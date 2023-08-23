郭晉安姐弟同心創保健王國　草姬第19間分店開張

安仔(郭晉安)於上週六（8月19日）現身香港仔利港中心，為健康食品品牌「草姬」擔任新店剪綵嘉賓，店內店外隨即吸引一眾市民圍觀，更有不少忠實粉絲到場支持，場面熱鬧非常。安仔當日亦表現大方，配合粉絲一同合照，更窩心提醒粉絲要注意健康。



今年是安仔與胞姊郭致因（Gammy）創立「草姬」25週年，創立至今，草姬已成為香港最為人熟悉和備受歡迎的健康產品品牌之一。疫情下，「草姬」生意反而越來越好，分店越開越多。現時「草姬」分店已增至19間，可謂打理得有聲有息。安仔更表示「草姬」會在9月頭於新蒲崗MIKIKI新增第20間分店。

「草姬」健康專門店 第19間分店位於香港仔成都道38號利港中心G29號舖。

對於草姬開張第19間分店，安仔坦言：「多得街坊一直以嚟嘅支持，草姬嘅分店先可以越開越多。日後會繼續努力為街坊推出更多高質素嘅產品，希望大家身體健康，保持年輕。」安仔當日更有感而發表示自己因疫情更明白到健康的可貴之處，認為健康才是最重要的。安仔表示每天進食自家品牌的健康產品，並配合健康飲食和運動，是他保持健康的祕訣。他指「草姬」會一直為街坊推出更多對抗不同都市健康問題的產品，倡以預防方法和提升體質來減低患病風險。他亦希望以「以健康延續愛」的宗旨，提升街坊的身心健康。

草姬品牌於1998年創立，公司的宗旨是將健康、美麗、快樂及關懷帶給每個家庭，並推出不同的健康食品，包括漢方系列及洋方系列，致力提升巿民身心健康，提倡以預防方法和提升體質來減低患病風險。為了提供優質產品，草姬於世界各地挑選有效成分生產健康食品，採用已獲「TGA」或「GMP」認證的廠商生產。對於品質監控，草姬更安排香港政府認可檢測機構定期對產品進行測試，確保高於衛生署規定的安全標準。

草姬國際有限公司

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