糖尿黃斑水腫 易致失明 認清四大病徵及治療方案

香港約有一成人口為糖尿病患者，除了因病情帶來生活不便，若然血糖控制欠佳，更有可能併發「糖尿上眼」其中一種最容易影響視力的病變——糖尿黃斑水腫，生活質素大跌之餘，嚴重者更會致盲。要避開失明陷阱，糖尿病人宜接受定期眼科檢查，盡早發現病變。即看以下列出的病徵提示，以及高危因素和治療方法，檢視中招風險，防患於未然。



70歲的糖尿病患者張先生(化名)，兩年前發現視力模糊，影像顏色又變淡，以為是年長引致的視力衰退，經眼科醫生診斷後，原來張先生雙眼均有由糖尿病引發的「糖尿黃斑水腫」，此乃本港致盲疾病的第三位，萬一延誤診治，則有機會惡化至喪失部分視力。

病徵明顯 影響中央視力

眼科專科劉芷欣醫生解釋，當糖尿病人血糖水平持續超標，有機會出現糖尿黃斑水腫，此病亦是糖尿病視網膜病變(俗稱「糖尿上眼」)的其中一種，「糖尿上眼源於高血糖破壞了視網膜的微血管，因而出現血管滲漏。若然血管內的血液和血清滲漏至黃斑點，浸着感光細胞，就會令感光細胞受損，形成糖尿黃斑水腫。」

劉醫生續稱，糖尿黃斑水腫之所以影響視力，在於黃斑點位於視網膜中央，也是感光細胞最集中的地方，受破壞後會令中央視力首當其衝。病發時，通常兩眼也會發病。除了中央視野模糊及影像顏色變淡，病徵還包括中央視野扭曲等三大主要徵狀。若糖尿病人本身有血壓高、腎病、睡眠窒息症、懷孕、飲酒吸煙，或進行白內障手術後首三個月，均是糖尿黃斑水腫高危一族。

近一成病人 糖尿上眼及黃斑水腫

另一方面，糖尿黃斑水腫是常見的糖尿併發症，與血糖水平控制欠佳息息相關。在香港，約有9.8%糖尿病人同時出現「糖尿上眼」及糖尿黃斑水腫，即黃斑點感光細胞受損形成水腫之餘，視網膜其他位置的微血管也出現滲漏。

為免糖尿黃斑水腫病發並威脅中央視力，劉醫生建議，若糖尿病人病齡超過兩年，或者血糖控制較差，應考慮每四個月至半年接受眼科專科檢查，及早發現並及時治療。

四至六個月 定期眼科檢查

進行眼底檢查時，醫生先替患者的眼睛滴入放大瞳孔的藥物，然後利用特製眼底鏡檢查眼底，觀察視網膜組織有否受到破壞。另外，透過光學相干斷層掃描(OCT)，利用光學反射切面分析及進行視網膜橫切面斷層成像，檢視視網膜的結構，「黃斑點厚度一般約250微米，若檢查時超過300微米或以上，則很大機會出現水腫。」劉醫生說。

眼底螢光造影有助確認血管滲漏位置。病人先經手部靜脈注射螢光顯影劑，然後透過特製鏡頭拍攝視網膜。當螢光劑到達眼睛血管後，於黃斑點化開的位置，就是滲漏源頭。

雙抗注射 兩路截擊控制病情

劉醫生指出，確診後有多種治療方法，包括最常見的「打針」，亦即眼內注射。傳統會注射抗血管內皮生長因子(Anti-VEGF)藥物，去抑制血管內皮生長因子，減少血管增生和滲漏。而新一代雙抗(Dual Inhibition)眼內注射藥物，則可同時抑制血管內皮生長因子及血管生成素-2(ANG-2)，「雙管齊下」控制病情，能夠穩定血管之餘，也能減少血管滲漏和炎症，加快消除黃斑點的水腫。

最近有研究顯示，相比其他眼內注射藥物，雙抗眼內注射或可減少需要注射的次數，以及延長治療區間，能夠相隔較長時間才需再次接受注射，療效較持久。

除了眼內注射，其他治療方法包括注射類固醇，以及激光治療。然而注射類固醇，或會出現眼壓上升等副作用。

嚴控血糖水平 治標防復發

上文提及的糖尿黃斑水腫病人張先生(化名)，其主診醫生曾替其注射傳統的抗血管內皮生長因子藥物，兩隻眼睛共注射了九針之多。然而病情反覆，雖然他已努力透過服藥、戒口及運動等方法控制血糖，但只見右眼有改善，左眼仍受水腫困擾。

直至半年前，張先生嘗試新一代雙抗眼內注射，左眼在四個月內注射了四針新藥物後，他的病情終受控，視野回復正常，配合嚴格的血糖控制，至今兩三個月也沒有復發跡象。

劉醫生強調，糖尿黃斑水腫病人接受眼科治療時，也要有效控制血糖水平，方能治本，「否則一邊閂水喉，另一邊繼續開水喉，水腫只會無止境腫下去，即使病情得以治療，如果最核心的糖尿問題，如血糖水平控制持續欠佳，糖尿黃斑水腫定必會復發。」

劉醫生提醒，糖尿黃斑水腫治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。