避開高糖陷阱　營養師推薦高纖低糖下午茶之選　附吃下午茶貼士

香港人生活繁忙，經常食無定時，省掉早餐或午餐，直接吃下午茶也是常態，然而，普遍的下午茶選擇如三文治、西多士蘊藏種種高糖陷阱，熱量爆標！長久吃不健康的下午茶習慣隨了影響身體健康，愈食愈肥外，更有可能導致負面情緒，增加患上心血管疾病或精神疾病風險。下午茶有哪些高糖危機？要怎樣吃得健康？以下將一一剖析。



下午茶高糖危機四伏 熱量高達每天攝取一半以上

香港人普遍的下午茶選擇，像公司三文治、西多士、熱狗等，都藏有各種的健康危機，卡路里熱量和脂肪含量隨時爆標！根據香港衞生署及世界衞生組織建議，成人每日需要攝取1,500至2,000千卡路里，按照控制體重所需而調整。以每日1500卡路里熱量計算，每日脂肪總攝取量不應多於50克，約10茶匙油，而每天攝取的糖分不超過5茶匙。

公司三文治可單手食用，方便工作，是上班族的最愛，公司三文治通常會加入各種餡料，比如說午餐肉、火腿等，還會塗抹各種醬汁及牛油，其卡路里可達660，比一般三文治更高！雖方便裹腹，但經常進食並不健康。至於西多士經過煎炸後，再配上糖漿及牛油，即可達531卡路里，吃一份西多士更等同攝取5茶匙油，隨時愈吃愈胖！

又有很多人以為熱狗是個不錯選擇，既方便又美味，但這個想法大錯特錯，熱狗中的香腸是加工肉製品，經醃製、發酵、煙燻、加上防腐劑等過程，以製作各種口味及延長保質期，當中的添加劑被世衞組織列為1級致癌物，經常吃食用會增加患腸癌風險。

香港人普遍的下午茶選擇暗藏健康危機，卡路里熱量和脂肪含量隨時爆標！（圖片:Shutterstock）

下午茶如何吃得健康？ 營養師推薦高纖低糖下午茶之選

要避免下午茶「中伏」，打工仔可以怎樣選擇？英國註冊營養師、健身教練，兼香港健力代表隊成員及多項香港健力紀錄保持者曾熙建議可以以高纖低糖的生果作下午茶，以達至低糖低脂。根據香港衞生署及世界衞生組織建議，成人每日應進食最少400克蔬果，即最少兩份水果，三份蔬菜，以生果作下午茶可滿足每日水果攝取量，亦能培養健康有益的生活習慣。

眾所周知，水果有著豐富營養，含各種維他命、礦物質、膳食纖維，多項研究顯示，進食足夠的蔬果，能有助預防多種主要疾病及健康問題，包括心臟病、高血壓、糖尿病、肥胖，以及各種癌症，而水果當中的營養佼佼者非奇異果莫屬，與其他常見的水果相比，奇異果含更多維他命、植物纖維等，一個中型陽光金果奇異果含有的260 毫克維他命C，比一杯8安士的橙汁只有82 毫克多出三倍有多，下午茶進食2個奇異果可謂不二之選。

奇異果為水果當中的營養佼佼者，含豐富維他命、植物纖維。

奇異果營養一覽 作為下午茶健康有益 更可改善情緒

與其他水果相比，綠色和金色兩種奇異果在維生素C、E、K、葉酸、類胡蘿蔔素、鉀、纖維和植物化學物質方面都特別豐富。除了營養更勝一層外，奇異果更對心理、睡眠方面有著正面影響。

於2013年「營養學雜誌期刊」發表的實驗，每日食用兩顆黃金奇異果，為期六週的實驗顯示，奇異果可以提升活力感31%；憂鬱指數顯著下降34%；疲勞指數下降38%，能夠顯著提升活力，包括情緒、疲勞、健康。另一項於2011年針對睡眠問題人士的研究發現，進食奇異果可改善有睡眠障礙的成年人的入睡時間、睡眠時間和睡眠效率，可見奇異果對身心有著正面影響。

在下午茶時間吃兩顆奇異果，使飲食更加均衡，更可提神，維持工作效率，降低工作壓力。奇異果健康美味，紐西蘭奇異果品牌Zespri更提供多項奇異果食譜，如結合Zespri綠奇異果和陽光金果的雙色西多士、Zespri綠奇異果和香蕉製成的沙冰、奇異果加上牛油果、橙、紫薯而成的美味沙律等，搭配不同食物組合搖身一變，使奇異果新奇好吃又健康，每日食用也不厭倦！

奇異果搭配不同食物組合搖身一變，新奇好吃又健康，每日食用也不厭倦。（圖片:Shutterstock）

怎樣吃下午茶才正確？兩大貼士你要知

選擇下午茶吃甚麼固然重要，但如何吃下午茶亦有技巧！現附上兩大吃下午茶貼士。

貼士一 正餐後2小時才進食

要吃得健康可留意吃下午茶的時間，最好是與上一頓正餐相隔至少2小時以上，確保午餐已經消化得差不多，身體血糖含量慢慢回落，於此時進食含有少許糖分的食物如奇異果，可以稍微提升血糖，補充體力及元氣。

貼士二 騰出15分鐘專心食

上班族工作繁忙，很多時一邊工作一邊吃，然而這種做法不但減低工作效率，更會不小心愈吃愈多，容易變胖。建議騰出15分鐘專心享受下午茶，可選擇進食方便快捷的食物如奇異果，提升飽腹感及滿足感，讓繃緊的精神得以放鬆。

香港人習慣少吃多餐，吃下午茶很平常，但為了健康著想，亦要吃得精明，注意下午茶食物選擇，揀選營養豐富，又可降低壓力、改善情緒的生果如奇異果，避免墮入高糖危機，增加疾病風險。