You Group HK高水平醫美服務　榮獲01企業金勳大獎

You Group HK在香港專注高科技、高水平的醫美服務近20年，提供一站式生活美容、醫學美容及醫療健康服務，給予顧客專業、安全、可靠的服務，且不斷升級。為表揚這種謹慎、追求革新的精神，以及對醫學美容及醫療健康領域的貢獻與成就，特意頒發HK01企業金勳大獎 2022，予以肯定You Group HK在業界的成就。



You Group HK革新創新 追求卓越 勇往直前

You Group HK旗下品牌You Medical Beauty及 You Medical，18年來一直專注醫學美容及醫療健康領域，服務遍佈全港，稟承企業宗旨：專業、技術、服務，將最優質的療程體驗帶給大眾。You Group HK明白科技日益進步，只有不斷革新創新才能與時並進，因此由設備配套到療程服務不斷升級，引進更新、更有效的療程及技術，以滿足各位顧客的需求。You Group HK高效、安全、貼心的療程及服務深受客戶愛戴，因此時而至今擁有超過15萬正評，用家滿意度更高達98%。

為表揚You Group HK對醫學美容及醫療健康領域的貢獻，特意頒發HK01企業金勳大獎2022，肯定You Group HK在業界的成就。（圖片：You Group HK）

堅持使用正廠正貨 獲各大國際廠商認證

You Group HK由註冊醫生帶領，資深醫學團隊擁有多年醫美經驗，主理的醫生及治療師均通過嚴格考核，水準獲國際藥廠及高端醫美儀器廠商頒發專業技術證書。此外，集團只採用環球認證頂尖儀器，療程嚴選擁有美國FDA、KFDA及歐盟CE國際認證的廠商合作，堅持選用正廠正貨，多年來獲得各大國際廠商如Thermage、miraDry、Discovery PICO、Teosyal、Juvederm、Botox等認證，頒發正廠正貨證書，更榮獲多個銷售大獎及企業大獎，包括由HK01頒發的企業金勳大獎2022 - 傑出醫學美容集團，令顧客能安心享受療程。

You Group HK集團旗下醫美品牌由香港註冊醫生帶領，資深醫學團隊有多年醫美經驗，獲頒國際認可專業證書。（圖片：You Group HK）

全面醫學美容療程 緊貼客戶需要

除了纖體、塑形等身體護理外，You Medical Beauty及 You Medical近年亦積極引入及研究流行的高能量儀器及醫美針劑療程，緊貼客戶需求。當中輪廓提拉和美化輪廓兩大方面是You Group HK所專注的範疇，致力為客人塑造自然輪廓，呈現年輕自信美。

（一）輪廓提拉

You Group HK使用最新智能面部分析儀器，偵測顧客面型輪廓、肌膚問題及老化程度，再為顧客建議最為適合的療程。其中主打的高能量儀器，包括最新第四代Thermage FLX射頻緊膚、HIFU、Ultra V-lift無針埋線，有效刺激肌膚底層膠原增新，撫平皺紋，緊緻提升肌膚，重塑立體輪廓，儀器均具備國際級安全認證。另外亦提供多項埋線療程給客人選擇，透過導入PCL優質蛋白線於皮膚組織內，長期激活膠原蛋白生長。PCL蛋白線的特性是伸展度強及柔韌性高，斷裂機會極低，需要約1年時間才能被人體完全吸收，使治療更持久有效，效果可長達1至2年。埋線療程能即時改善肌膚下垂、減淡面部表情紋、皺紋及鬆弛等問題，而PCL優質蛋白線其安全性已被韓國KFDA認可，顧客可放心接受療程。

（二）美化輪廓

對於追求輪廊更突出的顧客，You Group HK在美化輪廓方面則擁有多項醫學針劑療程照顧客戶需求，為客人塑造理想輪廓。針劑療程包括不同品牌的肉毒桿菌素注射，例如Botox，Xeomin，Siax等，可根據客人的狀況，選擇最合適的產品及療程，達至即時肌膚提拉的效果。而在透明質酸注射的療程方面，You Medical 有Derma Veil 童顏針， Profhilo肌底細胞活化療程等選擇。注射透明質酸療程持續激活膠原細胞增生，維持肌膚彈性及飽滿，有填充肌底，嫩白補濕的功效。療程由醫生進行，安全、專業，為顧客重拾年輕，打造自然輪廓，逆轉肌齡。

You Group HK「革新創新，追求卓越，勇往直前」驅使團隊不斷進步。（圖片：You Group HK）

You Group HK「以客為先，待客以誠」的宗旨驅使團隊不斷進步，確保達到世界級醫學美容專業的要求外，更要力求創新。是次獲頒HK01企業金勳大獎2022，為You Group HK 帶來肯定和鼓勵，更奠定了You Group HK在業界的成就。You Group HK將繼續專注療程效果、速度、技術，承諾滿足顧客所想。