新手爸媽｜優質BB洗衣液三大攻略 成人洗衣液可否用於嬰兒衣物？

市面上母嬰產品林林總總,應有盡有,要找到適合自己寶寶使用的並不容易,特別是貼身的衣物及洗衣用品。為了讓寶寶的皮膚處於最健康的狀態,挑選清洗衣物的產品不能馬虎,到底成人洗衣液可否用於嬰兒衣物?下文將會分享怎樣選擇優質低敏BB洗衣液。



BB常見的皮膚問題

異位性皮膚炎/小兒濕疹:大部分於五歲前出現,情況會時好時壞,常見於二至三個月大的嬰兒。而於十五歲後消退,但小部分會持續至成年,多出現於嬰兒面頰、手肘、膝蓋和身軀等部位,皮膚變紅及乾燥。有時會形成一些細小的水泡,水泡穿破後便會結成痂,十分痕癢,經搔癢後的皮膚會變得厚硬和粗糙。主要原因尚未完全知道。相信與遺傳有關,但並不會傳染,在天氣乾燥時及清潔後,塗上不含香料的潤膚霜,清洗衣物時,選用性質溫和的洗衣劑,緊記要徹底洗清。可選擇棉質的衣物,避免讓羊毛、絲質、尼龍等質料直接接觸嬰兒的皮膚。如有需要替嬰兒穿著這類衣物,可穿著在棉質衣物的外面。此外,因照顧者所穿的衣物,亦會直接接觸嬰兒的皮膚,所以也須多加注意。

尿布疹:因尿液及排泄物刺激皮膚而引起,起初為紅斑,接著便出現細小凸起的紅疹,多出現於穿著尿片/布的範圍,例如:外陰、會陰、臀部、下腹部及大腿上部等。處理尿布疹需在換片時,先用暖水清洗臀部,需要時可用肥皂/沐浴液洗淨黏著臀部的排泄物。 盡量避免使用濕紙巾,以減少對嬰兒皮膚的刺激。切勿使用爽身粉,因爽身粉與尿液或汗水混合後會阻塞毛孔,令尿布疹惡化。替嬰兒清潔臀部後,不要急於穿回尿片/布,可讓嬰兒臀部暴露於空氣中,待皮膚乾爽。

熱痱:徵狀為細小凸起的紅疹多出現於嬰兒的頸項、背部和胸前等部位,常見於天氣炎熱的時候。但在天氣較涼時,若嬰兒有過熱的情況(例如穿著過量的衣物)亦會引致熱痱,過熱流汗,汗液積聚在皮膚上而引起。處理熱痱宜以清水替嬰兒清潔皮膚,穿著適量的衣物,保持皮膚乾爽涼快,減少流汗。

脂溢性皮膚炎:常出現於皮脂腺較多的部位,例如:頭部、前額、面頰、眼眉、耳朵、腋下、腹部和大腿間的皺摺部位,常見於三周至三個月大的嬰兒,但大部分會在半歲左右逐漸減退,皮膚會輕微變紅及黏著油膩的小薄片或黃色的厚鱗屑,形成一層瘡痂。脂溢性皮膚炎的出現於醫學界尚未完全找出成因,而處理方法建議用清水替嬰兒清潔皮膚,無須使用肥皂/沐浴液,每次清潔皮膚後替嬰兒塗上水分潤膚霜,保持皮膚滋潤。

優質低敏BB洗衣液攻略

成人洗衣液可否用於嬰兒衣物?

成人洗衣液的與BB洗衣液也是用作清潔的用途,但是成人的洗衣液往往會加入香味劑、漂白劑、增色劑、防腐劑等化學物質及添加劑,這些刺激的物質容易影響寶寶的皮膚健康之餘,更有機會誘發寶寶的皮膚敏感,甚至各種皮膚問題,特別是濕疹。除此之外,曾有研究指出成人洗衣液大多有機會是偏鹼性,而對寶寶的肌膚健康比較好是偏中性及弱鹼性的洗衣液。另外成人的洗衣液及BB洗衣液針對清潔的污漬並不相同,將成人的洗衣液用在寶寶的衣物上清潔效果未必如BB洗衣液一致地良好。

挑選優質低敏BB洗衣液的考慮三大因素

洗衣液的化學成份:要留意BB洗衣液是否含香味劑、漂白劑、增色劑、防腐劑等化學物質,因為寶寶的肌膚屏障往往較為脆弱如長期接觸化學物質例如異噻唑啉酮類防腐劑有致敏風險,包括甲基異噻唑啉酮(MIT)、甲基氯異噻唑啉酮等等,有機會引起皮膚過敏,所以要選擇標明不含以上添加劑的BB洗衣液會較為安全。

配方是否低敏天然:BB洗衣液最好就是天然原材料,不含磷為主,如純植物的配方等等,如果通過皮膚科醫師的皮膚刺激性測試,更對寶寶皮膚健康有更大保障。如果洗衣液含有致敏性香料如檸檬醛、肉桂醇、苯甲醇、羥基香茅醛、異丁子香酚等等,就要小心避免購入。

清潔力及針對污漬:成人洗衣液一般針對的污漬是汗漬及食物油漬,BB洗衣液可以選購針對寶寶衣物研發的植物去污配方來針對奶漬、汗漬、便尿漬清潔的低敏成分,就會對寶寶衣物的清潔效果有更全面性的作用。

01網購精選寶寶洗衣液原箱優惠

Pigeon 嬰兒無添加洗衣液(補充裝) 720ml 原箱6件 $248

產品特點

.不含色素、香料、漂白劑、磷、螢光劑,且通過皮膚科醫師的皮膚刺激性測試

.是寶寶衣物首次穿著前、要過水清洗時專用的洗衣精

.已確認對皮膚的安全性,且是在呵護嬰兒肌膚的基準上研發,無需擔心洗劑殘留

.泡沫少,亦能以植物性洗淨成份徹底將便漬與奶垢清洗乾淨



Arau Baby 雅樂寶 嬰兒洗衣液 薰衣草香 補充裝 720ml 原箱12件 $428

產品特點

.蘊含100%植物油製成的純梘成分,是一種天然界面活性劑,易於沖洗及不會殘留於衣物上,減少 引致皮膚過敏、乾癢、脫皮等情況

.不致敏無味配方,有效殺菌,高效潔淨力;天然液體配方易於在低溫水中溶解,能迅速洗淨衣物

.配合具潔淨功效的薰衣草及留蘭香精油,溫和潔淨,令寶寶衣物柔軟舒適,無需額外使用柔順劑,室內晾乾衣物也不會有難聞氣味

.不含螢光劑、漂白劑、人工香料、色素及防腐劑

.同時適用於前置式和頂置式洗衣機,機洗手洗均可;蘆薈精華讓手洗時保持手部肌膚柔滑



德國Nuk 嬰兒洗衣液-補充裝 750ml 原箱12件 $599

產品特點

.專為清洗寶寶的衣服​

.選用天然原材料,不含磷

.安全無毒,不刺激皮膚

.同時適合敏感皮膚人士的衣物



PAX BABY包送貨 嬰兒天然洗衣液 (補充裝) 1000ml (平行進口) 原箱10件 $490

產品特點

.特別針對寶寶衣物研發的植物去污配方,有效洗淨奶漬、口水漬、尿漬等寶寶衣物上的特殊污漬



Pigeon 嬰兒無添加強力去污衣服洗衣液 補充裝 500ml 原箱10件 $388

產品特點

.加強去污,特長除味,適合哺乳期,斷乳期的寶寶,對便污,奶漬食物髒污有加強去污,除味的作用