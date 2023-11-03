不孕｜經常使用手機會影響精子濃度？6個習慣助你改善精子品質

科技的發展導致人們的生活獲得了以往不能想像的方便性，但凡事都有兩面，長期使用或接觸電子產品或許會帶來你意識不到的負面影響。近日就有一項研究表明，經常使用手機的男性精子濃度會降低21%。



近年，有許多研究發現，全球男性的精子品質在過去50年中有所下降，精子數量從平均每毫升 9,900 萬個精子下降到 4,700 萬個。男性的精液品質視乎於精子濃度、精子總數、精子遊動程度以及精子的大小和形狀等多項因素。過去科學家一直想從環境因素或不良的生活習慣中，找出導入精子品質下降的真正原因，而不久之前，就有研究人員開始著眼於現代人使用手機的時長上。

近日，日內瓦大學的研究小組公佈了有關於手機發出的電磁輻射是否會影響精液品質的研究結果。研究人員合共收集了2,886名 18 至 22 歲男性的數據，並採集了其精液樣本。參與者亦需要回答有關手機使用情況以及不使用手機時將其放置在何處等問題。

結果發現，頻繁使用手機與精子濃度較低之間有關聯。與每週使用手機次數不超過一次的男性相比，每天使用手機超過 20 次的男性精子濃度下降了 21%。

研究人員指，這種關聯在研究的前幾年（2005 年至 2007 年）更為明顯，但隨著時間的推移，直到 2018 年，這種連結逐漸減弱。參與這項研究的研究員羅斯利（Martin Roosli）表示：「這一趨勢對應於從2G到3G，再從3G到4G的過渡，過程中手機發射功率的不斷降低。」研究亦揭示，男性放置手機的位置（例如放在褲子口袋裡）是不會影響精液品質。

研究人員在《生育與不孕》雜誌上撰文解釋說，六分之一的夫婦有受孕問題，其中大約一半的情況歸因於男性伴侶。他們表示：「近幾十年來，行動電話的使用大幅增加，人們愈來愈擔心這些設備發出的射頻電磁場可能對人類健康，特別是生殖功能產生有害影響......這項研究表明，手機使用率越高，精子濃度和精子總數就越低。」但研究人員亦補充說，手機使用可能影響男性生殖系統的機制仍「不清楚」。

▼7個精子冷知識（按圖👇👇👇）

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男性7大弱精成因

男性精子的質量與數量直接影響著生育能力。以下是一些可能導致男性精弱的因素：

1. 年齡



隨著年齡的增長，精子的質量和數量可能下降。

2. 疾病和藥物



某些疾病和藥物可能對男性生殖系統產生不良影響，例如睾丸疾病、前列腺炎、糖尿病、高血壓、心臟病、放療、化療等。此外，一些藥物如類固醇、抗生素、利福平等，也可能影響精子的質量和數量。

3. 飲食習慣



營養不良、缺乏維生素和礦物質、攝入過多的酒精和咖啡因等可能影響精子的形成和質量。

4. 生活習慣



吸煙、酗酒、藥物濫用、長時間暴露在高溫環境或輻射中等，會對男性生殖系統產生負面影響。

5. 心理壓力



長期處於壓力狀態下，可能影響睾丸內分泌系統的正常功能，從而影響精子的質量和數量。

6. 遺傳因素



某些男性可能患有先天性生殖系統異常，如睾丸發育不良、輸精管閉塞等，影響生精細胞的生成和精液的排出。

7. 環境因素



暴露在有害物質中，如重金屬、有機氯化物、農藥等會對精子的質量產生不良影響。

6個好習慣助你改善精子品質（按圖睇清👇👇👇）

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1. 健康飲食



採用均衡和營養豐富的飲食對精子品質有益。增加攝取新鮮水果、蔬菜、全穀物、健康蛋白質（如魚、豆類和堅果）以及富含抗氧化劑的食物（如漿果、綠葉蔬菜和茶）可能對精子健康有正面影響。

2. 控制體重



維持適當的體重對於男性生殖健康至關重要。肥胖可能與降低精子品質和生產能力有關。透過均衡的飲食和適度的體能活動來維持健康的體重。

3. 減少壓力



長期和過度的壓力或會對精子品質產生負面影響。尋找有效的應對壓力的方法，如運動、冥想、放鬆技巧和尋求社交支持。

4. 避免酒精和吸煙



酒精和菸草使用可能對精子產生有害影響。減少或避免飲酒和吸煙，有助於提高精子品質和生育能力。

5. 適度運動



適度的身體活動對於男性生殖健康有益。規律的有氧運動，如散步、游泳和跑步，有助於維持良好的血液循環和健康的精子產生。

6. 避免過度性行為



頻繁的性行為可能導致精子品質下降。維持適度的性活動頻率，有助於維持精子的健康和數量。

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精液顏色反映身體狀況（按圖👇👇👇）