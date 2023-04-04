霉菌｜2歲男童吸霉致死 長期吸入或致健康問題 即睇去霉防霉方法

香港春季潮濕多雨，家中出現霉菌並非罕見的事，相信很多人都習以為常，但若然知道吸入霉菌後有機會致死，可能大家以後看待霉菌時都會小心一點。英國一名兩歲幼童就因為吸入霉菌引致呼吸系統病而死。



事發於2020年，英國一名兩歲幼童Awaab Ishak因家中發霉，長期吸入霉菌引致呼吸系統病而死。幼童的父母指，他們曾多次向負責的物業管理公司Rochdale Boroughwide Housing (RBH)反映發霉問題，惟一直未得到回應。

事件當時在英國引起了熱烈討論，事隔3年，近日有報導指，除了居住環境問題，RBH仍存在許多問題，其中員工對居民的普遍抱有不屑和歧視態度的問題最為嚴重。RBH的臨時首席執行官 Yvonne Arrowsmith 已經道歉，並承諾會改善問題。

與英國一樣，位處於緣海地區的香港同樣極易滋生霉菌，但霉菌到底是甚麼？又如何能去霉防霉？

霉菌是什麼？

根據環境保護署指出，霉菌是極微細真菌的微生物，並依附在不同有機物質，不管是室外例如枯樹還是室內例如牆壁甚至是食物也會有它們的蹤影。霉菌會產生微細且肉眼難以看見的孢子，而這些孢子一旦在富有合適養分的環境下就會生長成一塊塊的霉斑。

長期吸入霉菌或引致４健康問題！

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長期吸入霉菌可能會引起多種健康問題，這些健康問題通常與霉菌產生的毒素或孢子有關，包括：

1. 呼吸道問題



長期吸入霉菌孢子可能會引起呼吸道問題，例如喘息、支氣管炎、肺炎等。

2. 過敏反應



霉菌孢子可能會引起過敏反應，如鼻塞、打噴嚏、流鼻涕等。

3. 毒素中毒



某些霉菌會產生毒素，如黴菌毒素，長期吸入這些毒素可能會對身體產生傷害，包括肝臟損傷、神經系統損傷等。

4. 免疫系統問題



長期暴露於霉菌孢子可能會對免疫系統造成負面影響，導致免疫系統功能下降，容易感染疾病。

去霉防霉8個方法 開冷氣都有奇效？

由於水分是霉菌養分主要來源，因此春季特別容易讓霉菌有機可乘，若家中長期處於潮濕狀態，即使霉菌沒有滋生，仍會對居住環境及人體健康造成壞影響。因此，平日就應做好去濕除霉的準備。以下有4個防霉方法及4個去霉方法可供大家參考。

防霉方法：

1. 保持室內乾燥



霉菌需要潮濕的環境才能生長，因此保持室內乾燥是防止霉菌生成的關鍵。

霉菌需要潮濕的環境才能生長，因此保持室內乾燥是防止霉菌生成的關鍵。可以使用空氣調節器或抽濕機來控制室內濕度。

2. 定期通風



保持室內空氣流通可以幫助降低室內濕度和水氣，從而減少霉菌生成的機會。

保持室內空氣流通可以幫助降低室內濕度和水氣，從而減少霉菌生成的機會。在天氣好的日子應盡量打開家中窗戶，有助室內空氣流通。

3. 清潔室內表面



定期清潔室內表面可以幫助防止霉菌生成。特別是在潮濕的地方，如浴室、廚房和洗衣房等，清潔更是必要的。

4. 控制室內溫度



霉菌生長的最適宜溫度通常在20℃到30℃之間。因此，控制室內溫度可以幫助減少霉菌生成的機會。可以在冬季使用暖氣，夏季使用空調等方式調節室內溫度。

5. 自製乾燥劑



用小布袋裝適量活性碳、曬乾了的茶葉渣或咖啡渣，或者將洗衣粉放在小盒子裡，蓋上透氣的紙巾或薄布，放置在衣櫃、睡房角落等地方吸濕防潮，便宜又有效。不過就需要定期更換，怕麻煩的話亦可到市面上購買吸濕包或防潮珠等乾燥劑。

去霉方法：

1. 使用漂白水



浴室的霉菌可說是全屋最密集的地方，這種時候就可以使用漂白水來幫忙處理了

在清潔霉菌的表面時，可以使用稀釋的漂白水（一份漂白水混合九份水），用布或刷子擦拭受影響的區域。

2. 使用酒精



酒精是一種有效的消毒劑，可以用於清潔霉菌污染的表面。

3. 使用白醋



白醋含有醋酸，具有殺菌和抑制霉菌生長的作用。將白醋稀釋後，用噴霧瓶噴灑在霉菌污染的表面上，然後用布擦拭。

4. 洗米水



如果有一些淺色的衣服長有霉斑，可以嘗試將受污染的衣服用洗米水浸泡一夜，然後清洗衣服。因為洗米水中的蛋白質可以對付比較淡的霉斑。當然如果真的較難清潔的話，可考慮把衣服棄置，因為發霉的過程霉斑的位置其實暗藏大量細菌。

5. 專業去霉劑



如果霉斑已不能單靠酒精以及梳打粉清除，可以使用專業的去霉劑將霉菌清潔乾淨。

要注意，清潔過程中，切記要弄乾刷子，盡量不要讓霉菌位置沾到水。清潔完畢後，一定一定要完全抹乾水分，不然霉菌會很容易就會死灰復燃。另外，用來去霉的刷具和毛巾切忌重用，否則會讓霉菌散播到其他地方。