文化村健康同樂日｜免費健康講座+兩大樂齡工作坊+十個耆樂攤位

文化村於本月23日（周六）舉辦【健康同樂日】，特設免費健康講座 、樂齡工作坊及10個耆樂市集攤位。



據去年人口普查統計，現時本港有 33 萬居於家中的 60 歲及以上長者需要別人長期照顧，佔整體長者人數 16.6%，於全港約 741.3 萬人口中佔比約 4.45%。隨著人口老化，需要長期照顧的亦因而上升，數據顯示，本港 70 至 74 歲居於家中的長者需要照顧的比例為13.2%，85 歲或以上長者中的相關比例升至 61.8%。

文化村一向關注長輩及照顧者所需，首次與不同專業人士及平台合作，舉辦【健康同樂日】，活動特設五大免費健康講座 + 兩大樂齡工作坊 + 十個耆樂市集攤位，健康講座主題豐富，包括認知障礙、失禁護理、肌少症 、腸道健康以至晚期人生規劃，更可報名參與大受照顧者歡迎的「軟餐月餅工作坊」 、長幼共融活動「小小扶手設計師」，更有 10 個攤位遊戲贏禮物，實行與眾同樂，希望照顧者及長者可以度過一個愉快又充實的的週末。

五大免費健康講座 健康達人速成班

（圖片來源：由文化村提供）

1. 日日暢通快樂悠



便秘令腸胃谷住谷住 ? 便秘是很多都市人面對的問題，很多人都會服用通便藥解決，不過往往造成依賴，由營養師教你如何從飲食營養及運動著手，輕鬆紓緩便秘問題，令腸道更健康，助你路路暢通。

2. 「平安五寶」之「遺囑/平安紙、持久授權書」知多啲



「我希望方便後人處理我的遺產，不想他們有爭執，應該怎麼做？」「萬一我突然中風昏迷或腦退化，親友可否代我提取銀行存款，用來支付我的醫療與生活費用？」 由律師以專業角度分享遺囑/平安紙、持久授權書的重要性，作出個案分析，以及解答一些辦理時經常遇到的難題。

3. 尿滲大解構 骨盆底肌運動工作坊



尿滲不再是難以啟齒的尷尬問題! 由註冊護士透過講座分享尿失禁生活小貼士，助你解構一切迷思! 另外更會教授示範「骨盆底肌運動」，教你幾招強化骨盆底肌肉，有助控制膀胱及減少漏尿。

4. 「為腦健康把關」認識養腦要有營 腦部健康齊測試



齊來踏出「養腦第一步」！現時香港逾 70 歲長者中每 10 人就有 1 人患上認知障礙症，「為腦健康把關」十分重要，由註冊營養師教授補腦營養知識，更會透過簡單健腦操、腦健康小測試，助你保持腦部精靈，減慢腦退化。

5.【「肌」不可失 齊來正視肌少症】



肌少症會增加跌倒骨折等風險，由註冊營養師講解肌肉流失的成因、教你如何補充營養，更會教授簡易肌肉強度及肌耐力測試，為自己肌力做檢測，及早正視肌少症 ，令「肌」不可失。

【文化村樂齡健康同樂日】

（圖片來源：由文化村提供）

日期: 2023 年 9 月 23 日 ( 星期六 )

時間: 10:30-17:30

地點: The Project Futurus 荃灣德士古道 72-76 號興業中心地下 (大窩口港鐵站步行 8-10 分鐘)

活動及報名連結 : https://bit.ly/3PohUMJ

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