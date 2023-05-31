近視丨6至14歲決定一生視力！小朋友近視應怎樣預防和控制？

香港學童近視問題嚴重，研究指出，6歲學童患上近視人數達18.3%，12歲學童近視比率即增至61.5%，比率冠絕全歐亞國家及地區。隨著近視加深，患上嚴重眼疾，如視網膜脫落、白內障、青光眼、黄班點病變等的機會亦隨之增加。6至14歲是學童近視加深的高峰期，要預防及控制近視，應盡早制訂有效方案，避免小朋友長大後受深近視影響生活、學習。到底預防近視方法有哪些？好處及缺點又分別是甚麼？本文將逐一解構。



四種主要控制近視方案 效果、優缺點也不同

1. 阿托品眼藥水 Atropine

阿托品眼藥水(Atropine)具抑制副交感神經效果，原本是用作眼科檢查時放大病人瞳孔時使用，須由眼科醫生處方。然而，近年有研究發現，低濃度的阿托品眼藥水有效減慢近視加深達51%。阿托品眼藥水用法非常方便，只需每天定時滴眼藥水即可，同時適合任何度數的4歲以上人士使用。

家長需留意，雖然藥水濃度愈高，控制效果愈佳，但副作用亦相對多，高濃度阿托品(1%)的副作用包括畏光、看近視力模糊等，因此通常處方低濃度0.01%或0.05%的阿托品眼藥水，大大減輕副作用的產生，並要依照眼科醫生指示使用。另外，阿托品眼藥水只能控制近視加深，不能矯正視力，小朋友仍需搭配框架眼鏡使用。

近年有研究發現，低濃度的阿托品眼藥水有效減慢近視加深達51%。（圖片：Shutterstock）

2. 角膜矯形術 Orthokeratology

角膜矯形術 (Orthokeratology)，又稱為OK鏡，是一種經過特別設計的硬性隱形眼鏡，透過在晚上睡覺前配戴，把角膜塑形和改變弧度，從而矯正視力。臨床數據顯示，角膜矯形術可有效減慢眼軸長達56%，減緩近視進展，亦不需配戴任何眼鏡，非常方便日間學習和運動。

只是，角膜矯形術僅適合於近視500度或以下，散光150度或以下的6歲以上人士使用，而鏡片亦需日常好好護理，覆診次數亦較為頻密，有小部分人士或會出現併發症，如角膜表面受損。

角膜矯形術 (Orthokeratology)是一種經過特別設計的硬性隱形眼鏡，有效減慢眼軸長達56%，減緩近視進展。（圖片：Shutterstock）

3. 光學離焦鏡片（眼鏡）Mypoia Control Lenses (Glasses)

光學離焦鏡片（眼鏡）的鏡片利用獨特設計，把中央影像照常投射到視網膜的黃斑點上，達至清晰視力，同時把周邊影像投射到視網膜前方，形成抑制眼軸增長的「近視離焦」信號，達至屈光矯正和控制近視加深的效果高達52%。光學離焦鏡片（眼鏡）是一種非入侵式方法，不會對眼球造成任何潛在副作用損傷，與普通眼鏡一樣，於日常配戴就可以有清晰視力，而這方法適用於近視1000度或以下、散光400度或以下的任何歲數人士。

4. 近視控制隱形眼鏡 Myopia Control Soft Contact Lenses

近視控制隱形眼鏡是經過獨特設計的隱形眼鏡，原理與光學離焦鏡片（眼鏡）類似，以多焦環設計，製造周邊離焦訊號控制近視，可減少近視度數加深達59%，適合近視25度至800度沒有散光的人士白天長期配戴。但是，需注意隱形眼鏡的處理，假如處理或使用不當，或會出現角膜感染及受損等問題，而成效亦受配戴時間所影響，家長為小朋友選擇控制近視方案時，也要考慮各種限制及潛在風險。

清晰眼科(Clarity Eye Centres)旗下的清晰近視防控中心提供一站式近視控制服務，包括眼睛檢查、定制混合治療方案、配藥、眼鏡或OK鏡，全方位跟進及控制小朋友的近視情況，研究證明效果最為顯著。Clarity專業團隊由眼科專科醫生、眼科視光師及護士組成﹕提供詳細的眼睛檢查，配合專業的臨床數據分析。另外，清晰眼科擁有多台專用於近視檢測及評估的儀器，設有全港獨家MRT多光譜屈光地形圖儀器，可檢測小朋友眼睛周邊離焦狀況，更準確掌握小朋友雙眼近視情況，訂製切合其需要的個人化特製眼鏡鏡片，令家長至為放心。

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