寒厥、熱厥、氣鬱、痰厥 適合哪種藥膳？

對於寒厥型的手腳冰冷，賴睿昕中醫建議內外一同調理，改善速度更快。由外的調養建議可以在起床做甩手加抖腳操，以及睡前用薑汁泡腳，以達到活絡筋骨，促進氣血循環的作用。由內的調養則推薦服用肉桂紅棗小米粥，肉桂具有溫陽的效果，搭配養血的紅棗以及安神養胃的小米，睡前喝一碗有助於氣血迅速輸布到末梢，手腳暖起來也能一覺好眠。

材料：肉桂粉1g、紅棗4-5顆、小米30g

做法：將小米洗凈，紅棗稍微撥開，放入鍋中加適量清水熬煮，煮熟後加入肉桂粉攪拌即可食用。



如果是屬於氣鬱型，除了平常工作的時候要記得不定時站起來活動一下筋骨，還要時常提醒自己將呼吸的速度放慢、調勻，以舒緩緊繃的情緒。另外也可飲用解鬱茶，幫助調和中焦氣機，恢復陽氣的正常運行。

材料：柴胡6g、枳實6g、木香6g、芍藥3g、甘草3g

做法：將上述藥材洗淨，放入1000c.c.的清水，用大火煮沸後轉小火續煮5分鐘，放溫後即可飲用。



熱厥型的患者除了最不適合吃補以外，還要避免吃到燒烤辣炸等容易上火的食物，平日保健可以沖泡黑豆水來飲用，黑豆除了有清熱解毒的作用，還有補益脾腎之功，可清熱又不傷正氣。

材料：黑豆10g

做法：將黑豆放入瓶中，注入500c.c.的沸水浸泡5分鐘左右即可放溫飲用。



痰厥型則是建議要減少甜食及飲料的攝取，避免體內痰濕過度堆積，每日適度的快走能夠改善全身循環，平時也能煮山藥茯苓排骨湯來喝，有助於祛痰濁排濕氣。

材料：山藥5g、茯苓5g、陳皮5g、排骨300g

做法：將藥材清洗過後浸泡半小時，將汆燙過的排骨和藥材放入鍋中，注入適量的清水用大火煮沸後轉小火續煮半小時，即可加入鹽巴調味食用。



若大家發現自己的手腳除了冰冷以外，甚至末梢指頭已經有腫脹或是變色的情況，就要小心可能有心臟疾病或是風濕免疫疾病，建議一定要就醫做進一步判斷處理，不要只是食補或泡腳，免得耽誤了治療的黃金時間。

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