食物中毒｜山東濰坊一中學疑爆集體食物中毒 數百名學生需送院

近日，內地一所中學懷疑爆發集體食物中毒，數百名學生出現發燒、嘔吐等症狀，具體情況尚在調查中。



據內媒報道，有學生家長透露，山東濰坊的弘毅中學於本月11日懷疑爆發集體食物中毒。該家長指，在事發後學校並沒有即時通知家長，家長們都是到了11月12日才得悉情況。事發當晚救護車不斷往返醫院，約有二三百名學生被送院治理。該家長稱，自己的孩子症狀並不嚴重，只是發燒嘔吐，又指出現症狀的學生大都曾進食了食堂的豆皮、麻辣燙、手抓餅等食物，當中病情嚴重者還在住院。事後更有部份學生不敢到學校飯堂用餐，改由家長準備食物送到學校。

對此事件，弘毅中學工作人員稱，不是食物中毒，食物採樣已送去檢查，結果還沒出。而安丘市教育局的工作人員就表示，具體情況正在調查中。

食物中毒的常見症狀

食物中毒指的是食用被污染或受感染的食物或飲水而引起的疾病。這種疾病通常是由細菌、病毒、寄生蟲、真菌或毒素引起的。食物中毒可能發生在個人家庭、餐廳、食品加工廠等供應或處理食物的場所。

常見的食物中毒症狀包括：

1. 腹痛和腹瀉：這是最常見的症狀，通常伴隨著噁心和嘔吐。腹瀉可能是水樣的，也可能帶有血液。



2. 嘔吐：食物中毒導致的嘔吐可能是反覆的，有時會帶有食物殘渣或胃酸。



3. 發熱：有些食物中毒會導致體溫升高，伴隨著發熱和寒顫。



4. 肌肉疼痛：某些食物中毒疾病可能導致肌肉疼痛和全身不適。



5. 頭痛：有些食物中毒會引起頭痛和身體疲倦。



食物中毒的嚴重程度和症狀可以因所攝入的病原體或毒素類型以及個人健康狀況而有所不同。對於大多數人來說，食物中毒症狀通常是輕微的，可以透過休息和充足的水分攝取來緩解。然而，對於年幼兒童、老年人、孕婦以及免疫系統較弱的個體來說，食物中毒可能會更加嚴重，並可能需要醫療幹預。

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如何能防止食物中毒？

為了預防食物中毒，以下是一些基本的食物安全措施：

1. 徹底洗手：在處理食物前後，務必用肥皂和溫水徹底洗手。



2. 分開儲存：將生肉、禽類和海鮮與其他食物分開儲存，以防止交叉污染。



3. 充分烹調：確保將食物徹底烹調透，以殺死潛在的病原體。



4. 適當儲存：將剩餘的食物儲存在適當的溫度下，以防止細菌滋生。



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5. 注意食品過期日期：避免食用已過期的食品。



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