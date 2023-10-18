脫髮成因｜香港人壓力山大「黎生」易變barcode頭？即睇脫髮原因

個個都返工，唔通個個都想好似「黎生」咁想返工咩！香港人個個都有壓力，而壓力最大來源是來自返工，尤其是要負擔起一頭家的男士，壓力就更加大。壓力不單止令人情緒波動，壓力更加會令脫髮問題加劇，若不及早正視問題的話隨時變成「barcode頭」！不想變成「barcode頭」，即看以下對策如何防止脫髮。



壓力如何影響脫髮？「黎生」更易甩頭髮？

養家養樓加上又時不時要OT，令香港人工作壓力大增。當人體壓力增加時，便會分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」，當皮質醇過高時，不但會使人情緒不穩，更會令頭皮毛囊進入休息狀態，抑制毛髮生長從而脫落，形成「休止期脫髮」，嚴重者更會令毛囊加速萎縮，從而快速脫落，形成圓禿，亦即是俗稱的「鬼剃頭」。一眾熱愛返工的「黎生」們必須要加倍留意。

不少男士因脫髮問題而煩惱，眼看著髮線天天愈來愈高，你又有同感嗎？。

壓力性脫髮生唔生得返？該如何減壓？

雖然壓力性脫髮有機會再生，但是，情況則視乎壓力情況而定，快則數月，慢則一年。可是，香港人的壓力可謂無止境，而倘若已出現壓力性脫髮，又令人壓力加劇，造成生、心理上的惡性循環！想減壓，不防試試以下方法︰

1. 做運動︰運動可以抑制皮質醇，更可令大腦釋放一種令身心感覺快樂的荷爾蒙—胺多酚。



2. 按摩︰每星期按摩2至3次可以幫助減輕壓力。



3. 打坐/冥想︰每天用5至 20分鐘的時間打坐/冥想，有助身體放鬆，頭腦亦會更清醒。



減壓都係無用？其他常見脫髮原因及雄禿徵兆

透過不同方法去減壓，但脫髮情況依舊，那就可能是其他原因導致脫髮，包括︰

－藥物影響

－牽引性脫髮

－頭癬

－基因遺傳

－長期病患

－荷爾蒙失調

以上都是一些常見的脫髮原因，而徵兆方面，以男士最擔心的髮線後移會隨着年紀惡化，有機會演變成雄性禿，即「地中海」。雖然現階段醫學沒有脫髮的根治方法，但是使用適合的治療方法能有助減慢脫髮現象及令頭髮重新生長。

諱疾忌醫偏方無效 專業治療才是王道

不少男士發現有脫髮問題時，都嘗試過百樣方法，然而效果不大，甚至可能令脫髮問題加劇，卻又害怕去治療、怕被其他人知道。但是想改善脫髮問題，第一步是找出脫髮真正原因，才能對症下藥，無需感到羞恥。

透過網上診所求診及接受治療，是協助各位男士免卻尷尬的好辦法。Noah就是專為生髮等常見男士健康需要而設的男士網上診所，並於2021年11月於香港開始業務，於新加坡及日本均設有分部。Noah提供專業的線上視像及獨家文字會診服務，全程保證 100％ 隱密，輕輕鬆鬆安在家中就能夠解決一切「男」題。

會診加上療程價錢由3位數起，多數人都負擔得起。會診後的療程、藥物更可最快 4 小時內直送府上，以隱密包裝運送，兼全程$0 運費送貨。想更有私隱，更加可以選擇全新自取療程選項，於各大Circle K 可輕鬆自取療程，便利又可靠。

新「髮」現留給有耐性的人

Noah 會由醫生根據患者情況處方合適療程，其中包括處方口服藥、生髮水等不同治療方案，同時更可配以防脫髮洗髮水輔助，助你重新出「髮」。不少男士都會心急想要看到生髮成效，坊間一些產品或服務或會誇大其功效，用一兩次就可見效果。但是頭髮生長是一個周期，脫髮/禿頭現象有機會是疾病因素影響，例如圓禿、維生素缺乏症，或因疾病而服用特定藥物也可能令頭髮異常脫落，所以在配合療程以外亦需要耐性。一般情況下，療程需3－6個月才可見成果。

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（資料及相片由客戶提供）