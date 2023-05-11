新冠病毒｜中大研究：市民仍會戴口罩及潔手 僅一成人願打加強劑

自上周六（5月6日）世界衛生組織宣布，新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件，疫情看似已經告一段落，不少人外出已不再佩帶口罩，亦沒有隨身攜帶酒精搓手液。惟醫院管理局昨日公布，過去一周公立醫院急症室求診人數每日平均逾6000人，當中約三分之一為新冠患者，醫管局更預料新冠染疫人數未至頂峰，未來數周仍會繼續攀升。疫情似過未過，市民應該如何自保？



近日，中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院發表調查結果，發現市民自發性佩戴口罩及酒精潔手液的比率比例遠高於疫情前，惟只有近一成人表示願打加強劑。

逾5成人願繼續佩戴口罩 市民衛生意識有明顯提升

研究團隊在今年3月進行網上調查，一共招募了611名受訪者，調查結果顯示，未來一個月市民普遍願意自律戴口罩，其中表示會在室內的醫療場所佩戴口罩的人最多，有72.2%，而在非醫療公眾場所、戶外公眾場所及工作場所等場合，亦仍有逾5成人表示會佩戴口罩。

調查亦指，56.5%受訪者在外出時會帶及使用酒精消毒液潔手，58.4%人外出回家後會立即換衣服，更有61.5%受訪者指，即使沒有強制預防措施，但若出現呼吸道徵狀，仍進行新冠快速抗原測試。以上數據與新冠疫情開始前相比均有所上升，反映市民的衛生意識有明顯提升。

僅一成人願打加強劑

但無論受訪者是否曾經染疫，接種疫苗加強劑的意願普遍不高，在已接種疫苗者中僅有約1成人指有意打新冠加強劑。另外，亦只有不到2成人在2022/23年曾接種流感疫苗。

中大研究團隊指，研究反映市民在疫情期間養成採取非藥物預防措施的習慣，這使公眾在未來傳染病爆發時更易適應降低傳播風險的行為。又建議基層醫療層面上應保持足夠的快速測試包，若呼吸道感染患者在求診前事先識別是否受新冠感染，將有助減少公營醫療的壓力及大規模傳播的風險。

中大公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山教授表示，隨着世衛日前宣布新冠不再屬於『國際關注的突發公共衞生事件』及本港有可能調整應變級別，現階段需探討在沒有強制防疫措施下，市民是否能自發性維持「非藥物預防措施」，亦需關注今年流感、新冠及其他呼吸道感染對醫療系統所造成的潛在衝擊。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安指，社會上對接種疫苗存在猶豫，新冠病毒未來仍有可能出現變種，長者及免疫力弱的人士應接種新冠疫苗加強劑。

預防新冠病毒感染６大要點

為了預防新冠病毒感染，以下是一些可以採取的措施：

1. 勤洗手



用肥皂和水洗手，特別是在接觸公共場所、觸摸物品或與他人交流之前。請使用含有至少60％酒精的手消毒劑，如果沒有水和肥皂可用，則使用它。

２. 洗手前避免觸摸眼、鼻和口



這有助於減少病毒進入身體的風險。

３. 保持社交距離



保持至少1米的距離，避免與有症狀的人近距離接觸。

４. 建議以下情況佩戴口罩



任何有發燒或呼吸道感染症狀的人士；

任何到訪或工作於高風險場所如安老院舍 / 殘疾人士院舍、醫療設施臨床區域的人士；

以及高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）前往人多場所例如乘搭公共交通等。

5. 保持環境衛生



最少每星期徹底清潔家居一次，可使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（以 10 毫升 5.25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）清洗非金屬表面，待 15 至 30 分鐘後，再用清水清洗。金屬表面則可用 70%酒精清潔消毒

6. 接種疫苗



接種疫苗是最有效的一種預防措施，可以保護免受病毒感染和嚴重疾病的傷害。

（參考資料：中文大學）