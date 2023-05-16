消委會｜體檢計劃收費懸殊最高可達９倍！３成計劃沒有醫生參與？

香港人生活節奏急速、工作又忙碌，很容易就會染上壞生活習慣，影響自身健康。要預防隱性疾病，最好的方法就是定期進行身體檢查。消費者委員會（消委會）搜集了市面上26間醫院及機構，共33個基本體檢計劃的服務收費和資料，發現體檢計劃收費懸殊最高可以差９倍，同時，有３成計劃過程中並沒有醫生負責，消費者未必能充分了解體檢結果。但市面上體檢項目琳琅滿目，市民又應如何選擇適合自己的身體檢查計劃？



體檢計劃收費懸殊最高可達９倍！

消委會於今年2月至3月從12間私家醫院及14間私營醫療機構的網站，收集共33個基本身體檢查計劃的服務收費和資料，其中，費用最低的是「毅力醫護健康集團」$820，而收費最高則是「養和醫院」$8,310，兩者價格相差逾9倍！

消委會發現，不少醫療機構不時會推出「二人同行」或信用卡優惠等折扣，以吸引消費者參加其體檢計劃。其中有１５間機構提供的１８個身體檢查計劃都顯示２項不同的收費，例如「原價/優惠價」，營造出促銷的效果，容易令消費者產生迫切性的感覺。「香港婦檢及駿檢中心」及「健柏健康管理中心」甚至只刪除較高的價格，而顯示另一個較低的價格，卻未有標明所代表的意思。

消委會提醒，各體檢計劃的收費差距或涉及多項因素，包括檢查項目的數量及複雜性、及撰寫報告的人員的資格等。因此，消費者在選擇體檢計劃時，不應只着眼於計劃的收費及折扣，更要留意計劃涵蓋的檢查項目及種類、負責檢查的人員的專業資格，並尋求醫生的建議，選擇適合自己的身體檢查計劃。

檢查項目愈多愈好？

消委會指，市民傾向於選擇檢查項目較多的計劃，惟檢查項目並非愈多愈好，因為進行每一種檢驗的過程中，也存在不同程度的潛在危險或副作用，所以醫生一般會先採用幾乎沒有風險或低風險的檢驗方式，並將那些有較大風險的檢驗（例如腸胃鏡），留待有更大或更明確的需要時才採用。

另外，有部分計劃將同一功能的檢查分拆出來的小項目，例如有體檢計劃將「肝功能」檢查分拆為13個項目，又或將「血液細胞分析（血全像）」分拆為14個項目，因此檢查項目數量的多寡對消費者的實際需要未必有直接關係，消費者宜先了解清楚相關分拆項目的意義和自身需要才作決定。

３成體檢計劃沒有醫生參與

消委會又指，在調查的體檢計劃中，約３成（10個）計劃只由護士、醫護人員、健康助理、放射科技師及／或化驗所人員等負責進行檢查，過程中並沒有醫生負責。其中包括，「仁匯醫務集團」、「香港體檢及醫學診斷集團有限公司」、 「健柏健康管理中心」、「毅力醫護健康集團」、「快驗保(香港)有限公司」、「時代醫療集團」、「美邦醫學體檢中心」、「醫薈體檢坊」及「香港仁和體檢中心」。

另外，即使檢查過程有醫生參與，亦不代表會由醫生講解檢查結果，「嘉諾撒醫院」、「寶血醫院（明愛）」、「快驗保（香港）有限公司」及「尚至醫療」，計劃均沒有包括由醫生講解報告。

消委會表示，驗身報告內容列出的專門醫學名詞和數據，非一般消費者可以自行解讀，需要醫生配合臨床診斷，才能作出準確的分析、評估及建議。一旦結果出現「假陽性」和「假陰性」兩種誤診的情況，前者會令消費者誤以為自己患上某種疾病，或須作跟進檢查而引來不必要的金錢損失和焦慮，而後者則會因「走漏眼」而引致延誤就醫，情況更為嚴重。

選擇體檢計劃３大要點

市場上的體檢計劃眾多，消委會提醒，在決定選用哪個計劃前，可參考以下建議：

-一般人士在正常情況下無需追求過多檢查項目的體檢計劃，最穩妥是先諮詢家庭醫生，以制定合適的健康評估項目；



-一般的身體檢查項目以套餐形式銷售，消費者應留意需要進行檢查的項目是否包括在套餐內，如需以附加形式收費，宜小心比較不同機構的總收費。即使網站上出現疑似優惠價格，消費者亦應先詳細了解當中的檢查範圍和相關條款；



-經常保持良好的生活作息和習慣對於身心健康及預防疾病至為重要。一般的套餐式檢查未必能全面反映身體的狀况。如身體出現持續未能解釋的變化，應由醫生評估作出診斷。

