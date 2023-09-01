濕疹、腸易激綜合症很苦惱 ？個人化營養食療從根源改善問題

不少都市人都患有濕疹、腸易激綜合症，這些惱人疾病在轉季，或受生活壓力、情緒所影響時特別容易復發，時好時壞，難以有持久改善。由於兩種疾病的成因可以很廣泛，亦與精神健康有關，現時多個研究發現食物配搭在改善濕疹和腸易激綜合症有一定角色。每個患者的情況也不盡相同，營養食療方法不能一概而論，要改善濕疹和腸易激綜合症，需就個人情況訂制方案，配合健康飲食、照顧情緒問題，以及分析個人生活習慣，篩選出敏感源頭，才可真正解決問題。



香港首間營養治療咨詢中心Nutrition Point 度身訂造個人化方案

Nutrition Point 是全港首間以整合性療程主導的營養治療咨詢中心，從多方面檢視和分析顧客的身體狀況，利用先進儀器輔助，以微元素頻譜檢測方式找出顧客屬於哪類微元素體質，檢測身體當中哪些維他命儲存量較為不足，以及進行亞健康檢查，建立屬於每位顧客獨立的健康數據庫，再針對其體質弱點設計疾病營養方案。Nutrition Point 提供多元化的營養治療咨詢服務，包括改善濕疹療程、病患飲食治療咨詢等專業服務，並由專業營養師訂制個人化餐單，確保飲食療程和營養餐單最為適合顧客。

Nutrition Point 提供多元化的營養治療咨詢服務，由專業營養師訂制個人化餐單。（圖片：Shutterstock）

全面整合性療程 會面自由彈性

Nutrition Point 主要提供疾病營養治療咨詢服務，為各種腸胃疾病、濕疹、懷孕等，或是需要減肥、控制血糖的顧客有效改善身體狀態，維繫健康。整合性療程由營養師跟進，以逐次會面形式收費。另外，Nutrition Point 亦提供 whatsapp 諮詢服務，顧客在疾病營養、飲食上有任何疑問，可隨時透過 whatsapp 向營養師團隊查詢，對於工作繁忙，未能經常到中心見營養師的顧客而言，遇到問題時可更便利、更快得到解答，同時與營養師保持聯繫。

真實個案分享 營養師照顧飲食回復心理健康

一名18歲少女到西班牙體驗生活時，回港後手部出現嚴重濕疹，雖然經西醫處方了藥物和類固醇控制病情，但即使情況有改善，因為非常擔心濕疹復發而出現食物恐懼症(Foodphobia)，對她的情緒和心理健康造成巨大困擾。在她接受 Nutrition Point 的營養咨詢後，營養師從她的飲食入手，逐一分析及篩選誘發濕疹的敏感源由，最後發現致敏源為燕麥和小麥，於是營養師建議少女戒吃麵包和燕麥，後來根據囑咐飲食，濕疹已改善，少女也從繃緊、焦慮的情緒中得到解放，從飲食著手令濕疹變得可控制。

另一名職業為銷售員的女士持續有胃酸倒流問題，由於職業關係，經常性需要與客人說話，因胃部不適導致常常乾咳，嚴重影響工作。看了醫生後，確認不是呼吸道問題而是胃酸倒流，是飲食上某種飲品或食品導致咳嗽，因非常懼怕咳嗽影響工作，這位女士開始不敢進食，體重由原來的78公斤，在兩個月後急降至60公斤，也變得憔悴。在偶然的機會下來到 Nutrition Point，營養師細心制定個人化營養餐單，並抽絲剝繭分析出這位女士的胃酸問題是因為午餐中湯後，營養師鼓勵她戒走飲湯的習慣，女士的咳嗽情況有明顯改善，已經不再日咳夜咳，工作也更為順利，飲食亦經營養師調整餐單後，營養和體重也回復穩定，健康有改善。

女士因胃部不適導致常常乾咳，嚴重影響工作，經營養師調整餐單後，情況有所好轉。 （圖片：Shutterstock）

處理頑固、容易復發的疾病時，好像濕疹、腸易激綜合症等，因每人體質都不同，不能劃一飲食方案，需從飲食著手找出根本原因，像食物致敏源，找出致敏原因才可令敏感反應真正受控。Nutrition Point 的營養師團隊會根據體質制定個人化方案，實行疾病營養食療，調理飲食餐單維繫健康同時，達至真正體質改善！

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