腸道健康｜內地研究發現啤酒含氨基酸 或可促進腸道健康

很多時候飲酒都被視為不健康的行為，更有指長期飲酒會增加患大腸癌的風險，但近日有研究指，原來適量飲啤酒，竟然能促進腸道健康！



中國大連醫學大學的一項研究指出，啤酒含有多種成分會誘導有益於腸道的細菌生長，因此喝啤酒能促進人體的腸道免疫系統。

研究作者指，啤酒作為歷史悠久的發酵飲料，富含多種人體必需的氨基酸、維生素、微量元素和生物活性物質，參與人體多種生理功能的調節。啤酒麥芽和啤酒花中的多酚也是重要的活性化合物，與腸道微生物組雙向相互作用。

研究甚至認為，適量飲用時，啤酒比益生菌更有效。研究人員解釋，「由於啤酒底物的轉化、生物活性最終產物的形成以及微生物的存在，其某些成分發揮著與益生菌“相似”甚至更大的作用。」益生菌是活細菌和酵母，據英國國民保健署 (NHS) 稱，這些微生物被認為有助於恢復腸道因疾病而破壞的自然平衡，並抵抗任何殘留的有害細菌。

研究人員相信，不久的將來有可能研發出完全有益健康的啤酒，用於預防動脈硬化和心髒病等疾病，並改善血液循環。

針對這份研究，醫學期刊《營養學前沿》（Frontiers in Nutrition）的評論指出，「綜合人類和動物的研究結果，人們一致認為，與酗酒或禁酒狀態相比，適量飲用啤酒對免疫系統有有益的影響.......當飲酒量控制在安全限度內時，酒精和其他成分代謝對腸道菌群的綜合影響值得更全面的分析。」

然而，他們警告說，喝啤酒對腸道的好處只適用於適度飲酒的人。 該評論亦提醒，輕度和中度飲酒者的死亡風險較低，而重度飲酒者的死亡風險則更高。

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日常５招改善腸道健康 切勿忽視腸道老化警號

腸道不僅是人體重要的免疫器官，腸道健康更與我們的情緒息息相關。尤其是在流感高峰期，就更加要注重自己的腸道健康。其實除了飲啤酒，日常生活中亦有很多方法可以改善腸道健康。建議從以下5個日常飲食習慣開始做起：

1. 少量多餐



建議餐與餐之間隔四個小時以上，若一直吃，容易造成腸道不適。

2. 勿暴飲暴食



吃太快會導致腸道在消化過程中，必須耗費較多的時間以及消化腺液，將大分子的食物變成小分子。當食物滯留在腸道變長，也就導致消化不良。

3. 多補充水份和纖維



足夠的水份和膳食纖維可清除腸道不好的物質，加速腸道蠕動，把將小腸的物質帶往大腸最後以糞便排出。像是椰菜、青瓜、燕麥都是很好的天然膳食纖維。

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4. 少吃加工食品，多運動



加工食品為了要久放，通常會大量添加糖與鹽能幫助保存食物，加上脂肪更形美味，很容易一不小心落入高糖、高鹽、高脂肪的陷阱。而像是低卡汽水、無糖飲料等含人工甜味劑的食物，這些都有可能會傷害消化系統內的菌叢生態。在運動方面，應每周運動150分鐘，若沒辦法的話，盡量能每天在家中做一些簡單的運動，例如：可透過高強度的間歇運動（HIIT），或是簡單做些核心運動，出去散個步都好，每天動一動，腸道才會健康。

5. 定時腸道保健



除了日常習慣的養成之外，想要更有效的代謝腸道廢物、提升腸道健康，可以選擇腸道保健療程，透過抽血檢測、腸道癌症篩檢全面檢視腸道健康狀況，並排除腸道累積廢物，打造健康的菌叢生態。

一般來說像是胃酸倒流、功能性消化不良、口臭、皮膚粗糙、長痘痘等，都是腸道老化的警訊，若想要改善腸道健康，出現這些症狀時就千萬別拖延，盡早求醫尋求專業意見。