麥沛東、Serene林宣妤親身分享ICL植入式隱形眼鏡經驗

希瑪微笑矯視中心作為官方首間認證EVO ICL國際培訓中心，與STAAR Surgical公司維持緊密合作關係達11年，一直致力為大眾提供高質素的ICL植入式隱形眼鏡服務，以及專注研究在ICL領域的專業知識和技術。除了提供高品質服務，希瑪微笑矯視中心亦關注ICL植入式隱形眼鏡的普及教育，特意舉辦ICL植入式隱形眼鏡明星講座，邀請真實用家麥沛東、Serene林宣妤以第一身分享進行ICL植入式隱形眼鏡的經驗和感受，令大眾更為了解ICL植入式隱形眼鏡的技術，並重新思考視力對生活和職業的重要性。



ICL植入式隱形眼鏡明星講座邀請到真實用家麥沛東、Serene林宣妤以第一身分享進行ICL植入式隱形眼鏡的經驗和感受。

真實用家麥沛東、Serene 林宣妤分享ICL經驗和感受

麥沛東、Serene 林宣妤都曾深受近視散光困擾，不論在職場上，還是日常生活上亦帶來大大不便，然而進行ICL植入式隱形眼鏡矯視後，生活和工作上都出現重大改變。

Serene 林宣妤表示，她已經完成ICL達三年，已適應ICL術後的世界，甚至忘了自己有做過ICL；回想起剛做完ICL時，感到非常感動，因為她從未想過可以看得如此清楚。矯視前，她十分依賴隱形眼鏡完成拍劇工作，但由於散光度數高，隱形眼鏡太厚，拍戲時如要拍攝大頭近鏡時就要除下，否則就會看到隱形眼鏡。另一方面，鏡頭外的Serene 林宣妤是一名運動愛好者，平常喜愛以各種運動挑戰自己，然而，運動時戴隱形眼鏡會有「甩con」、眼睛不適等顧慮。術後的她再也不用擔心這些問題，可以毫無顧慮地專注完成工作、盡全力投入運動，不再被視力限制。

另一位真實用家麥沛東亦因ICL，生活出現重大改變。他完成ICL約半年，已深深感受到矯視為工作帶來的便利。他分享了自己有深度近視的困擾，例如進行舞台劇演出時，經常需要連續工作十多小時，加上自己的眼睛特別容易乾澀，過去經常要更換隱形眼鏡，稍有不慎在演舞台劇時掉了隱形眼鏡時，仍得頂著頭皮繼續演出。麥沛東亦提及自己很喜歡戴不同款式的眼鏡作配搭，但因近視太深，坦言難以配到自己喜歡又合適的眼鏡。曾以為自己近視太深無法進行視力矯正，直到他得知有ICL植入式隱形眼鏡。在做完ICL後，第一時間覺得看得十分清楚。即使在舞台劇黑漆漆的後台仍能看得清楚，大大改善工作上的各種不便。現在，他更可自由選擇自己喜歡的眼鏡，擺脫深度近視的煩惱。

ICL手術安全準確 目前唯一可逆轉矯視技術

是次講座邀請了眼科醫生解釋ICL植入式隱形眼鏡的技術，使大眾更了解ICL技術。ICL鏡片由含有自然存於人體內的膠原蛋白的獨特材質製成，能以最自然的方式和眼睛共存。ICL手術最快20-30分鐘完成，大部分人在幾天內恢復視力，回復日常生活，並擁有絕佳的夜間視力。

此外，ICL手術與LASIK激光矯視或SMILE微笑矯視的技術不同，無須移除或塑型角膜組織；亦是目前唯一一種可逆轉的矯視技術。ICL手術不但不會引發乾眼症，若度數有重大變化，或出現新式視力矯正方法時，更可完整取出ICL鏡片，配合未來的需要。

ICL植入式隱形眼鏡可用於矯正近視、遠視和散光等視力問題，並為患者提供清楚、自然的視覺體驗，假如對ICL植入式隱形眼鏡有興趣，並想了解更多，可瀏覽希瑪微笑網頁查詢。

由即日起至2023年12月31日止，《香港01》讀者可享限時優惠: https://bit.ly/CMER_ICL3

網站: https://smile.hkcmereye.com/vision-correction-icl