鍾嘉欣分享分娩過程 高齡產婦有何風險？ 產前檢查要做足！

現年38歲的香港藝人鍾嘉欣（Linda）於2015年與脊醫Jeremy在加拿大結婚後，先後誕下2名兒女，去年10月又於加拿大家中誕下了幺女Anika，一家五口相當溫馨。近日，Linda在YouTube分享自己在家中分娩的過程。



Linda日前在YouTube分享幺女Anika出生的過程。（圖片來源：YouTube截圖@chungkayanlinda）

日前，Linda在YouTube上載了一段短片，在影片開始時見到Linda為Anika出生作好準備，包括做催生運動、為自己寫下打氣的字句，以及做孕婦適合做的簡單運動等，在過程中，她的囝囝亦不時客串，場面十分溫馨。而在片段的最後，則見到Linda在浴缸分娩及剪臍帶的片段，雖然她已經是第3次為人母，頭2胎亦是在家中分娩，但仍然難掩緊張，Linda在浴缸分娩時表情甚是痛苦，但當Anika出生後，Linda立即忘掉所有痛楚。

鍾家欣在家中分娩第3胎（圖片來源：YouTube截圖@chungkayanlinda）

Linda在社交平台IG撰長文分享指，「我分享我的產子的過程是希望減輕眾多母親的恐懼。在我成長的過程中，我被許多電影和想法所包圍，這些電影和想法都說生孩子是危險的、可怕的和難以忍受的痛苦。我發現對分娩的負面看法多於正面看法......無論您選擇何種分娩環境，醫院、家中或任何可能的地方。我祈禱所有的母親都相信自己，放下所有的恐懼，讓你的身體做好它的工作。擁抱這段旅程。這是您生命中最有價值和最有意義的事件之一。」

如何定義高齡懷孕？ 高齡產婦有何風險？

根據香港家計會資料，二十至三十五歲是女性理想的生育期，在三十五歲或以上懷孕的女性便算是高齡孕婦，所以其實今年38歲的Linda亦是高齡產婦。三十五歲後的女性生育能力開始漸漸下降，而且年紀愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期唐尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等，30歲左右的母親誕下唐氏綜合症嬰兒機率少於0.2%，而45歲或以上機率則大增至4%以上。

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甚麼是唐氏綜合症？

一般人而言，每個細胞中有四十六條染色體，每條染色體包含各種遺傳基因，如長相、智力和皮膚顏色等。染色體出現問題，就會有機會是唐氏綜合症，染色體的變化主要來自三大種類：

1. 廿一三體症



此情形是第廿一對染色體上加多了一條染色體，唐氏綜合症人士的細胞中有四十七條染色體，接近95%的唐氏綜合症人士是屬於這類型的。

2. 染色體移位



細胞中多出的一條染色體，其某部份會依附在其他的染色體，特別是會出現在第十四對或廿一對染色體上，有5-6%的唐氏綜合症人士是屬於此類。

3. 無色體



此類非所有細胞有四十七條染色體，有些是四十七條，有些是四十六條的，這種情形較為罕有，只有1%的唐氏綜合症人士是屬此類。

唐氏綜合症患者生長速度較慢，不論在肌能、認知和語言等各方面，均需要多些時間適應及訓練。他們大部份是輕度及中度的弱智人士，他們學習比較慢一點，仍會到達終點。經過學習後，他們也能照顧自己、發展潛能、與人溝通、外出工作，過著與普通人一樣的生活。

我能否在生產前知道胎兒是否患有唐氏綜合症嗎?

唐氏綜合症檢查分為 2 個階段，第一階段會根據孕週進行風險評估：

早孕期篩查（懷孕少於 14 週）



進行超聲波檢查，量度胎兒週數及頸皮厚度，並抽血驗妊娠相關血漿蛋白A (PAPP-A) 和絨毛膜促性腺激素(hCG) 水平，準確度達 90%。如果頸皮層厚度異常增厚，可能與其他染色體異常和先天性出生缺陷有關

中孕期篩查（懷孕多於 14 週及少於 20 週）



進行抽血檢驗甲胎蛋白(AFP)，絨毛膜促性腺激素 (hCG)，雌三醇(estriol) 和抑制素-A (inhibin-A) 的水平，準確度達 80%

以上篩查大約在檢驗後 2 週內有結果，約有 5% 的報告會呈陽性，表示胎兒患上唐氏綜合症的機會較高，並需作第二階段篩查。

第二階段篩查是「無創性胎兒染色體篩查」，包括 T21 和 Nifty 檢測，透過抽血檢驗孕婦血漿的染色體，準確度達 99%，假陽性少於 1%。如果報告呈「高風險」或「不能提供檢測結果」將會安排進行輔導，並作診斷性測試以確認結果，如羊膜穿刺術及絨毛檢查。

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及早進行檢測 才能作出最適合的選擇！

在產前知道胎兒患有唐氏綜合症，可以幫助父母有充足的心理預備，並與醫護人員充份討論這胎兒對整個家庭的影響，從而作出最適合的選擇及決定。

（參考資料：香港家計會、衛生署、香港唐氏綜合症協會）