日本「人氣NO.1」神級按摩店「悟空SPA」旋風直捲香港！

香港人太幸福了！被譽為日本業界「全國人氣NO.1」的日本神級按摩店「悟空SPA」即將於2024年初殺入香港。有10分鐘即達「絕頂睡眠」境界之稱，日本國民為一嘗神級按摩技術，現今3個月內之預約按摩服務經已全部爆滿，國民爭相預約數字已超過70萬人次正在排隊等候，是日本史上最難預約之店舖，極具吸引力！



史上最難預約 超過70萬日本人排隊 平均排半年

「悟空SPA」於 2008 年在京都成立，是日本第一家專攻頭部按摩的按摩店，業務不斷擴張，短短開業15年內成功於日本設立7間分店，更首次衝出國際，於香港開設第8間分店。作為日本業界「全国人気NO.1」之按摩店，最近3個月的預約都已排滿，即使現在預約按摩服務，最快亦要5個月後，而等候人數更已超過70萬人，稱得上是日本史上最難預約之按摩店。為何「悟空SPA」如此吸引？

獨創21式按摩技術，神級按摩，一按即睡。

10分鐘即達「睡眠高潮」境界

一位難求的「悟空SPA」，擁有獨門秘技是常識吧！創辦人自2008年開辨京都元祖店，已創立獨門21式按摩技術，熟悉頭部肌肉位置，精準按壓，能於10分鐘內使人進入「絕頂睡眠」的境界，非一般的按摩技術，一次按摩，3大幸福感之享受：睡眠、開心、美顏！

睡眠：

10分鐘內立即體驗優質睡眠，以獨創21式技術，放鬆頭部、頸部、肩膀位置的緊張肌肉，放鬆心靈並治癒您的大腦，大大提升睡眠質素，有助解決失眠問題。

開心：

日本全国人氣NO.1按摩技術，極速達到絕頂優質睡眠，大腦於睡眠中能增加多巴胺快樂激素，同時配合手、腳按摩，按摩中感到幸福快樂。

美顏：

睡眠治療師手藝精湛，以獨創21式技術，為你徹底釋放頭皮、肌肉繃緊，刺激皮下組織的血液循環，活化肌膚、減淡皺紋、排毒去水腫、提亮膚色，10分鐘內即達絕頂睡眠境界，享受睡眠、快樂、美顏之幸福感。

「悟空SPA」的環境科幻昏暗，仿如置身於虛疑的寧靜空間，遠離煩囂都市。

「悟空SPA」的秘技二：「絕頂解凍」安眠技術

特別引入獨一無二「冷凍空間」，安排客人於按摩前皮膚表面進入冷凍狀態數分鐘，其後以獨創神之手技術「ほむら弛緩術」(Homura Relaxation Technique)，皮膚溫度極速變化，刺激血液循環，血壓稍微波動，讓您的感官放大，肌肉處於最放鬆的狀態去接受睡眠治療，享受「絕頂解凍」不同維度的悅愉幸福感！

增設獨一無二「冷凍空間」，在不傷身體狀況下，全身皮膚快速冷卻，卻不會令核心體溫降低，讓客人體驗「絕頂解凍」放鬆技術之快感。

「悟空SPA」的秘技三：北歐神級魔法座椅

房間配備了來自北歐的神級魔法座椅，以人體工學設計的座椅，一躺下已有被懷抱的感覺，安穩舒適放鬆。配合科幻昏暗的環境，客人仿如置身於虛疑的寧靜空間，忘記煩惱，遠離煩囂都市。

睡眠治療師會先調整座椅的角度和客人的身體位置，再以毛巾包覆着客人的眼睛和頸下三角區，然後再開始按摩。

神級按摩秘技 絕密公開！ 創辦人親身傳授

「悟空SPA」首選香港成為全球首間海外店，除了令香港人大飽按摩福之外，「悟空SPA」的創辦人更親身來港，將鑽研多年及創立的獨門21式按摩秘技絕密公開，想偷師成為「睡眠治療師」的香港人，要把握良機，只要你成功入職便可學到「悟空SPA」的獨門21式神級按摩秘技。

（資料及相片由客戶提供）