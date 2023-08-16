兒童癌症｜２歲女童患癌令腹部異常腫脹 一文了解神經母細胞腫瘤

近日，內地有一名2歲女童因患上兒童期常見的癌症之一的「神經母細胞腫瘤」，不但頻繁出現腹瀉，在治療期間腹部更是腫脹如氣球，幸好經過長時間的手術後，女童終於能恢復健康。雖然每年發現的新症並不多，但神經母細胞腫瘤在本港仍然是位列於兒童常見癌症第四位，且由於發病初期病徵並不明顯，再加上腫瘤生長迅速，接受治療時往往已經發展至第四期。到底家長如何能及早發現子女患症？若真的患症又應該接受什麼治療？



即睇女孩手術前後狀況：（按圖了解）

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神經母細胞腫瘤是什麼？

神經母細胞瘤是在白血病、腦瘤、淋巴瘤以外最常見的兒童癌症。與大部份的癌症不同，神經母細胞瘤與遺傳無關，該病源自於未分化的交感神經節細胞突變，當嬰兒仍在胚胎發育時，若交感神經系統細胞產生突變就有機會形成腫瘤，這些神經節分布在身體的許多部位，但大多腫瘤都會出現在腹腔，尤其是腎上腺附近，亦有可能在頸部或胸部等部位生長。

神經母細胞瘤很少會出現在成人身上，５歲前發病的比例佔近九成。而且由於神經母細胞腫瘤是一種生長快速的腫瘤，七成的患者在症狀出現前就已經開始擴散。

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神經母細胞瘤原發部位多 症狀因人而異！

由於神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，因此患者呈現的症狀因人而異。一般常見的症狀有生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等。

原發於腎上腺的神經母細胞瘤：

- 腹部腫塊：腫瘤通常在腎上腺附近形成可觸及的腹部腫塊。



- 腹痛或不適：腫瘤壓迫腹部結構可能導致腹痛或不適感。



原發於腹腔的神經母細胞瘤：

- 腹部腫塊：腫瘤通常在腹腔內形成可觸及的腹部腫塊。



- 腹痛或不適：腫瘤壓迫腹部器官可能導致腹痛、消化不良或食慾不振。



- 腹部腫脹：腫瘤可能導致腹部腫脹或脹氣。



原發於胸腔的神經母細胞瘤：

- 胸部腫塊：腫瘤通常在胸腔內形成可觸及的腫塊。



- 呼吸困難：腫瘤壓迫或擴散到肺部可能導致呼吸困難、喘息或咳嗽。



- 胸痛：腫瘤壓迫胸部結構可能導致胸痛或不適感。



原發於脊椎旁的神經節的神經母細胞瘤：

- 脊髓或神經壓迫症狀：腫瘤壓迫或擴散到脊髓或周圍神經結構可能導致神經系統症狀，如肢體無力、共振、感覺異常、行走困難等。



- 背部疼痛：腫瘤壓迫脊椎旁結構可能導致背部疼痛或不適感。



- 脊椎畸形：脊椎旁神經節的神經母細胞瘤可能導致脊椎畸形或側彎。



如何檢測神經母細胞瘤？

檢測神經母細胞瘤通常涉及以下方法和程序：

1. 身體檢查

基礎的身體檢查能有助了解兒童有沒有患癌的潛在風險及徵兆。常用的身體檢查包括：

- 觸診檢查：觸診腹部、腎上腺、脊椎和其他可能受影響的區域，以尋找可觸及的腫塊或異常。



- 血液檢查：可以檢查血液中的腫瘤標記物，如儿茶酚胺代謝物（如VMA和HVA）。



- 骨髓穿刺：骨髓穿刺可以檢查腫瘤細胞是否存在，以確定腫瘤的類型和分級。



2. 影像檢查

影像檢查可用於檢測腫瘤的大小、位置和擴散程度。常用的影像檢查包括：

- 超聲波檢查：超聲波可用於評估腫瘤在腹部或其他區域的位置和性質。



- X光檢查：X光可用於檢查腫瘤是否擴散到骨骼。



- 核磁共振成像（MRI）：MRI提供更詳細的圖像，可以幫助評估腫瘤的大小、位置和周圍結構的受影響程度。



- 電腦斷層掃描（CT掃描）：CT掃描可以提供關於腫瘤在身體內的位置、大小和擴散程度的詳細信息。



3. 生物檢體檢查

如果經過影像檢查和實驗室檢查後懷疑患有神經母細胞瘤，醫生可能會建議進一步的生物檢體檢查，以確認診斷。常見的生物檢體檢查包括：

- 組織活檢：進行手術或穿刺以獲取腫瘤組織樣本，並進行病理學檢查以確認診斷。



- 骨髓活檢：有時骨髓活檢可以用於確定神經母細胞瘤是否存在及其擴散程度。



如何治療神經母細胞瘤？

治療神經母細胞瘤的方法會根據瘤腫的分期、患者的年齡和整體健康狀況等因素而有所不同。一般而言，將腫瘤整體切除是最好的治療方法，但這只限於早期發現的腫瘤。如果腫瘤的體積很大或已經擴散，患者需先接受藥物治療，利用抗癌藥將細胞破壞以縮小腫瘤的體積後，才用外科手術將腫瘤切除。

手術後，患者需繼續接受藥物治療及放射治療（放療）。整個療程大概需時一年至年半，視乎病情而定。至於那些不幸的晚期腫瘤患者或骨骼已經受到癌病破壞的兒童，醫生會施行放療將腫瘤暫時控制來減輕痛楚。

若子女真的不幸患上神經母細胞瘤，請盡早尋求醫生的建議，愈早接受治療痊癒的機會愈高。

白血病患者會有什麼症狀呢？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

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（參考資料：兒童癌病基金、中山醫學大學附設醫院）