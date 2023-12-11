乳癌｜病人處理病患態度大不同 醫生都叫「我快要瘋了！」

乳癌一直高踞本港女性發病及致命癌症第1位，女士們平日真的要多加留意，愈早發現痊癒的機會就愈加。近日，在台灣健康節目《醫師好辣》中，外科醫生陳榮堅就分享了兩個有關乳癌的個案，提醒女士們應多加注意乳房變化。



陳醫生在節目上提及不同病人對病患的態度有很大的差異。他指，曾有一名40多歲的女士，每兩到三個月就會到診所檢查一次，即使醫生表示觸診並無發現任何異樣，她仍一直強調自己乳房有硬塊且抽痛。一年下來做了共6次檢查，即使自費檢查亦毫不在意，過度焦慮的表示令醫生都忍不住叫：「我都覺得快要瘋了！」

（圖片來源：截圖自健康節目《醫師好辣》）

而另一位患者是上個月才前來求診，同樣是一位40多歲的女士，這位對乳癌的態度卻走在反方向的極端。陳醫生憶述她就診時的情況，這名患者就診時一副輕描淡寫的表情，只是跟醫生說覺得自己的乳房「怪怪的」。陳醫生指，看這名女士神色平靜，本以為跟上一位女士一樣，都只是例行檢查，豈料，當她解開衣物，連觸診都不用進行，就可以見乳房左上方有一處「明顯凹陷」。最令醫生感到無語的是，當問到為何現在才接受檢查，女士竟回答以為是在出國旅行時不小心撞到，但這已經是整整一年前的事。

陳醫生續指出，後來他為病人進行進一步的穿刺檢查，結果確診為乳癌第二期，幸好，淋巴未有轉移的跡象，目前正在進行前導治療，待腫瘤縮小後才可以進行下一階段的手術。這兩次的經歷亦讓陳醫生感嘆，在處理健康問題方面，患者的緊張或放鬆都有可能不良影響，最好是定期接受檢查，並出現狀況後立即就醫。

（圖片來源：截圖自健康節目《醫師好辣》）

在節目中，陳醫生又提醒，女性在月經週期內若出面乳房軟硬交替屬正常情況，但若是出現硬塊後固定不變，或硬塊持續變大，就應盡快就醫。而在出血或異常分泌物方面，陳醫師指，女士在自行檢查時不需用力擠壓乳房，若乳房真的出現異常分泌物，即便只是正常出門都會在胸圍上留有痕跡，過度擠壓反而會傷及乳房。另外，乳房皮膚或形狀凹陷可能是乳癌的徵兆，出現以上情況均應該儘早就醫。

乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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簡單３步自我檢查乳癌風險

乳癌是十大致命癌症之一，更是本港女性最常見的癌症。在2020年間，佔本港女性癌症新症總數的28.4% 。預防乳癌要從自我檢查做起，建議每月進行一次自我檢查，特別是在月經結束後的5-7天進行。對於更年期婦女和未經月經的女性，可以在每個月的同一天進行自我檢查，在此提供3步驟乳房自我檢查：

1. 乳房左右是否對稱



乳癌會造成組織變形，可在鏡子前，仔細觀察乳房的外觀，注意是否有皮膚凹陷、皮膚變厚或皮膚破裂等異常情況。

2. 乳房是否有硬塊



用手探測乳房，可以站立或臥床進行。檢查乳房千萬不能用抓的，用手指按壓才是正確方式，用指尖輕輕按壓乳房，從外周按向乳頭，注意是否有硬塊或腫塊，尤其乳癌好發乳房的外上側，也要記得檢查腋下淋巴結。

3. 擠壓乳頭是否有不正常分泌物



檢查乳頭是否有異常分泌物，乳頭正常分泌物顏色是清澈、淡黃色，如果擠壓分泌物顏色是淡紅色、暗紅色，代表帶有血絲，建議就醫檢查。

乳癌家族史40歲以上 每2年一次乳房攝影檢查

不過並非所有的乳腺癌都可以通過自我檢查發現。有些乳腺癌可能很小或者深埋在乳腺組織內部，難以被手指觸摸到。此外，一些乳腺癌可能沒有明顯的症狀，因此即使進行了自我檢查，也有可能會漏檢。

對於有乳癌家族史且年齡在40歲以上的女性，建議每2年進行一次乳房X光或其他醫學影像學檢查，以幫助儘早發現潛在的腫塊或異常組織。如果有家族史或其他高風險因素，就會建議從35歲開始進行定期檢查。

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