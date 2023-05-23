腦膜炎｜23歲澳女外遊染惡菌致腦膜炎亡　醫生建議接種疫苗防中招

外遊想玩得開心盡興，最好當然不要出現任何「頭暈身㷫」；傷風鼻塞事小，萬一染上惡菌，更有機會引發嚴重後果！23歲澳洲女大生Bella Fidler與友人到峇里島畢業旅行，豈料回國後一周突然開始發燒，最初以為只是患上流感，但情況竟急速惡化，詳細檢查後被診斷出感染「B型腦膜炎雙球菌」，由病發到去世不足一日。到底甚麼是腦膜炎？哪類人又是高危群組？本文特意請來兒科專科鄧秀碩醫生為大家拆解其成因、症狀、感染風險，以及預防方法。

腦膜炎雙球菌可傳播？醫生：病徵不易察覺、嚴重或致死

腦膜炎雙球菌是一種因細菌感染導致的疾病，主要由其中6種最常見的血清群，包括A、B、C、W、X及Y型所引起，可透過打噴嚏、咳嗽的飛沫、密切的身體接觸如親吻，以及共享食物和飲品傳播，潛伏期約為3至4天。全球大概有十分之一人口是長期帶菌者，當中以嬰幼兒、青少年和較年輕的成年人比例最高。

鄧醫生指出，感染腦膜炎雙球菌初期，患者或會出現發燒、頭痛、嘔吐、頸部僵硬、肌肉酸痛等，與一般感冒的病徵相似，所以不易被察覺；及後可能會出現紅色或紫色的皮疹。一旦細菌入血則會隨著血液破壞身體器官，甚至「壞腦」，身體狀況有機會於24小時內急轉直下並引致神智不清，若不及時醫治，有機會導致嚴重併發症或死亡。

感染腦膜炎雙球菌初期病徵，與一般感冒相似。（圖片：Shutterstock）

據統計，腦膜炎雙球菌感染當中，每10個就有一個死於此疾病；而每5個患者就有一個可能有永久殘疾，包括：腦部損害、失聰、肝臟或腎臟衰竭，以及截肢。

本港病例逾半屬B型 嬰幼兒染病風險最高

根據衛生防護中心的資料顯示，2019年香港腦膜炎雙球菌感染的發病數字創十年新高，達14宗，當中有一半個案都屬於B型。而有研究報告更指出，2016年上海的B型腦膜炎雙球菌感染佔比更錄得63.2%，數字近年更持續上升。

而任何人都有機會腦膜炎雙球菌，但嬰兒、5歲以下的幼童為高危族群；因為嬰幼兒的免疫系統尚未成熟，而且失去母親抗體，加上腦部血管保護層未完全發育，所以發病率為最高。另外，青少年、60歲以上的長者、患有慢性病或免疫系統疾病人士也較高風險。

在澳洲，嬰兒感染腦膜炎雙球菌的發病率超過2成。（資料來源：https://bbvaccine.com）

腦膜炎雙球菌在英美澳及中東等地區的發病率遠高於香港，所以打算到外遊、海外升學或移民的人士，絕對不能忽視潛在風險，應事先做好準備，保障個人健康。

疫苗提供安全保護 有效預防腦膜炎雙球菌

鄧醫生表示，正所謂「預防勝於治療」，保持良好衛生及接種疫苗是最有效預防腦膜炎雙球菌感染的方法。平日勤洗手，不適時需要帶上口罩，更要保持家居環境清潔。

而目前市場上提供的疫苗分為兩種，包括：ACWY型4價腦膜炎雙球菌疫苗和B型腦膜炎雙球菌疫苗。家長們要留意的是，現時並沒有單一疫苗可預防所有類型的腦膜炎雙球菌；而視乎疫苗品牌，注射的時間及劑數均有不同，最早可在出生6週後接種；須合共接種2-4針，才能全面發揮疫苗保護作用。

注射疫苗是目前最有效預防腦膜炎雙球菌感染的方法，2個月以上的嬰兒已可接種。（圖片：Shutterstock）

部分國家如英國、澳洲、新西蘭、美國及台灣都強烈推薦嬰兒、青少年、遊客和高危人士接種腦膜炎雙球菌疫苗，並且為特定群組提供資助。

英、美、澳洲政府有提供免費接種腦膜炎雙球菌疫苗。（資料來源：https://bbvaccine.com）

本港診所早已有腦膜炎雙球菌型疫苗供應，數據顯示保護率可達95%至100%，惟沒有加入於政府兒童疫苗資助計劃內，因此家長需要自費為嬰幼兒接種。注射疫苗後，或會出現輕微不適反應，如：針口疼痛、疲倦等，症狀很快消退。

23歲澳女因B型腦膜炎雙球菌感染死亡的個案，針對B型已於7個國家及地區被列為必要接種疫苗，包括：美國、葡萄牙、英國、意大利、立陶宛、安多拉及南澳。而在美國，超過350間大學更規定學生在入讀前必須接種「B型腦膜炎雙球菌」疫苗，以減少大型傳播的機會。

7個必要接種B型腦膜炎雙球菌的地區。（資料來源：https://bbvaccine.com）

雖然本港每年感染腦膜炎雙球菌的個案並不多，但數據顯示仍有上升的趨勢。一旦中招後果可大可小，建議家中有幼童或同住親友需經常往返世界各地，不妨考慮接種腦膜炎雙球菌型疫苗保障健康，詳細請向醫生徵詢專業意見。

兒科專科—鄧秀碩醫生（照片由醫生授權刊登）