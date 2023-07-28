健康Easy卓越大獎丨You Medical頂尖醫美服務 全方位照顧所需

追求美麗是女性的終生事業，想保持青春，除了持之以恆的保養外，亦託賴有一間專業、可靠、有效的醫療美容中心成為一眾女士最強助力。You Medical 致力提供頂尖醫美及醫療健康服務，深受廣大用家滿意，呈現年輕自信美。為表揚其優質的服務及表現，「香港01」特意向You Medical頒發「卓越醫學整型大獎」，以彰顯其嚴謹、高效率的服務態度。



You Medical獲頒發「卓越醫學整型大獎」，全方位服務深受一眾用家滿意。（圖片：You Medical）

秉承「專業、技術、服務」企業宗旨 獲多項國際認證

You Medical 秉承「專業、技術、服務」企業宗旨，提供最優質的醫學美容服務，深得顧客以及各大藥廠信賴，更榮得多個國際廠商的銷售大獎。

在專業層面上，You Medical 多年來專注於高科技醫學美容領域，資深的醫學美容團隊、擁有多年醫美經驗的香港註冊醫生，以及通過嚴格考核的治療團隊，對醫學美容要求嚴謹，專業醫美水準更獲國際藥廠及高端醫美儀器廠商認證。

You Medical 堅持使用正廠正貨，獲多間藥廠頒發證書，保證療程效果及安全性。（圖片：You Medical）

技術方面，You Medical 秉承正廠正貨承諾，採用國際認可的醫美療程，嚴選擁有美國FDA、KFDA及歐盟CE國際認證的廠商合作，配以全球頂尖先進科技醫學美容儀器，提供度身訂造及安全可靠之醫美體驗。主理醫學整形的香港註冊醫生更考獲由藥廠頒發的專業技術證書，顧客可放心接受高品質的療程。

服務上，You Medical一直走在最前，致力為客人提供最新、最有效的醫學美容方案及皮膚護理服務，用心貼心，療程後亦會持續跟進顧客狀況，保障療程效果及安全性。

經驗豐富的專業團隊為顧客度身訂製方案，讓顧客可享受安全可靠的醫美體驗。（圖片：You Medical）

You Medical 本著「以客為先，待客以誠」的宗旨，用心聆聽、滿足顧客不同的需求，為客人度身定制療程方案，務求為顧客塑造最美最自然的年輕肌膚及輪廓；秉承「專業、技術、服務」企業宗旨，帶給大家全方位的綜合、專業的醫療美容服務。

三大星級服務 全方位療程照顧不同需要

You Medical 提供多元化的療程，有緊緻肌膚、活化細胞的療程，全面照顧肌膚所需，其中主打三大皇牌服務，輪廓提拉、醫學整形及醫療級止汗除臭療程更是深受一眾顧客歡迎。

輪廓提拉：



You Medical 深知每個人的面部輪廓都有所不同，因此會在療程前事先評估，分析臉形輪廓及皮膚老化程度，度身定制輪廓提拉療程 ，並結合高能量儀器療程及各種輪廓線埋線療程，塑造出自然不著痕跡的緊緻輪廓。

醫學整形：



另外，亦會因應每個人不同輪廓及其追求的理想狀態，微調改善鼻、唇、臉頰及下巴等輪廓，逆轉衰老問題，以針劑注射和埋線美化輪廓線條，針對每人面部不同的需求，達至最理想的療程效果。

醫療級止汗除臭療程：



You Medical 為多汗症人士所設的專屬療程，過程無疤無痛，安全可靠，提供醫療級別專用的miraDry無創微波出汗療程及肉毒桿菌療程抑制汗水分泌，顧客可選擇適合自己的方法，從此告別體臭 。

You Medical 憑著多年豐富的醫美經驗，為顧客重塑理想輪廓、對抗肌膚老化，令客戶重拾自信、美麗，再一次展現自身獨有魅力，而這也成為You Medical 專業團隊的原動力，致力創新研發，成為醫學美容業界的榜樣。