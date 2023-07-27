全港首間應用最新DV30版本MRI醫療機構　提升診斷準確度

相信大家都有聽聞過磁力共振掃描MRI技術，透過強力磁場掃描出身體狀況，特別是軟組織及神經組織，以協助醫生診斷及治療。在科技日新月異下，這項技術亦迎來「升級」，使MRI儀器的功能發揮到極致。香港綜合影像檢測中心最近引入這項最新DV30 的MRI軟件，成為香港首間應用這項最新技術的醫療機構，在放射師團隊的調控下，得出的影像效果更為清晰。到底最新DV30的MRI軟件有甚麼特別之處？醫療科技的進步可帶來甚麼改變？本文訪問了香港綜合影像檢測中心部門經理黃家駒先生，為我們講解一下這項新技術。



DV30軟件的原理為何？有甚麼特別之處？

黃經理指出磁力共振機器MRI的使用原理相當複雜，簡單而言，最新的DV30軟件是利用了人工智能技術，有效消除雜訊，並提高了2D和3D影像的信號接收能力，使影像更為清晰。

另外，升級後的MRI儀器可以有多種組合，適用於不同的影像需求，有賴放射師不斷調整熟習。黃經理形容，MRI 某程度上像一部設計細密、精緻的單鏡反光相機，攝影師在使用相機時，會因調控不同的光圈、曝光時間和快門等不同組合，建立出「獨有」的技術。 在這個基礎上，攝影師可以發掘相機的各項隱藏功能，並將其發揮至最好。

升級後的MRI儀器可以有多種組合，適用於不同的影像需求，有賴放射師不斷調整熟習。（圖片：香港綜合影像診斷中心）

而MRI加上最新DV30軟件，就像為優質的舊相機配置更新先進的軟件，仿似令舊機「解鎖」，衝破未升級前的各種限制，像現今迅速發展的「執相」軟件一樣， 只要攝影師使用得宜和配合超凡的拍攝技巧，便可將拍攝作品以最高質素展示出來。

新技術好處逐個數 提高醫療服務效率和品質

由於先進的DV30軟件充分利用了人工智能技術，提高了2D和3D影像的信號接收能力，配合其他調控組合，從而大幅提升解像度，使醫生診斷更精準。此外，DV30版本還能縮短檢查時間，減少患者接受檢查所需的時間多達1/5，不僅提高了醫療服務的效率和品質，亦令患者在檢查過程中的整體體驗更好。

舊MRI儀器的影像(左)與加上最新DV30軟件的影像(右)對比。（圖片：香港綜合影像診斷中心）

DV30軟件的應用指日可待 托賴放射師不停調整

新技術的出現，大家一定非常期待及關注實際應用，以及帶來的改變，黄經理指出，雖然他以相機為例形容MRI儀器升級軟件，但實質上，升級了的MRI軟件還需要放射師投入不少時間和心思去調較不同的拍攝組合，更重要的是經過非常嚴謹和多次重複的測試，確定所有隱藏和新的功能都能夠好好和正確地利用，其後才可以應用在病人身上。 作為這套軟件的首間應用這項最新技術的醫療機構，香港綜合影像檢測中心身上還肩負了多一份的責任，就是將使用後的意見回饋予GE公司，讓他們的軟件將來做到更加精益求精。我們可以期待不久的將來，升級了DV30軟件的MRI儀器為醫療帶來更大的便利與準確度。

香港綜合影像診斷中心

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