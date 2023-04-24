膿毒症｜女子長痔瘡無求醫 竟致膿毒症永久失去了左眼！

很多人生病時因為貪圖方便和節省金錢，往往會選擇吃成藥來解決，若病症涉及私人部位，病人就更加不願意接受醫生診治。內地湖南就有一名女子近年來一直受痔瘡問題困擾，卻選擇在網上購買成藥醫治，不料卻因此染上膿毒症，左眼亦被細菌感染，最後只能接受手術摘除眼球。



綜合內媒報導，湖南湘西一名姓夏女子在今年2月初痔瘡復發，還伴有肛周疼痛及便血。她依據以往的經驗，她在網上自行購買了治療痔瘡的藥物塞肛，但病情不但沒有好轉，反而更加嚴重了。

在半個多月前，夏女士發現自己的左眼分泌物增多，甚至出現流膿現象，視力開始變得模糊，她才意識到自己病情嚴重，急忙到醫院就診。經醫院診斷後，確診為膿毒症、左眼眼內炎伴眼球穿孔、肺膿腫。即使經過規範的抗感染治療後，感染的情況仍沒有好轉，最終只能接受左眼球摘除手術。

術後，夏女士康復情況良好，在上週三（4月19日）終於順利出院，回想起這段經歷，她懊悔不已，「沒想到小小的痔瘡帶來這麼嚴重的後果，應該早點到醫院來治療的。」

醫生指，夏女士之所以會患上膿毒症，是由於痔瘡發作後，內痔曲張的血管壁破裂出血，細菌通過破損口入血四處播散導致膿毒症，細菌在眼部和肺部生長繁殖引起眼膿腫和肺膿腫。又提醒，細菌、真菌、病毒及寄生蟲等都可引起全身感染甚至膿毒症，而像夏女士這樣造成眼內炎、眼球破裂甚至失明的情況比較少見。細菌感染是膿毒症的主要病因，當患者出現感染或疑似感染症狀時，要到正規的醫院檢查並進行積極且規範的治療，減少其進展為膿毒症的風險，對於患有痔瘡的患者，當出現痔瘡發作時，不要盲目用藥，而應該正規就醫，以免出現不可挽回的後果。

膿毒症知多啲

膿毒症是一種嚴重的感染疾病，通常是由細菌進入血液引起的。常常是其他感染的併發症，例如肺炎、腹膜炎、尿路感染、皮膚感染等。

膿毒症的症狀包括高燒、寒顫、快速心跳、呼吸急促、頭痛、噁心、嘔吐、皮膚發紅、呼吸衰竭等。如果不及時治療，膿毒症可能會導致多器官衰竭、休克和死亡。

治療膿毒症需要在醫院進行，通常包括靜脈注射抗生素和其他支持性治療，例如氧氣治療、液體補充和監測生命體徵等。

6類膿毒症高風險人士

膿毒症的發生受到多種因素的影響，以下是一些可能增加膿毒症風險的因素：

1. 免疫力低下



患有某些疾病，例如艾滋病、糖尿病、癌症等，或正在接受放射治療或化學治療，又或者長期服用免疫抑制劑等藥物，會降低免疫力，增加患上膿毒症的風險。

2. 高齡人士



年滿 65 歲的人因為隨著年齡的增長，免疫力、自我修復能力等都會逐漸下降，從而增加感染和膿毒症的風險。

3. 嬰兒



嬰兒的免疫系統尚未完全發育，抵抗力相對較弱，容易感染病原體，引起膿毒症。

4. 慢性病患者



慢性病患者（如糖尿病、腎病），由於身體已經處於慢性疾病的狀態下，免疫力受到影響，容易感染病原體，引起膿毒症。

5. 長期住院或居家照護



入住重症監護室或住院時間較長的患者，由於接受治療和檢查需要，容易接觸病原體，增加感染和膿毒症的風險。

6. 有醫療器械置入體內



有醫療器械置入體內，如靜脈導管或呼吸管，容易在醫療過程中引起感染和膿毒症。

總之，膿毒症的風險因素有很多，但大多與免疫力低下、長期住院、手術、使用醫療設備等有關。及時治療感染，保持良好的個人衛生，可以降低患上膿毒症的風險。

引致膿毒症的常見病因

任何類型的感染都可能引起膿毒症，包括細菌、病毒或真菌感染。以下部位的感染更常引起膿毒症：

1. 肺部，如感染性肺炎



2. 腎臟、膀胱和泌尿系統其他部位



3. 消化系統



4. 血液感染



5. 插管部位



6. 傷口或燒傷部位



預防５個小建議

膿毒症是一種由細菌感染引起的嚴重疾病，因此預防感染是防止膿毒症的最佳方法。以下是一些預防感染的方法：

1. 保持良好的個人衛生：定期洗手，特別是在接觸動物、使用公共設施、接觸垃圾等活動之後。保持身體清潔，包括每天淋浴和更換乾淨的衣服和床單。



2. 適當的飲食和運動：保持健康的生活方式有助於增強免疫系統，從而預防感染。



3. 接種疫苗：接種疫苗可以預防某些疾病，例如流感和肺炎。



4. 避免接觸已知的感染源：避免接觸已知的感染源，例如動物、有害化學物質等。



5. 規律就醫：及時就醫，接受治療，可以幫助預防感染併發症和其他健康問題。



總之，遵循良好的衛生習慣，保持健康的生活方式，接種疫苗，避免接觸已知的感染源，及時就醫，都是預防膿毒症的有效方法。